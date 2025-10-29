Noi detalii despre relația dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Este înnebunit după ea”

Justin Trudeau și Katy Perry s-ar fi apropiat în ultimele luni, pe fondul unor despărțiri recente.

Fostul prim-ministru al Canadei, Justin Trudeau, trăiește o nouă poveste de dragoste alături de artista americană Katy Perry.

„Este înnebunit după ea și o consideră femeia perfectă”, a declarat o sursă pentru Page Six. „Sunt pe aceeași lungime de undă în privința tuturor lucrurilor – de la politică și copii, până la mâncarea franțuzească”.

Potrivit aceleiași surse, Justin Trudeau și Katy Perry s-ar fi apropiat în ultimele luni, iar relația lor ar fi devenit publică odată cu apariția comună la celebrul cabaret Crazy Horse din Paris, unde Perry și-a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 41 de ani.

„Se vede că există o scânteie între ei”, a mai adăugat sursa citată de Page Six.

Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze pasionale

Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au fost surprinși, în luna septembrie, sărutându-se pe un iaht în largul coastei Santa Barbara, conform unor fotografii apărute pe internet.

Justin Trudeau și Katy Perry pot fi văzuți, de asemenea, îmbrățișându-se și alintându-se.

În imaginile realizate în urmă cu o lună, cântăreața purta un costum de baie întreg, elegant, pe puntea iahtului Caravelle, în timp ce fostul prim-ministru canadian purta doar o pereche de blugi.

„Ea și-a adus barca lângă o mică ambarcațiune publică de observat balenele, apoi au început să se sărute”, a declarat un martor pentru Daily Mail. „Nu mi-am dat seama cu cine era până când am văzut tatuajul de pe brațul bărbatului și imediat am realizat că era Justin Trudeau”.

Se zvonește că cei doi s-au apropiat pentru prima dată în luna iulie, când au fost văzuți plimbând un câine, înainte de a ieși împreună la o cină la restaurantul Le Violon din Montreal.

La acea vreme, Perry anunțase despărțirea de fostul logodnic Orlando Bloom, cu care are o fetiță de cinci ani, Daisy Dove Bloom, cu doar o lună înainte. Între timp, Trudeau s-a separat de soția sa, Sophie Grégoire, cu care are trei copii, în 2023, după 18 ani de căsnicie.

La două zile după ieșirea lor din iulie, Trudeau a fost văzut la concertul Lifetimes Tour al lui Perry, la Bell Centre din Montreal. În mijlocul zvonurilor privind o posibilă relație, apărute în urma ieșirilor lor comune, o sursă a declarat pentru revista PEOPLE că cei doi au avut o „conexiune instantanee”.

„Sunt interesați unul de celălalt, dar va dura ceva timp până vom vedea încotro se îndreaptă lucrurile”, a spus sursa canadiană, în august. „Ea călătorește prin lume, iar el își regândește viața acum că nu mai este prim-ministru al Canadei, dar există o atracție. Au multe lucruri în comun”.

Sursa a adăugat:

„Responsabilitățile personale ale fiecăruia ar putea face ca această relație să evolueze mai lent decât în mod normal, dar există modalități prin care se pot vedea și, totodată, să-și îndeplinească responsabilitățile de părinți. În fond, fiecare are un fost partener, deci responsabilitățile sunt împărțite. Iar relațiile la distanță, deși dificile, sunt posibile pentru acești doi”.

Katy Perry, mărturisiri oneste despre viața și cariera sa după despărțirea de Orlando Bloom

Katy Perry a ales să privească retrospectiv anul dificil prin care a trecut, pe care îl descrie drept „un rollercoaster”, după despărțirea neașteptată de logodnicul ei, Orlando Bloom. Artista a publicat un mesaj emoționant pe Instagram, cu ocazia împlinirii unui an de la lansarea albumului său, 143.

„Știți că nu sunt genul care să facă postări aniversare. Tind să privesc mai degrabă spre viitor, dar ar fi neglijent din partea mea să nu recunosc impactul incredibil pe care acest ultim an l-a avut asupra mea”.

Ea a explicat că fiecare material discografic este o oglindă a momentului în care se află.

„Albumele sunt instantanee ale unui artist care încearcă să spună povestea despre unde se află acum sau unde a fost, și speră ca cineva să se regăsească în unele dintre mesaje”, a spus Perry, subliniind că 143 a fost o declarație de dragoste pentru fanii săi.

„Noi, pisicile (și șobolanii), am trecut printr-un rollercoaster, dar indiferent unde ne-a dus călătoria, am fost împreună”, a continuat artista.

Katy a vorbit și despre modul în care se raportează la propria persoană.

„Sunt mândră de unde și cum am ajuns în acest moment. Mândră de mine, mândră de fanii mei și mândră că continui să lupt”, a adăugat ea.

Megan Fox și Machine Gun Kelly, din nou împreună? Cei doi s-au despărțit anul trecut, chiar înainte de nașterea fetiței lor

Foto: Profimedia

