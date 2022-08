10 staruri care au încercat o carieră în industria muzicală și au eșuat lamentabil

Chiar dacă au sperat la un moment dat să aibă succes în muzică și și-au încercat norocul, vedetele de mai jos nu au ajuns departe în industria asta. Cert este că nu au lăsat acest eșec să le doboare și au continuat pe un alt drum. Iată cum a decurs incursiunea în lumea muzicală în cazul acestor staruri:

1. Jennifer Love Hewitt

I Know What You Did Last Summer și Ghost Whisperer sunt câteva dintre proiectele în care s-a implicat Jennifer Love Hewitt. Ea și-a dorit să devină cântăreață. A semnat cu Atlantic Records, iar între 1995 și 1996 a lansat două albume. Niciunul nu a avut succes și a fost retrasă de la casa de discuri. Mai târziu, a semnat cu Jive Records și a lansat în 2002 BareNaked. How Do I Deal este singura ei melodie care a ajuns în topurile Billboard, dar nu pe primele poziții, ci pe locul 59. Deși a mai scos câteva piese de atunci, a preferat să nu-și concentreze atenția pe muzică.

2. Lindsay Lohan

Lindsay Lohan și-a scos la iveală abilitățile în muzică în Freaky Friday și în Confessions of a Teenage Drama Queen. Albumul Speak, lansat în 2004, a ajuns pe locul 4 în topurile Billboard. În schimb, al doilea ei album, A Little More Personal (Raw), nu a ajuns la public la fel de bine, ocupând locul 20 în topuri. În 2019 a lansat piesa XANAX, care a fost criticată.

3. Scarlett Johansson

Între 2008 și 2009, Scarlett Johansson a lansat două albume. Unul a fost un proiect solo, iar al doilea o colaborare cu Pete Yorn. Anywhere I Lay My Head, albumul ei de debut, a fost compus de cover-uri ale melodiilor lui Tom Waits, dar și de colaborări cu David Bowie și câțiva membri ai trupei Yeah Yeah Yeahs. Din 2009 nu a mai lansat un album. A mai format un grup, Singles, cu Este Haim din trupa HAIM.

4. Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. a apărut pe destule coloane sonore, printre care Chaplin, The Singing Detective și Kiss Kiss Bang Bang. În 2004 și-a lansat albumul de debut, The Futurist, care la nivel comercial nu a înregistrat un succes, iar de atunci nu a mai lansat vreun altul.

5. Ryan Gosling

Ryan Gosling și prietenul său, Zach Shields, au format o trupă rock numită Dead Man’s Bones. În 2009, au lansat singurul lor album. Chiar dacă au mers prin câteva turnee, grupul lor nu a mai scos un album de atunci. Cu toate astea, actorul și-a mai scos la iveală talentul muzical în La La Land, răsplătit cu mai multe premii importante.

6. Gwyneth Paltrow

În ceea ce o privește pe Gwyneth Paltrow, ea nu a lansat niciun album. A avut, pe de altă parte, două single-uri care au fost cover-uri ale altor artiști în 2000. Și-a folosit vocea în 2010 pentru pelicula Country Strong, dar și în cadrul unui moment scurt din serialul Glee.

7. Naomi Campbell

În 1994, Naomi Campbell și-a lansat singurul ei album, intitulat Baby Woman. A fost vândut în 175 de exemplare în primele două săptămâni de când a fost lansat, însă, conform The Guardian, a fost popular în Japonia. Cu toate astea, și-a mai făcut apariția în videoclipuri muzicale alături de Madonna, Jay-Z și Duran Duran.

8. Emma Roberts

Emma Roberts a lansat în 2005 albumul Unfabulous and More care a ocupat locul 10 în topul Billboards Kids Albums. A lăsat în spate muzica și s-a axat pe actorie, fiind recunoscută pentru rolurile din Aquamarine, We’re the Millers și Nerve.

9. Brie Larson

La 16 ani, Brie Larson și-a lansat albumul de debut, Finally Out of PE. S-a orientat către o estetică pop-punk, dar pasiunea pentru muzică a luat sfârșit repede. A înregistrat piese pentru câteva dintre filmele în care a jucat, cum ar fi Hoot și Scott Pilgrim vs. the World. Nu a reușit să vândă suficiente discuri pentru a putea continua în muzică.

10. Don Johnson

Foarte mulți și-l amintesc pe Don Johnson datorită serialului Miami Vice, acolo unde l-a interpretat pe detectivul Sonny Crockett. Succesul său din anii ’80 în actorie este cunoscut, însă sunt puțini cei care știu că în parcursul său s-a întâlnit și cu muzica. Cariera în această industrie a fost de scurtă durată, începând în 1986 cu albumul Heartbeat. Nu a fost plăcut de public, iar tatăl actriței Dakota Johnson a ales să lase deoparte muzica.

