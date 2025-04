Fiica Mădălinei Ghenea a împlinit 8 ani. Cum arată acum Charlotte și ce petrecere i-a organizat actrița

Mădălina Ghenea este una dintre vedetele discrete și nu obișnuiește să facă des mărturisiri despre viața ei personală, încercând până acum să o păstreze cât mai departe de lumina reflectoarelor.

Actrița a marcat ziua de naștere a fiicei sale, Charlotte, cu o imagine adorabilă cu fetița de 8 ani.

Mădălina Ghenea adoră să își petreacă timpul cu fiica ei. Actrița și Charlotte obișnuiesc să călătorească și să facă diverse activități împreună. Vedeta a împărtășit o fotografie cu fetița ei, care a sărbătorit împlinirea vârstei de 8 ani.

Actrița i-a organizat o petrecere ce a avut o tematică inspirată din celebra serie Sailor Moon, iar micuța s-a arătat încântată de surpriza pregătită special pentru ea. Atât Mădălina, cât și Charlotte au purtat costume inspirate de Sailor Moon, iar tortul a respectat aceeași tematică.

Mădălina Ghenea, cunoscută atât ca actriță, cât și ca model, a atras atenția la nivel global prin succesul său în cariera desfășurată în Italia, unde a avut roluri semnificative în diverse producții și a colaborat cu diferite branduri. În vârstă de 36 de ani, Mădălina Ghenea este recunoscută ca fiind una dintre cele mai talentate actrițe din Italia.

Mădălina Ghenea a participat recent la un eveniment de prestigiu la Palatul Parlamentului, unde a atras toate privirile cu o ținută impecabilă și elegantă, așa cum a obișnuit. Ea a oferit un interviu pentru Antena Stars în carte a vorbit deschis despre cariera sa.

„Au trecut 23 de ani, dar eu am același entuziasm să lucrez și mă bucur. De fiecare dată simt că este o binecuvântare, simt că sunt norocoasă, asta am spus mereu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cu siguranță este o meserie care câteodată, normal, este și complicată, sunt multe sacrificii. Am început foarte devreme, la 14 ani, este mult prea devreme, cred eu. Am același entuziasm ca acum 23 de ani.”, a declarat Mădălina Ghenea pentru Antena Stars, potrivit Spynews .

Mădălina Ghenea a oferit detalii inedite și despre familia sa, la care se gândește tot timpul, iar de cele mai multe ori resimte dorul de casă. Cu toate acestea, actrița este foarte recunoscătoare pentru tot ce i se întâmplă.

„Îmi este dor mereu de familie. Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea, și sunt pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani. Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera și timpul care, de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu pentru că este un proiect, cu siguranță.”, a adăugat Mădălina Ghenea pentru sursa citată.