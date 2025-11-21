Katy Perry și Justin Trudeau fac un pas important în relația lor. Ce decizie a luat artista

Katy Perry își face deja „planuri pentru sărbători” alături de noul ei partener, Justin Trudeau, potrivit unei surse citate de People.

Katy Perry, planuri de sărbători cu Justin Trudeau?

Deși Katy Perry și Justin Trudeau s-au apropiat vizibil în ultimele luni, sursa subliniază că artista abia așteaptă să pună punct turneului „Lifetimes”.

„Fără exagerare, anul acesta a fost un carusel pentru ea”, a declarat insiderul. „Nici nu a avut timp să se gândească serios la viața ei de după turneu.” Totuși, aceeași sursă precizează că în perioada de pauză, artista își va concentra atenția pe fiica ei, Daisy Dove Bloom, pe care o are împreună cu fostul logodnic, Orlando Bloom. „Acum este mamă singură, iar asta va deveni mult mai prezent în viața ei anul viitor”, a adăugat sursa.

Planurile de sărbători ale lui Justin Trudeau rămân neclare, inclusiv dacă le va petrece alături de fosta lui soție, Sophie Grégoire, și cei trei copii ai lor: Xavier James, Hadrien Grégoire și Ella-Grace. Fosta parteneră a fostului premier canadian a vorbit recent, pentru prima dată, despre relația extrem de mediatizată dintre Trudeau și starul pop, recunoscând că vestea nu a lăsat-o indiferentă.

„Suntem cu toții oameni și astfel de lucruri ne afectează”, a mărturisit ea în podcastul „Arlene Is Alone”, adăugând că este firesc să simți asta.

Deși relația fostului prim-ministru canadian cu vedeta pop i-a trezit diverse emoții, fosta prezentatoare TV a subliniat că singurul lucru pe care îl poate controla este propriul răspuns, așa că alege să rămână respectuoasă.

„Sunt foarte conștientă că multe lucruri apărute în spațiul public pot fi declanșatoare; suntem oameni. Ce fac eu cu asta este decizia mea. Femeia care vreau să devin prin tot acest proces este decizia mea. Asta înseamnă că nu am emoții? Că nu plâng, nu țip, nu râd? Ba da!”, a explicat ea.

În cele din urmă, Grégoire își permite să simtă toate emoțiile, fie ele furie sau dezamăgire, dar pune întotdeauna pe primul loc familia ei și a fostului soț. Cei doi, căsătoriți între 2005 și 2023, au trei copii: Xavier, 18 ani, Ella-Grace, 16 ani, și Hadrien, 11 ani.

Luna trecută, Katy Perry părea să confirme relația cu politicianul canadian în timpul unui concert susținut la Praga, când i-a spus unui fan că „se întâlnește cu cineva”, respingând totodată cererea acestuia într-o „căsătorie în glumă”. Anunțul a venit la scurt timp după ce cei doi au apărut pentru prima dată împreună în public, la cabaretul Crazy Horse din Paris, unde au sărbătorit împlinirea vârstei de 41 de ani a artistei.

În aceeași perioadă, o sursă declara pentru Page Six că Trudeau este extrem de încântat de relația cu vedeta pop.

„Este înnebunit după ea și crede că este femeia perfectă”, a descris insiderul. „Sunt pe aceeași lungime de undă în tot: politică, copii și mâncare franțuzească. Au o scânteie unul pentru celălalt”, a mai spus sursa.

Zvonurile despre o posibilă relație au apărut în iulie, după ce Katy Perry și Justin Trudeau au fost văzuți luând cina la elegantul restaurant Le Violon din Montreal. Ulterior, în octombrie, au fost surprinși în ipostaze pasionale pe un iaht, în largul coastei Santa Barbara, California.

