Aluziile subtile făcute de Katy Perry și Justin Trudeau la adresa foștilor lor parteneri, în timpul primei apariții publice

Întâlnirea publică dintre Katy Perry și Justin Trudeau a fost o apariție „perfect regizată”, menită să transmită un mesaj clar fanilor și foștilor parteneri, potrivit unui expert în limbaj corporal.

Katy Perry și Justin Trudeau, mesaje subtile?

După ce fotografiile pasionale de pe un iaht au scos la iveală relația lor la începutul acestei luni, cuplul, cunoscut pentru abilitatea de a gestiona atenția presei, a ales să se afișeze într-o manieră elegantă la Paris, unde au sărbătorit ziua de naștere a cântăreței, care a împlinit 41 de ani.

Expertul în limbaj corporal Judi James a declarat pentru Mail că cei doi au avut un comportament aproape ritualic, asemănător „unui cuplu în ziua nunții”.

„Amândoi au mers încet și grațios, emanând o eleganță asortată, apărând în cadrul ușii cu o atitudine deosebit de atent construită”, a explicat James. „Katy chiar s-a oprit să accepte un trandafir cu tulpină lungă, de exact aceeași nuanță de roșu ca rochia ei simplă, dar uimitoare, de la un fan care părea la fel de implicat în coregrafia perfectă a momentului”, a adăugat ea.

Dar nu doar fanii erau ținta acestei reprezentații publice. Potrivit expertului, cei doi transmiteau și un mesaj foarte clar foștilor parteneri. Perry, care s-a despărțit de fostul logodnic Orlando Bloom cu câteva luni în urmă, părea să sugereze „că și-a găsit alesul”, a spus James.

Limbajul corporal al cântăreței indică faptul că a găsit „un bărbat cu influență și conexiuni la nivel global, care îi poate deschide un nou univers dincolo de showbiz”, a adăugat specialista.

Între timp, Trudeau, în vârstă de 53 de ani, care s-a separat de soția sa, Sophie Grégoire Trudeau, în 2023, după 18 ani de căsnicie, a aruncat o ultimă privire spre camerele de filmat după ce Katy a urcat în mașină. Zâmbetul său discret, cu buzele închise, aproape autosatisfăcut, sugera că nu doar se bucura în tăcere de atenția publicului, ci era și mândru să își afișeze relația în mod deschis.

Detalii despre dinamica relației lor

În ceea ce privește dinamica relației, James a explicat: „Gesturile galante ale lui Justin par să indice că el este cel care conduce și ghidează, oferind în același timp un sentiment de siguranță, ceea ce îl plasează într-o poziție ușor dominantă.”

Fostul premier canadian i-ar fi transmis, de asemenea, un semn de sprijin și afecțiune partenerei sale pe parcursul apariției publice, a observat James.

„Se poate vedea cum Katy îl privește pe Justin chiar când ajung la prag, ca și cum ar spune ‘Hai să o facem, iar el îi prinde mâna, trăgând-o ușor spre el, într-un gest care exprimă reasigurare și angajament”, a declarat expertul pentru Mail. Trudeau a reușit chiar să transforme gesturile sale de ghidare într-o formă subtilă de afecțiune. „Justin Trudeau e ca o sită plină de farmec. Emană carismă fără niciun efort, iar mișcările sale de aici sunt fluide și naturale. O conduce pe Katy spre mașina lor cu o serie de atingeri fine, pline de tandrețe”, a continuat James.

Cei doi afișau, de asemenea, o „sincronizare aparent fără efort”, care le trăda compatibilitatea, potrivit expertului.

„În această scurtă, dar grăitoare apariție, cuplul pare să aibă acea sincronizare firească ce sugerează o legătură atât mentală, cât și fizică. Totul este profund romantic: de la rochia roșie clasică și trandafirul asortat până la zâmbetele rotunjite, ridicate, pe care amândoi le poartă.”

Perry și Trudeau au alimentat primele zvonuri despre o posibilă relație în luna iulie, când au fost văzuți luând cina împreună la Montreal.

