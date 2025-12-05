Kim Kardashian, dezvăluiri rare despre începuturile sale în televiziune și decizia de a-și schimba numele: „Am fost cea care i-a convins pe toți”

Kim Kardashian dezvăluie detalii mai puțin cunoscute despre începuturile sale și despre decizia care i-a definit imaginea publică.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Kim Kardashian, dezvăluiri rare despre începuturile sale în televiziune și decizia de a-și schimba numele: "Am fost cea care i-a convins pe toți"

Într-un interviu recent pentru Time, Kim Kardashian a revenit asupra începuturilor sale în televiziune și a dezvăluit una dintre deciziile care i-au influențat imaginea publică încă din prima zi. Deși astăzi numele ei este recunoscut la nivel global, înainte de debutul reality show-ului Keeping Up with the Kardashians, vedeta era cunoscută în cercul apropiat drept Kimberly.

Kim Kardashian povestește că, în momentul filmării primelor cadre pentru emisiunea difuzată în 2007, și-a văzut numele afișat pe ecran cu mențiunea „Kimberly Kardashian”. A fost suficient pentru a simți că varianta completă nu funcționa vizual.

„Am spus: «Cred că e prea lung pentru oameni». Așa că am zis «Haideți doar să-l scurtăm la Kim»”, mărturisește ea. Vedeta recunoaște că această schimbare a fost neașteptată inclusiv pentru cei care o cunoșteau de o viață. „Și e ciudat, pentru că toți prietenii mei din liceu, din copilărie, și tatăl meu, toți îmi spun Kimberly.”

Kim Kardashian rememorează și contextul în care familia a acceptat să intre în proiectul televizat. Ea spune că propunerea a fost prezentată ca o oportunitate de dezvoltare pentru afacerea lor de atunci, magazinul DASH din Los Angeles.

„Motivul pentru care voiam să începem show-ul era să atragem atenția către magazinul DASH, cel puțin așa am reușit să-mi conving surorile. Le-am spus că ne va aduce o promovare grozavă. Și au acceptat imediat.”

Întrebată dacă poate fi considerată principalul strateg din spatele ascensiunii familiei, Kim răspunde fără ezitare: „Cred că eu am fost cea care i-a convins pe toți, cu siguranță. Eu mi-am dorit cel mai mult asta”.

Pasiunea pentru acest tip de format nu a apărut odată cu faima, ci încă din copilărie.

„Mi-am dorit să fac un reality show încă din ziua în care a apărut The Real World pe MTV și l-am urmărit împreună cu cea mai bună prietenă a mea. M-am uitat la ea și i-am spus: „Asta o să fac eu.” Iar ea a zis: «Eu o să fiu managerul tău». Cred că aveam 11 ani.”

Planurile lor au continuat să prindă contur, chiar dacă păreau departe de a se concretiza.

„I-am spus: «Când împlinim 18 ani, trebuie să facem o casetă și să o trimitem la The Real World». (…) Ne-am făcut tot planul.”

Ani mai târziu, când Kim a semnat pentru Keeping Up with the Kardashians, coincidența a fost surprinzătoare: producătorii emisiunii erau aceeași echipă care realizase The Real World.

Vedeta subliniază că interesul ei pentru antreprenoriat s-a conturat înaintea notorietății din televiziune.

„Lucram în biroul tatălui meu, aveam o mică afacere pe eBay, o afacere de organizare de dressinguri și făceam accesorii de păr pe care le vindeam la Fred Segal. Am făcut atât de multe lucruri antreprenoriale înainte să încep un show TV.”

Kim Kardashian, diagnosticată cu o nouă afecțiune

Potrivit celor mai recente episoade din emisiunea The Kardashians, Kim Kardashian trece printr-o perioadă tensionată după ce medicii au descoperit un anevrism cerebral în timpul unui control de rutină. Descoperirea, despre care fondatoarea Skims a vorbit inițial în premiera sezonului șapte, a provocat îngrijorare atât în rândul familiei, cât și al fanilor.

Kim Kardashian le-a spus atunci medicilor că, în urma scanării, a fost identificat un „mic” anevrism pe creier, o veste care a luat-o prin surprindere. Specialiștii i-au explicat că problema ar putea fi legată de „stres”, iar camerele au surprins-o pe vedetă în lacrimi imediat după investigații, întrebând la telefon: „De ce naiba se întâmplă asta?”.

Situația s-a complicat în episodul difuzat recent. Potrivit discuției purtate cu sora sa, Kourtney Kardashian, Kim a aflat de la un neurochirurg că anevrismul s-ar putea rupe în perioade de stres sever, o stare pe care ea a recunoscut că o experimentează constant.

„Mi-a zis: «Vreau să vii pentru toate aceste investigații». L-am întrebat: «Pot să aștept? Ce îl face să se rupă?» Ei au spus: «Doar stresul»”.

Vedeta a mărturisit că responsabilitățile zilnice îi amplifică presiunea: studiul pentru examenul de barou, filmările pentru Alls Fair, gestionarea afacerilor și creșterea celor patru copii.

„I-am spus: «OK, dau examenul de barou. Studiez 10 ore pe zi»”, a precizat ea, explicând că nivelul de stres atinsese „următorul nivel, până la urticarie”. „Am patru copii care depind de mine. Trebuie să fiu OK. E stresant, dar acest anevrism nu poate fi stresat”.

Medicii i-au spus că anevrismul ar fi putut fi prezent „de ani de zile”, lucru care i-a amplificat anxietatea. Deși multe astfel de formațiuni nu se rup niciodată, Mayo Clinic precizează că hipertensiunea și stresul pot crește riscul de ruptură, o situație care necesită intervenție chirurgicală de urgență.

Citește și:
Kim Cattrall s-a căsătorit cu Russell Thomas într-o ceremonie intimă și elegantă la Londra

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Lili Sandu, adevărul despre presiunile și standardele de frumusețe de la începutul carierei: "Trebuie să te conformezi"
People
Lili Sandu, adevărul despre presiunile și standardele de frumusețe de la începutul carierei: "Trebuie să te conformezi"
Alina Chivulescu dezvăluie un secret neștiut de fani: "Trebuie să facem ceea ce simțim"
People
Alina Chivulescu dezvăluie un secret neștiut de fani: "Trebuie să facem ceea ce simțim"
Andreea Bănică, detalii despre problemele de sănătate ale fiului ei, Noah, înainte de vacanță: "Periculoasă e..."
People
Andreea Bănică, detalii despre problemele de sănătate ale fiului ei, Noah, înainte de vacanță: "Periculoasă e..."
Alina Ceușan, detalii despre bona familiei. Cum îi ajută zilnic Florence: "Așa o simt, deși e angajată noastră"
People
Alina Ceușan, detalii despre bona familiei. Cum îi ajută zilnic Florence: "Așa o simt, deși e angajată noastră"
Crina Abrudan, dezvăluire neașteptată. Ce detaliu a ascuns față de soțul ei: "Am făcut doi ani de zile chestia asta"
People
Crina Abrudan, dezvăluire neașteptată. Ce detaliu a ascuns față de soțul ei: "Am făcut doi ani de zile chestia asta"
Katy Perry și Justin Trudeau, apariție oficială în Japonia. Cum a fost surprins celebrul cuplu
People
Katy Perry și Justin Trudeau, apariție oficială în Japonia. Cum a fost surprins celebrul cuplu
Libertatea
De ce a ieșit Olga Barcari cu Dan Alexa la restaurant: „A ținut morțiș să mă vadă”. Surprinși în timp ce se strâng în brațe
De ce a ieșit Olga Barcari cu Dan Alexa la restaurant: „A ținut morțiș să mă vadă”. Surprinși în timp ce se strâng în brațe
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 6 – 12 decembrie 2025. Mercur va reveni în zodia Săgetătorului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 6 – 12 decembrie 2025. Mercur va reveni în zodia Săgetătorului
Dan Capatos, primele declarații după ce s-a pus că a fost dat afară de la Antena 1. Ce salariu ar avea prezentatorul
Dan Capatos, primele declarații după ce s-a pus că a fost dat afară de la Antena 1. Ce salariu ar avea prezentatorul
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Exclusiv | Irina Fodor dă detalii din bucătăria Chefi la cuțite și din spatele camerelor la Asia Express. ”Prevestitoarea aventurii” dezvăluie ce jurat a ridicat cel mai mult tonul în sezonul 16 Chefi la cuțite
Exclusiv | Irina Fodor dă detalii din bucătăria Chefi la cuțite și din spatele camerelor la Asia Express. ”Prevestitoarea aventurii” dezvăluie ce jurat a ridicat cel mai mult tonul în sezonul 16 Chefi la cuțite
Cât costă căruciorul lui Giorgios Hagi, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi. Căruciorul de bebeluși are prețul unei mașini
Cât costă căruciorul lui Giorgios Hagi, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi. Căruciorul de bebeluși are prețul unei mașini
Din 12 ianuarie, cel de-al treilea sezon Power Couple poate fi urmărit, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de trei ori pe săptămână!
Din 12 ianuarie, cel de-al treilea sezon Power Couple poate fi urmărit, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de trei ori pe săptămână!
Cum a apărut Ioana, partenera lui Ilie Bolojan, în vizita oficială de la Viena. Ce s-a aflat despre relația celor doi: „Nu discut”
Cum a apărut Ioana, partenera lui Ilie Bolojan, în vizita oficială de la Viena. Ce s-a aflat despre relația celor doi: „Nu discut”
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
catine.ro
Selena Gomez și Benny Blanco, primul Crăciun împreună de când au devenit soț și soție. Imaginile publicate de cei doi spun totul
Selena Gomez și Benny Blanco, primul Crăciun împreună de când au devenit soț și soție. Imaginile publicate de cei doi spun totul
Horoscopul zilei de 6 decembrie 2025. Vărsătorii fac un pas înainte. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 decembrie 2025. Vărsătorii fac un pas înainte. Află ce se întâmplă cu zodia ta
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
Kim Cattrall din Sex and the City s-a căsătorit din nou la 69 de ani. Cum arată partenerul său cu 14 ani mai tânăr
Kim Cattrall din Sex and the City s-a căsătorit din nou la 69 de ani. Cum arată partenerul său cu 14 ani mai tânăr
Mai multe din people
Victoria Raileanu, declarații sincere despre lupta ei cu depresia postnatală: "Corpul trece prin foarte multe schimbări"
Victoria Raileanu, declarații sincere despre lupta ei cu depresia postnatală: "Corpul trece prin foarte multe schimbări"
People

Actrița Victoria Raileanu a făcut declarații vulnerabile despre propria bătălie cu depresia postnatală.

+ Mai multe
Diana Dumitrescu și fiul ei, Carol, ședință foto împreună. Cum a fost experiența pentru actriță: "O voi păstra în suflet mereu"
Diana Dumitrescu și fiul ei, Carol, ședință foto împreună. Cum a fost experiența pentru actriță: "O voi păstra în suflet mereu"
People

Diana Dumitrescu a realizat o ședință foto adorabilă cu fiul ei, Carol.

+ Mai multe
Andreea Ibacka, mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale. Namiko a împlinit 7 ani: "Ambițioasă de te lasă fără replică, iubitoare de-ți topește sufletul"
Andreea Ibacka, mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale. Namiko a împlinit 7 ani: "Ambițioasă de te lasă fără replică, iubitoare de-ți topește sufletul"
People

Namiko, fiica cuplului Andreea & Cabral Ibacka, a împlinit 7 ani.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC