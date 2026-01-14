North West uimește din nou cu o apariție controversată la doar 12 ani. Fiica lui Kim Kardashian și-a pus piercing-uri în degete

Colecția de piercinguri a lui North West continuă să crească. La câteva luni după ce a stârnit un val de reacții online din cauza unui piercing în deget, în septembrie, fiica de 12 ani a lui Kim Kardashian și Kanye West a apărut cu noi modificări corporale pe rețelele sociale.

North West, un nou accesoriu controversat

Într-o fotografie postată pe Instagram Stories pe 13 ianuarie, North a arătat ce par a fi încă două piercinguri în degete, alăturate celui pe care îl are deja pe degetul mijlociu.

North și-a completat noul look cu o perucă albastră și o ținută complet neagră, formată dintr-un tricou Balenciaga, o fustă plisată și colierul supradimensionat cu craniu din diamante Alex Moss New York, primit cadou de la mama ei de Crăciun. De asemenea, și-a prezentat noile bijuterii și pe TikTok, într-un videoclip în care și-a etalat piercingurile, alături de o manichiură metalizată.

Anterior, North și-a etalat pe social media și niște grills sclipitoare și ascuțite de Crăciun. În plus față de noul piercing, ea a purtat unul dintre cadourile primite de Crăciun: un pandantiv cu craniu decorat cu un diamant de 106 carate, oferit de mama sa, Kim Kardashian.

North a combinat lanțul gros cu diamante cu un tricou supradimensionat Balenciaga, o fustă plisată mini, leggings și o pereche de cizme pufoase. Întregul look, cu detalii metalice, a fost completat de piercing-urile faciale, brățările cu țepi și o geantă neagră de umăr.

De când a apărut pentru prima dată cu acest tip de piercing, în 2025, North și Kim Kardashian au vorbit deschis în apărarea alegerii vestimentare și de stil.

Pe 11 noiembrie, o utilizatoare TikTok, @mazzy_williams, a postat un videoclip cu textul: „North West să-și facă un piercing în deget îmi frânge inima, sunt singura?”, la care North și Kim au răspuns de pe contul lor comun: „este în regulă”. North a mers și mai departe, postând singură un TikTok pe 9 decembrie, cu un mesaj foarte clar.

„Asta este pentru toți cei supărați din cauza unui piercing în deget”, a scris ea, sincronizându-și buzele cu un audio care spunea: „De ce plângi? Câți ani ai? Revino-ți.”

Ce spune Kim Kardashian despre look-ul lui North

Kim Kardashian, în vârstă de 45 de ani, și-a exprimat și ea punctul de vedere. Într-un episod din luna octombrie al podcastului „Call Her Daddy”, vedeta a recunoscut că uneori mai face greșeli, mai ales când îi permite lui North să poarte anumite ținute (unele considerate nepotrivite pentru vârsta ei), dar a spus că tot ce cere este „puțină înțelegere”.

„Sunt momente când spun: ok, nu mai purtăm niciodată asta. Din păcate, am făcut acea greșeală în fața întregii lumi”, a declarat Kim, adăugând: „ca mamă, înveți și tu în același timp.”

Ea a vorbit și despre modul în care fiica ei cea mare gestionează criticile din exterior. „Este foarte matură dintr-un anumit punct de vedere. Îmi spune: Mamă, am văzut ce au scris și chiar nu-mi pasă că nu le place părul meu albastru sau asta sau cealaltă. Este foarte încrezătoare și spune: Probabil că nici nu aș vrea să fiu prietenă cu genul acela de oameni.”

Citește și:

Irina, fiica Dacianei Sârbu, contribuție importantă la afacerea mamei sale. Ce idee a avut adolescenta: „M-a ajutat și m-ajută în continuare'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro