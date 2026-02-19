Competiția SMART7 la TIFF.25: debuturi inovatoare ale noului cinema european

Competiția SMART7, program dedicat vocilor emergente din cinematografia europeană, revine la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (12-21 iunie  2026, Cluj-Napoca) cu o nouă selecție de filme. Conceput ca o platformă de descoperire și susținere a autorilor aflați la început de drum, programul aduce anual în prim-plan filme care experimentează la nivel tematic și formal, conectând publicul la cele mai fresh direcții ale cinemaului european. Și anul acesta, competiția reunește șapte lungmetraje de debut sau semnate de cineaști emergenți, construind un traseu care traversează relații de familie, crize personale și presiunea realităților contemporane.

Toate filmele vor fi prezentate în cadrul celor șapte festivaluri ale rețelei: Vilnius IFF Kino Pavasaris (Lituania), IndieLisboa (Portugalia), FILMADRID (Spania), Transilvania IFF (România), New Horizons IFF (Polonia), Reykjavik IFF (Islanda) și Thessaloniki IFF (Grecia).

Propunerea României este Malul vânăt (A River’s Gaze) regizat de Andreea Borțun. Debutul cineastei selecționate la Cannes în 2021 cu scurtmetrajul When Night Meets Dawn compune relația dintre Lavinia, o mamă singură, și fiul ei de 13 ani, Dani, pe parcursul a patru anotimpuri petrecute într-un sat românesc. Pe măsură ce băiatul se apropie de adolescență, echilibrul fragil dintre dependență și autonomie începe să se schimbe, iar relația lor este pusă la încercare de contextul social-economic și transformările inevitabile ale vârstei.

„Sunt opt ani de când primele gânduri legate de Malul Vânăt au început să prindă o oarecare formă. În procesul de dezvoltare al narativului am urmat un drum mai degrabă alternativ, care a presupus o documentare imersivă în comunitățile rurale din sud. Un proces lent și necesar, însă urmat de așteptarea finanțărilor și a publicului internațional potrivit. Abia aici lucrurile devin inconfortabile. Și uneori nenecesare. Cred că e important să ne gândim inclusiv la trasee alternative de finanțare și distribuție care pot scurta acești timpi. Așa că, pentru noi, a avea șansa de a începe din start circuitul festivalier prin prezența în alte șase țări decât România e ceva foarte valoros. Mai ales într-un context în care alianța acestor festivaluri crede și investește în publicul său tânăr. Într-o eră cu multe filme, dar puține ecrane fizice, cred că această inițiativă ocolește porțile tradiționale. Și mi se pare încurajator”, a declarat regizoarea Andreea Borțun.

Din Polonia vine No Ghosts on Good Street, lungmetrajul de debut al regizoarei Emi Buchwald, centrat pe viața a patru frați care cresc în absența părinților. Filmul observă cu atenție relațiile de intimitate, tensiunile și formele de dependență care se creează între ei, propunând o structură narativă neconvențională și un portret al tinerei generații. Proiectul a fost remarcat la festivalul național de la Gdynia, unde a fost multipremiat, inclusiv pentru regie.

No Ghosts on Good Street

Grecia este reprezentată de Patty is Such a Girly Name, regizat de Giorgos Georgopoulos, o dramă coming-of-age despre Daphne, o adolescentă judoka de pe o insulă izolată. Mutarea într-un oraș mai mare pentru a-și continua antrenamentele sub îndrumarea mentorului ei marchează începutul unui parcurs al maturizării, definit de disciplină, competiție și dorința de afirmare. Filmul a avut premiera mondială la festivalul Black Nights de la Tallinn și a fost premiat la festivalul de la Salonic.

Patty is Such a Girly Name

În The Visitor, regizorul lituanian Vytautas Katkus urmărește revenirea lui Danielius, proaspăt devenit tată, în orașul natal, unde trebuie să vândă apartamentul părinților. Reîntâlnirea cu spații și oameni din trecut deschide un proces de rememorare și repoziționare personală. Filmul a câștigat premiul pentru regie la festivalul de la Karlovy Vary.

The Visitor

Selecția mai include: The Fires, debutul în lungmetraj al regizoarei islandeze Ugla Hauksdóttir – o mostră veritabilă de film-catastrofă, în care o expertă în vulcanologie încearcă să avertizeze comunitatea științifică asupra unei erupții iminente ce ar putea amenința Reykjavik, în timp ce viața personală îi este complicată de o relație amoroasă; Eternal Flame, primul lungmetraj semnat de cineastul portughez Pedro Ramalhete – o comedie melancolică despre dinamicile unei echipe de filmare și, totodată, un omagiu adus cinematografiei portugheze, dar și filmului în general; și nu în ultimul rând, The Dashed Lines, al regizorului spaniol Anxos Fazáns, despre întâlnirea neașteptată dintre Bea, o femeie de 50 de ani aflată în plin divorț, și Denís, un bărbat trans de 28 de ani care traversează o perioadă instabilă. Apropierea lor, născută dintr-un incident imprevizibil, se transformă într-o relație de sprijin reciproc și redescoperire personală. Filmul e un portret sensibil al singurătății, identității și al șanselor unui nou început.

The Fires
As Liñas Descontinuas

Selecția SMART7 în 2026:

  • Malul vânăt (A Rivers Gaze, r. Andreea Borțun, România, 2025)
  • Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej (No Ghosts on Good Street, Emi Buchwald, Polonia, 2025)
  • Poly koritsistiko onoma to Patty (Patty is Such a Girly Name, r. Giorgos Georgopoulos, Grecia, 2025)
  • Svečias (The Visitor, r. Vytautas Katkus, Lituania, 2025)
  • Eldarnir (The Fires, r. Ugla Hauksdóttir, Islanda, 2025)
  • Óculos de Sol Pretos (Eternal Flame, r. Pedro Ramalhete, Portugalia, 2025)
  • As Liñas Descontinuas (The Dashed Lines, r. Anxos Fazáns, Spania, 2025)

La finalul sezonului de festivaluri, un juriu internațional format din tineri profesioniști din industria filmului va desemna câștigătorul competiției, care va primi un premiu de 5.000 €. În 2025, trofeul SMART7 a fost acordat regizoarei portugheze de origine capverdiană Denise Fernandes pentru debutul său în lungmetraj, Hanami. Premiul a fost anunțat în cadrul galei de închidere a celei de-a 65-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Salonic.

SMART7 este susținut de programul Creative Europe MEDIA și își propune să devină o platformă de promovare a filmului european, creând un spațiu de întâlnire între tinerii autori și public. Pe lângă crearea unui program comun de filme, proiectul include și o serie de activități menite să faciliteze schimbul internațional de experiențe și cunoștințe în domeniul festivalier.

