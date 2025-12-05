Kim Kardashian, dezvăluiri rare despre începuturile sale în televiziune și decizia de a-și schimba numele: „Am fost cea care i-a convins pe toți”

Într-un interviu recent pentru Time, Kim Kardashian a revenit asupra începuturilor sale în televiziune și a dezvăluit una dintre deciziile care i-au influențat imaginea publică încă din prima zi. Deși astăzi numele ei este recunoscut la nivel global, înainte de debutul reality show-ului Keeping Up with the Kardashians, vedeta era cunoscută în cercul apropiat drept Kimberly.

Kim Kardashian povestește că, în momentul filmării primelor cadre pentru emisiunea difuzată în 2007, și-a văzut numele afișat pe ecran cu mențiunea „Kimberly Kardashian”. A fost suficient pentru a simți că varianta completă nu funcționa vizual.

„Am spus: «Cred că e prea lung pentru oameni». Așa că am zis «Haideți doar să-l scurtăm la Kim»”, mărturisește ea. Vedeta recunoaște că această schimbare a fost neașteptată inclusiv pentru cei care o cunoșteau de o viață. „Și e ciudat, pentru că toți prietenii mei din liceu, din copilărie, și tatăl meu, toți îmi spun Kimberly.”

Kim Kardashian rememorează și contextul în care familia a acceptat să intre în proiectul televizat. Ea spune că propunerea a fost prezentată ca o oportunitate de dezvoltare pentru afacerea lor de atunci, magazinul DASH din Los Angeles.

„Motivul pentru care voiam să începem show-ul era să atragem atenția către magazinul DASH, cel puțin așa am reușit să-mi conving surorile. Le-am spus că ne va aduce o promovare grozavă. Și au acceptat imediat.”

Întrebată dacă poate fi considerată principalul strateg din spatele ascensiunii familiei, Kim răspunde fără ezitare: „Cred că eu am fost cea care i-a convins pe toți, cu siguranță. Eu mi-am dorit cel mai mult asta”.

Pasiunea pentru acest tip de format nu a apărut odată cu faima, ci încă din copilărie.

„Mi-am dorit să fac un reality show încă din ziua în care a apărut The Real World pe MTV și l-am urmărit împreună cu cea mai bună prietenă a mea. M-am uitat la ea și i-am spus: „Asta o să fac eu.” Iar ea a zis: «Eu o să fiu managerul tău». Cred că aveam 11 ani.”

Planurile lor au continuat să prindă contur, chiar dacă păreau departe de a se concretiza.

„I-am spus: «Când împlinim 18 ani, trebuie să facem o casetă și să o trimitem la The Real World». (…) Ne-am făcut tot planul.”

Ani mai târziu, când Kim a semnat pentru Keeping Up with the Kardashians, coincidența a fost surprinzătoare: producătorii emisiunii erau aceeași echipă care realizase The Real World.

Vedeta subliniază că interesul ei pentru antreprenoriat s-a conturat înaintea notorietății din televiziune.

„Lucram în biroul tatălui meu, aveam o mică afacere pe eBay, o afacere de organizare de dressinguri și făceam accesorii de păr pe care le vindeam la Fred Segal. Am făcut atât de multe lucruri antreprenoriale înainte să încep un show TV.”

Kim Kardashian, diagnosticată cu o nouă afecțiune

Potrivit celor mai recente episoade din emisiunea The Kardashians, Kim Kardashian trece printr-o perioadă tensionată după ce medicii au descoperit un anevrism cerebral în timpul unui control de rutină. Descoperirea, despre care fondatoarea Skims a vorbit inițial în premiera sezonului șapte, a provocat îngrijorare atât în rândul familiei, cât și al fanilor.

Kim Kardashian le-a spus atunci medicilor că, în urma scanării, a fost identificat un „mic” anevrism pe creier, o veste care a luat-o prin surprindere. Specialiștii i-au explicat că problema ar putea fi legată de „stres”, iar camerele au surprins-o pe vedetă în lacrimi imediat după investigații, întrebând la telefon: „De ce naiba se întâmplă asta?”.

Situația s-a complicat în episodul difuzat recent. Potrivit discuției purtate cu sora sa, Kourtney Kardashian, Kim a aflat de la un neurochirurg că anevrismul s-ar putea rupe în perioade de stres sever, o stare pe care ea a recunoscut că o experimentează constant.

„Mi-a zis: «Vreau să vii pentru toate aceste investigații». L-am întrebat: «Pot să aștept? Ce îl face să se rupă?» Ei au spus: «Doar stresul»”.

Vedeta a mărturisit că responsabilitățile zilnice îi amplifică presiunea: studiul pentru examenul de barou, filmările pentru Alls Fair, gestionarea afacerilor și creșterea celor patru copii.

„I-am spus: «OK, dau examenul de barou. Studiez 10 ore pe zi»”, a precizat ea, explicând că nivelul de stres atinsese „următorul nivel, până la urticarie”. „Am patru copii care depind de mine. Trebuie să fiu OK. E stresant, dar acest anevrism nu poate fi stresat”.

Medicii i-au spus că anevrismul ar fi putut fi prezent „de ani de zile”, lucru care i-a amplificat anxietatea. Deși multe astfel de formațiuni nu se rup niciodată, Mayo Clinic precizează că hipertensiunea și stresul pot crește riscul de ruptură, o situație care necesită intervenție chirurgicală de urgență.

