Actori care au avut prestații remarcabile și care au fost ocolite de premiile Oscar

Cu toate că au fost unele dintre cele mai bune prestații din cariera lor, acești actori nu s-au aflat în cursa pentru un premiu Oscar.

1. Ethan Hawke

Paul Schrader a scris și regizat First Reformed, cu Ethan Hawke și Amanda Seyfried în rolurile principale. Actorul l-a jucat pe pastorul unei mici congregații din nordul statului New York. Viața acestuia ajunge într-un punct dramatic după ce se întâlnește cu un activist de mediu și soția sa însărcinată.

2. Adam Sandler

Frații Benny și Josh Safdie au reușit să îl aducă pe Adam Sandler în fața publicului într-o rol dramatic și palpitant. Cariera lui s-a redefinit cu totul după performanța din Uncut Gems, unde l-a interpretat pe bijuterieul Howard Ratner, care se luptă cu dependența de jocuri de noroc și din cauza căreia se îndepărtează de familie, prieteni și angajați.

3. Jim Carrey

Foarte mulți încă își mai amintesc faptul că Jim Carrey a jucat în The Truman Show. În comedia din 1998, actorul l-a interpretat pe agentul de asigurări Truman Burbank, care descoperă într-o zi că, de fapt, întreaga lui viață este falsă și e subiectul unui reality show, fără ca el să știe asta. Filmul a adus un suflu nou la vremea respectivă și de la bun început a părut promițător. Iar pe lângă latura amuzantă a filmului, acesta face apel foarte mult și la realitate, ceea ce i-a permis actorului să exploreze mai mult cu rolul său.

4. Robert De Niro

Robert De Niro l-a interpretat pe Rupert Pupkin în filmul The King of Comedy regizat de Martin Scorsese. El aspiră să devină comediant și își dorește să își transforme visul în realitate. Iar pentru a intra în vizorul publicului îl urmărește și îl răpește pe idolul său, prezentatorul Jerry Langford, jucat de Jerry Lewis.

5. Al Pacino

Brian De Palma a regizat celebrul film Scarface, cu Al Pacino în rolul lui Tony Montana. Actorul a făcut un rol excepțional în această peliculă care explorează abuzul de putere și gangsterii, iar pentru prestația lui a fost nominalizat la Globurile de Aur. Vocile critice au ținut, totuși, să puncteze că Scarface este un film mult prea violent și brutal.

6. Ryan Gosling

Acțiunea din filmul Drive îl urmărește pe un bărbat misterios care are mai multe slujbe, cum ar fi pilot și cascador. El încearcă să scape de trecutul său și se îndrăgostește de vecina lui, al cărei soț este în închisoare și e nevoită să își crească singură copilul. Personajul lui Ryan Gosling luptă pentru a salva viața femeii pe care o iubește, dar nu își dă seama că ea l-a salvat pe el. Interpretarea carismatică a actorului e completată de o subtilitate care conduce către propriile sale emoții.

7. Oscar Isaac

În filmul Inside Llewyn Davis, Oscar Isaac a jucat rolul unui muzician de folk pentru care devenirea ca artist ajunge să fie un scop în sine. Însă refuzurile tot mai dese îi împiedică procesul creativ. Prestația actorului a scos la iveală multă vulnerabilitate, sinceritate, dar și complexitatea cu care e tratată ideea de a merge mai departe către visul tău, oricâte piedici ai întâlni.

8. David Bowie

În 1970, David Bowie a avut parte de o perioadă impresionantă în care cântecele sale erau apreciate la scară largă și l-au transformat într-o adevărată legendă a muzicii. Parcursul regretatului artist a inclus și câteva roluri în filme memorabile, unul dintre ele fiind The Man Who Fell To Earth, regizat de Nicolas Roeg. În peliculă l-a jucat pe Thomas Jerome Newton, un extraterestru care călătorește pe Pământ pentru a găsi apă și pentru a o duce pe planeta sa aflată pe moarte. La vremea lansării filmului, publicul nu era pregătit pentru o astfel de dramă fantasy atât de îndrăzneață.

9. Willem Dafoe

Martin Scorsese a regizat filmul The Last Temptation of Christ, în care Willem Dafoe a jucat rolul lui Iisus. În drama despre această figură biblică, asistăm la luptele sale pe parcursul vieții. Actorul a depus extrem de multă profunzime în conturarea acestui personaj, dar prestația sa a fost dată la o parte de controversele care au înconjurat filmul.

10. Michael B. Jordan

Filmul Fruitvale Station scris și regizat de Ryan Coogler are ca sursă de inspirație o poveste reală de viață, a unui tânăr de culoare care a fost împușcat la metrou de către un polițist. Michael B. Jordan l-a jucat pe Oscar Grant, un tip în vârstă de 22 de ani, prins într-un destin complicat. Actorul a adus multă candoare și sensibilitate interpretării sale, făcând publicul să se considere implicat în dramele vieții sale.

