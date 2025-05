Ce decizie importantă a luat Elena Vîșcu la un an de când a divorțat de CRBL: „A fost exact ce aveam nevoie”

CRBL și Elena Vîșcu au divorțat în 2024, după un mariaj de 16 ani. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Alessia. La doar o lună de la separare, artistul și-a refăcut viața alături de Olga Guțanu, o tânără în vârstă de 23 de ani.

Elena Vîșcu, decizie la un an de la divorțul de CRBL

La un an de la divorțul de fostul ei soț, CRBL, Elena Vîșcu a luat o decizie importantă. Coregrafa a ales că este cazul să își ofere câteva clipe de răsfăț și să se pună pe primul plan, astfel că a apelat la ajutorul unui medic estetician pentru o serie de îmbunătățiri pe care a simțit nevoia să le facă la nivelul feței.

„După un an de la divorț m-am decis să renunț la ele. Da, să le șterg. (…) Decizia asta pentru mine a fost, sincer, șutul de care aveam nevoie ca să ies din carapace. (…) A fost exact ce aveam nevoie. Știi, viața are un talent aparte să ne surprindă. Uneori cu flori, alteori cu riduri fine, așa că am ales să scap de acele linii fine care-mi aminteau zilnic că unele lucruri n-au mers ca în povești cu zâne. (…) Încrederea în sine e cel mai frumos filtru”, a povestit Elena Vîșcu pe rețelele de socializare.