CRBL, dezvăluiri surprinzătoare despre căsnicia cu Elena Vîșcu. Artistul și-a recunoscut greșelile: „Am găsit motive”

CRBL și Elena Vîșcu au divorțat în urmă cu opt luni, după un mariaj de 16 ani. La doar o lună de la separare, artistul și-a refăcut viața alături de Olga Guțanu, o tânără de 23 de ani, cu care formează un cuplu fericit, în ciuda diferenței de vârstă de peste două decenii.

Reflectând asupra trecutului, CRBL a recunoscut că, deși mariajul cu Elena a fost o parte importantă a vieții lui, despărțirea a lăsat „goluri” emoționale. Acestea l-au determinat să se apropie și mai mult de actuala lui iubită, Olga, alături de care și-a regăsit echilibrul și fericirea.

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, CRBL a făcut mai multe declarații cu privire la motivul divorțului.

De asemenea, CRBL a vorbit și despre greșelile pe care le-a făcut in relația cu Elena.

„Am stat vreo 6-7 ani (n.r. în Spania), dar mă rog, am venit, am plecat, ultima oară am stat 2 ani legați în Spania. (…) Recunosc că am făcut și eu multe greșeli, pentru care plătesc acum, adică greșeli și în carieră, greșeli și cu mutările astea care au fost prea multe, prea dese și prea nebune. (…) Erau și partea mea de vină, ca să zic așa, pentru că n-am făcut niciodată… n-am luat decizia de a ne muta de unul singur, obligând-o pe Elena (n.r. fosta soție) să accepte. Nu, tot așa am luat împreună, și am găsit motive, și când am decis că suntem ok cu asta, am și făcut pasul, dar simt că am făcut și eu foarte multe greșeli, pentru care repet, plătesc în momentul de față. Cred că n-am luptat mai mult (n.r. greșelile lui față de fosta relație) s-o aduc pe ea spre mine, decât să mă duc eu spre ea, cred că puteam s-o aduc eu pe direcția mea mai mult, dacă insistam…”, a mai spus el.