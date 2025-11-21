Kim Kardashian, diagnosticată cu o nouă afecțiune: „De ce naiba se întâmplă asta?”

Kim Kardashian a dezvăluit că medicii i-au descoperit un anevrism cerebral care i-ar putea pune sănătatea în pericol.

Kim Kardashian, diagnosticată cu o nouă afecțiune: "De ce naiba se întâmplă asta?"

Potrivit celor mai recente episoade din emisiunea The Kardashians, Kim Kardashian trece printr-o perioadă tensionată după ce medicii au descoperit un anevrism cerebral în timpul unui control de rutină. Descoperirea, despre care fondatoarea Skims a vorbit inițial în premiera sezonului șapte, a provocat îngrijorare atât în rândul familiei, cât și al fanilor.

Kim Kardashian, în vârstă de 45 de ani, le-a spus atunci medicilor că, în urma scanării, a fost identificat un „mic” anevrism pe creier, o veste care a luat-o prin surprindere. Specialiștii i-au explicat că problema ar putea fi legată de „stres”, iar camerele au surprins-o pe vedetă în lacrimi imediat după investigații, întrebând la telefon: „De ce naiba se întâmplă asta?”.

Situația s-a complicat în episodul difuzat săptămâna aceasta. Potrivit discuției purtate cu sora sa, Kourtney Kardashian, Kim a aflat de la un neurochirurg că anevrismul s-ar putea rupe în perioade de stres sever, o stare pe care ea a recunoscut că o experimentează constant.

„Mi-a zis: «Vreau să vii pentru toate aceste investigații». L-am întrebat: «Pot să aștept? Ce îl face să se rupă?» Ei au spus: «Doar stresul».”

Vedeta a mărturisit că responsabilitățile zilnice îi amplifică presiunea: studiul pentru examenul de barou, filmările pentru All’s Fair, gestionarea afacerilor și creșterea celor patru copii.

„I-am spus: «OK, dau examenul de barou. Studiez 10 ore pe zi»”, a precizat ea, explicând că nivelul de stres atinsese „următorul nivel, până la urticarie”. „Am patru copii care depind de mine. Trebuie să fiu OK. E stresant, dar acest anevrism nu poate fi stresat”.

Medicii i-au spus că anevrismul ar fi putut fi prezent „de ani de zile”, lucru care i-a amplificat anxietatea. Deși multe astfel de formațiuni nu se rup niciodată, Mayo Clinic precizează că hipertensiunea și stresul pot crește riscul de ruptură, o situație care necesită intervenție chirurgicală de urgență.

Kourtney și-a exprimat îngrijorarea în timpul show-ului The Kardashians:

„Sunt cu siguranță îngrijorată pentru Kim. Are atât de multe pe cap — între muncă și cei patru copii — încât nu vreau să ajungă să aibă un anevrism”.

Ea a întrebat-o și dacă nu ar fi mai prudent să își continue studiile juridice într-o perioadă mai liniștită: „Nu judec și nu critic. Dar nu există un moment mai potrivit să faci asta mai târziu, când copiii sunt mai mari și nu mai depind atât de mult de tine?”.

O actualizare a venit și în cadrul emisiunii Good Morning America, unde Kim Kardashian a explicat că, după scanarea Prenuvo, a fost nevoită să facă investigații suplimentare.

„Am făcut un scan Prenuvo. Și a trebuit să merg să fac o mulțime de alte scanări cerebrale la spitalul Cedars[-Sinai], cu toată echipa”. Vedeta a încurajat publicul să urmărească restul sezonului, dar a adăugat: „Totul se rezolvă. Este bine să faci astfel de controale. Sănătatea este avere, și trebuie să fii atentă la tot ce faci”.

Kim Kardashian, dezvăluiri despre problemele sale de sănătate

De-a lungul anilor, Kim Kardashian a vorbit deschis despre problemele de sănătate, inclusiv psoriazis, artrită psoriazică și complicații severe în timpul sarcinilor. În 2022, ea a povestit că pierderea rapidă în greutate pentru Met Gala i-a declanșat o criză severă care s-a transformat în artrită psoriazică.

„Psoriazisul a izbucnit pe tot corpul și m-am ales cu artrită psoriazică, așa că nu prea puteam să-mi mișc mâinile. A fost foarte dureros și a trebuit să merg la un reumatolog, care mi-a dat steroizi. Eram speriată. Am renunțat din nou la carne și situația s-a calmat”, a declarat Kim pentru Allure.

În 2019, Kim Kardashian a scris pentru publicația Poosh întreaga ei experiență cu această afecțiune, explicând provocările pe care le-a întâmpinat și motivul pentru care a decis să vorbească public despre ea.

„Chiar dacă am crescut alături de mama mea care avea psoriazis și am auzit-o vorbind despre asta, nu am avut nicio idee că mă voi confrunta cu această boală autoimună. Sunt 13 ani de când am avut primul contact cu psoriazisul. Experiența mea a fost diferită față de a ei, dar au fost câteva asemănări”, a declarat Kim Kardashian pentru Poosh.

Vedeta a subliniat că a ajuns să fie împăcată cu această afecțiune și că se simte mult mai încrezătoare de când a vorbit deschis despre ea.

„Am devenit extrem de confortabilă cu psoriazisul. Nu contează în ce parte a corpului este, uneori mă simt bine să îmi arăt petele, iar alteori nu, și atunci îmi acopăr petele cu produse de machiaj. Cu tot stresul din viața mea, încerc să îmi fac timp și pentru mine și să mă stresez cât mai puțin.”

Totodată, în trecut a fost diagnosticată cu placenta accreta, o afecțiune riscantă care poate provoca hemoragii severe.

Katy Perry și Justin Trudeau fac un pas important în relația lor. Ce decizie a luat artista

Foto: Instagram 

