Cu cine locuiesc Elena Vîșcu și fiica ei, Alessia, în Republica Moldova, după separarea de CRBL: „Ea a fost cea care a venit cu ideea”

Anul trecut, CRBL și soția lui, Elena Vîșcu, au anunțat printr-un mesaj pe rețelele de socializare că au decis să divorțeze. După o relație de aproximativ 16 ani, cei doi și-au separat drumurile. La scurt timp, artistul a fost văzut în compania unei tinere care, între timp, i-a devenit iubită, iar relația lor devine din ce în ce mai serioasă.

Elena Vîșcu a ales să se mute în Republica Moldova, țara sa natală, unde locuiește familia ei. Fosta coregrafă din echipa show-ului „Dansez pentru tine” de la PRO TV revine frecvent în România, având încă legături profesionale și personale aici. Recent, aceasta a vorbit cu publicația Libertatea despre viața sa de după divorț și despre călătoriile constante între Chișinău și București.

Predau și aici, și acolo. Și mai ajut o prietenă care are o companie, ea abia a născut, și mă ocup de management, administrare. La Chișinău e treaba asta. Deci sunt peste tot. Sufletul meu este și, și. Pentru că eu sunt moldoveancă, după tata. Rusoaică, după mama. Și româncă, pentru că atâția ani am trăit în România. Eu iubesc toate trei, nu am cum”, a dezvăluit Elena Vîșcu.

Elena Vîșcu a dezvăluit că mutarea în Republica Moldova a fost, de fapt, ideea fiicei sale, Alessia. După divorțul de CRBL, Elena și Alessia s-au stabilit la Chișinău, unde locuiesc împreună cu părinții Elenei, care o sprijină în creșterea fetei. Elena a explicat că în Chișinău este mai liniște decât în București, orașul fiind mai mic, cu mai puțin trafic și agitație.

Alessia a fost cea care a sugerat să se mute acolo, după ce obișnuiau să petreacă timp cu bunicii în Moldova. După ce a testat o școală internațională din Chișinău pentru câteva zile, Alessia a fost încântată de oameni și de atmosfera de acolo. Elena a decis să urmeze dorința fiicei sale, mai ales că în România, Alessia se confruntase cu probleme de bullying, ceea ce a făcut perioada de dinainte mai dificilă.

Elena a subliniat că acum amândouă sunt foarte bine, iar sprijinul familiei și mediul mai prietenos din Chișinău le-au oferit stabilitatea de care aveau nevoie.

„În Chișinău e mai liniște, nu e atât de multă agitație, nu e traficul ca aici, pentru că e orașul mai mic. Acolo stau cu părinții, pentru că ei mă ajută foarte mult cu Alessia. Și dacă mai am o zi sau două plecare la București, mă ajută părinții cu Alessia. Ea a fost cea care a venit cu ideea să ne mutăm la Chișinău. Alessia mi-a zis: ‘Mama, dar ce ar fi să ne mutăm acolo?’. Pentru că oricum o duceam la bunici. Eram OK. Și am zis hai să testăm școala, că avem școală internațională și în Chișinău. Și am dus-o să testeze o zi-două. Și a zis: ‘Mamă, oamenii sunt geniali’! Și am zis: ‘OK, și ce fac acum?’. Am mai spus-o… ea a avut o doză de bullying aici, în România. E mai complex. E mai complicat. A fost o perioadă mai dificilă. Ea e foarte bine acum. Amândouă suntem bine, asta e tot ce contează. Când copilul e bine, orice ai face, e bine”, a mai spus Elena Vîșcu pentru Libertatea.