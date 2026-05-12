SAT – THE SMALLEST ART FAIR IN TOWN revine cu ediția a IV-a: A Place of Contemplation

În perioada 14-17 mai 2026 are loc cea de-a patra ediție SAT – SMALLEST ART FAIR IN TOWN, primul ecou local al schimbărilor de pe piața globală de artă și prima platformă din România dedicată artei contemporane pe hârtie, extinzându-se în această ediție cu o nouă componentă dedicată artiștilor emergenți.
Sub titlul A Place of Contemplation, ediția a IV-a propune contemplația nu ca retragere din lume, ci ca exercițiu de prezență: actul de a rămâne în fața realului, fără graba unui răspuns pregătit dinainte. Pornind de la această direcție curatorială, SAT se articulează în două spații distincte, din centrul Bucureștiului.
La Salon de Papier, pe Str. Constantin Cristescu 12, este prezentată secțiunea de galerii, dedicată exclusiv lucrărilor pe hârtie. Aici, lucrările cartografiază un loc al contemplației care a dobândit deja formă, un spațiu vizibil și sedimentat. În Piața Amzei 13, secțiunea de artiști emergenți, deschisă tuturor mediilor artistice, urmărește un teritoriu încă în construcție, în care condițiile pentru prezență nu sunt încă stabilite, iar spațiul contemplației rămâne, mai degrabă, o întrebare decât un răspuns. Împreună, cele două spații configurează un loc al contemplației ca spațiu construit în comun.
GALERII PARTICIPANTE:
Ediția a IV-a reunește opt galerii importante ale scenei de artă contemporană din România. Alături de galeriile care revin, GAEP, Mobius, Sector 1 și Suprainfinit, ediția de anul acesta aduce trei noi participante: Anca Poterașu, Galeria Posibilă și Ivan.
După edițiile anterioare, care au adus împreună galerii din București, Timișoara, Chișinău și Berlin, SAT își continuă poziționarea ca model alternativ de târg de artă: fără standuri separate, fără competiție directă, cu accent pe colaborare și dialog între artiști, galerii și public.
ARTIȘTI EMERGENȚI:
Noua secțiune de artiști emergenți, găzduită la Piața Amzei 13, își propune să devină un spațiu de vizibilitate pentru o generație aflată în formare, pentru care accesul la infrastructura clasică a pieței de artă este adesea fragmentar sau precar.
UN RĂSPUNS LOCAL LA O TENDINȚĂ GLOBALĂ
În ultimii ani, piața de artă contemporană a traversat transformări semnificative, atât la nivelul dinamicilor economice, cât și al formatelor de prezentare. În plan internațional, nevoia de diversificare și accesibilizare a condus la apariția unor inițiative care propun alternative la modelele tradiționale de târguri, adesea suprasaturate.
Formate precum Basel Social Club (Elveția), Minor Attractions (Marea Britanie) sau Esther (SUA) privilegiază comunitatea și dialogul, construind contexte mai puțin formale, orientate către întâlnirea dintre public, galerii, colecționari, artiști și curatori. În acest peisaj, SAT – SMALLEST ART FAIR IN TOWN vine ca un răspuns local în fața acestor schimbări, mizând în egală măsură pe un mediu adesea marginalizat, lucrările pe hârtie, și pe susținerea artiștilor emergenți, într-un cadru cu acces gratuit pentru galerii și public.
Detalii eveniment
Perioada: 14–17 mai 2026
Program: joi–duminică, 12:00–20:00
Acces gratuit
Locații:
Salon de Papier – Str. Constantin Cristescu 12, etaj 1, Sector 1, București (dedicată exclusiv lucrărilor pe hârtie)
Piața Amzei 13, București (secțiunea de artiști emergenți, deschisă tuturor mediilor)
Foto: Michele Bressan, Omul_negru_2 (No Sleep – Self#4), 2026, custom-made full inox metal frame, pigment print on Hahnemühle 300g baryta paper, UV-treated glass, 50 x 70 x 4 cm, courtesy of Mobius Gallery
