Elena Vîșcu, declarații neașteptate despre despărțirea de CRBL. Ce i-a cerut fostului soț: „Asta era rugămintea mea tot timpul…”

Elena Vîșcu, fosta parteneră de viață a lui CRBL, a vorbit deschis despre perioada delicată prin care a trecut după separarea de artist. Deși a păstrat discreția până acum, Elena a ales să ofere o perspectivă sinceră asupra situației, evidențiind grija pe care o are pentru fiica lor, Alessia Ecaterina, în vârstă de 14 ani.

După o relație de aproape 20 de ani, în care au format un cuplu respectat în showbizul românesc, cei doi au decis să pună punct mariajului. Cu toate acestea, fosta soție a artistului își exprimă recunoștința pentru anii petrecuți împreună. Întrebată ce i-ar transmite lui CRBL, Elena a oferit un răspuns surprinzător.

„Că-i mulțumesc pentru toată experiența, vorbesc foarte sincer, pentru toată viața pe care am avut-o împreună, că nu au fost doar lucruri rele, nu mințim aici. Am trăit o viață cu bune și cu rele, ca orice familie”, a spus Elena în cadrul podcastului moderat de Jorge.

Cu aceeași sinceritate, Elena a mărturisit că și-a dorit din partea fostului partener o abordare mai rezervată în ceea ce privește expunerea vieții personale, mai ales din respect pentru copilul lor.

Elena a subliniat cât de important este echilibrul emoțional al fiicei lor și cât de mult a afectat-o contextul despărțirii:

Deși a preferat să rămână departe de lumina reflectoarelor în această perioadă, Elena a recunoscut că s-a bucurat de un sprijin impresionant din partea celor apropiați: „Am avut o susținere foarte puternică și mulțumesc oamenilor. Doamne, asta am avut o susținere foarte mare. (…) Eu nu am ieșit în față.”

CRBL și Elena Vîșcu au divorțat în 2024, după un mariaj de 16 ani. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Alessia. La doar o lună de la separare, artistul și-a refăcut viața alături de Olga Guțanu, o tânără în vârstă de 23 de ani.

Elena Vîșcu, decizie la un an de la divorțul de CRBL

Elena Vîșcu, decizie la un an de la divorțul de CRBL

La un an de la divorțul de fostul ei soț, CRBL, Elena Vîșcu a luat o decizie importantă. Coregrafa a ales că este cazul să își ofere câteva clipe de răsfăț și să se pună pe primul plan, astfel că a apelat la ajutorul unui medic estetician pentru o serie de îmbunătățiri pe care a simțit nevoia să le facă la nivelul feței.

„După un an de la divorț m-am decis să renunț la ele. Da, să le șterg. (…) Decizia asta pentru mine a fost, sincer, șutul de care aveam nevoie ca să ies din carapace. (…) A fost exact ce aveam nevoie. Știi, viața are un talent aparte să ne surprindă. Uneori cu flori, alteori cu riduri fine, așa că am ales să scap de acele linii fine care-mi aminteau zilnic că unele lucruri n-au mers ca în povești cu zâne. (…) Încrederea în sine e cel mai frumos filtru”, a povestit Elena Vîșcu pe rețelele de socializare.