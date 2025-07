Cum s-a schimbat viața fiicei lui CRBL de când s-a mutat la Chișinău alături de mama ei. Dezvăluirea făcută de fosta soție a artistului: „Sunt niște plusuri…”

În urmă cu un an, CRBL și soția lui, Elena Vîșcu, au anunțat divorțul după 16 ani de căsnicie, dezvăluind acest lucru pe rețelele de socializare. Cuplul nu a dezvăluit motivele care au condus la separare, dar artistul și soția lui au afirmat că au analizat profund situația înainte de a lua această decizie importantă. Anunțul lor vine după ce au participat la emisiunea Power Couple de la Antena 1. Cei doi au o fetiță împreună, iar căsnicia lor a fost una discretă de-a lungul anilor.

În urmă cu câteva luni, Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a dezvăluit că împreună cu fiica ei, Alessia, s-a mutat la Chișinău.

Elena Vîșcu a dezvăluit că mutarea în Republica Moldova a fost, de fapt, ideea fiicei sale, Alessia. După divorțul de CRBL, Elena și Alessia s-au stabilit la Chișinău, unde locuiesc împreună cu părinții Elenei, care o sprijină în creșterea fetei. Elena a explicat că în Chișinău este mai liniște decât în București, orașul fiind mai mic, cu mai puțin trafic și agitație.

Alessia a fost cea care a sugerat să se mute acolo, după ce obișnuiau să petreacă timp cu bunicii în Moldova. După ce a testat o școală internațională din Chișinău pentru câteva zile, Alessia a fost încântată de oameni și de atmosfera de acolo. Elena a decis să urmeze dorința fiicei sale, mai ales că, în România, Alessia se confruntase cu probleme de bullying, ceea ce a făcut perioada de dinainte mai dificilă.

Într-un interviu acordat recent, Elena Vîșcu a vorbit despre cum s-a adaptat fiica ei schimbărilor majore prin care a trecut în ultimele luni.

„A fost interesantă (n.red. – plecarea). A fost altceva. Este foarte ciudat să te întorci acasă. De obicei toată lumea pleacă, dar sinceră să fiu cred că există un val destul de puternic de persoane care se întorc acasă. Recuperez timpul cu părinții. Eu am fost plecată cu dansurile de la 15 ani. Nu am petrecut destul timp cu ei. Acum este momentul perfect și cred că este un mediu super fain de crescut un copil. Pentru Alessia este altceva. Orașul este mai mic. Nu stai în trafic atât de mult. A învățat să meargă cu transportul public. Sunt niște plusuri”, a povestit Elena Vîscu la Știrile Antena Stars, citată de Spynews .

Elena a mărturisit că nu a fost ușor să ia decizia de a se muta din România, iar uneori o încearcă sentimente de emoție, însă nu și regrete.

„Nu este ușor, cu siguranță. Nu este ceva unde să pui punct și gata, într-o secundă m-am reînviat, m-am mobilizat. Sută la sută ne tot întoarce emoția. Ne tot învârte dintr-o parte în alta. Trebuie să știm că totul este în puterile noastre. Nimeni nu poate să intre în capul tău și să-ți spună ce să faci, doar tu. Totul este în noi. Nu este ușor. Cu siguranță. Pentru orice părinte, copilul este puterea lor. Eu am analizat înainte să ne mutăm, să văd dacă e bine pentru copilul meu. Suntem foarte bine”, a mai spus fosta soție a lui CRBL.

În cadrul podcastului moderat de Teo Trandafir, CRBL a detaliat motivele care stau la baza acestei situații:

„Mie mi-e aproape imposibil să mă deplasez. Ideea este foarte simplă: îmi doresc să mă văd cu ea cât de des posibil și să povestim despre școala ei, colegi, despre ce se întâmplă la vârsta asta. Numai că este foarte complicat. Traseul trebuie să fie în felul următor: am de parcurs până la Chișinău o grămadă de kilometri, o zi de călătorit. Trebuie să mă duc să-mi iau cazare undeva, să rămân peste noapte și a doua zi să mă întorc. Și când să stau cu Alexia? Deci, două zile, două nopți. Înseamnă să leg un weekend. Că în săptămână nu se poate, că avem școală. Sau să mă duc în săptămână, să mă văd cu ea doar după școală. Adică, e destul de complicat. M-am bucurat foarte mult de câte ori au venit ele încoace şi a venit şi Alessia. Am fost și la Piteşti, la mama, la familie. Atunci am mai câștigat un pic din timp. E complicat. E complicat pentru toți. Pentru toți trei, chiar. E complicată toată treaba asta, doar că astea au fost deciziile. Astea au fost soluțiile. Pentru că e greu”, a spus CRBL.