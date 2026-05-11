Celebrități care au plătit sume exorbitante foștilor parteneri în urma acordurilor de divorț

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Divorțurile dintre celebrități întotdeauna au prezentat un interes major pentru public, în special când la mijloc se discută sume fabuloase.

1. Harrison Ford și Melissa Mathison

Harrison Ford și Melissa Mathison s-au cunoscut în 1976, pe platourile de filmare ale serialului Apocalypse Now, când actorul era căsătorit la vremea respectivă cu Mary Marquardt. El a divorțat în 1979, iar relația cu scenarista a început în 1982. Harrison Ford și Melissa Mathison s-au căsătorit în 1984 și au divorțat în 2004, după 21 de ani de căsnicie. Au împreună doi copii, Matthew și Georgia. În urma divorțului, Melissa Mathison a obținut 85 de milioane de dolari din partea actorului.

2. Britney Spears și Kevin Federline

Britney Spears și Kevin Federline s-au căsătorit în septembrie 2004 și au divorțat în 2007. Artista și dansatorul sunt părinții a doi băieți, Sean Preston și Jayden James Federline. În urma acordului lor de divorț, Kevin Federline a primit de la artistă o pensie alimentară lunară timp de 13 luni, jumătate din durata căsniciei lor, în valoare de 20.000 de dolari. Pe lângă aceasta, s-a adăugat și o pensie alimentară lunară pentru copii de 20.000 de dolari.

3. Jessica Alba și Cash Warren

Când s-au cunoscut Jessica Alba și Cash Warren, ea juca în Fantastic Four, iar el era asistent de regie. S-au căsătorit în 2008, în cadrul unei ceremonii discrete la tribunalul din Beverly Hills. Au împreună două fiice, Honor și Haven, și un fiu, Hayes. Actrița a depus actele de divorț în februarie 2025, după 16 ani de căsnicie. Au decis ca împărțirea bunurilor să fie egală. Actrița i-a plătit fostului soț 5 milioane de dolari din vânzarea unei proprietăți pe care o dețineau. Cash Warren a avut dreptul la jumătate din veniturile actriței din proiectele ei de actorie și jumătate din acțiunile companiei co-fondată de ea în 2012, The Honest Company.

4. Ewan McGregor și Eve Mavrakis

Ewan McGregor și Eve Mavrakis s-au întâlnit pe platourile de filmare ale serialului TV britanic Kavanagh QC. S-au căsătorit în vara anului 1995. Actorul și scenografa au împreună patru fiice, Clara și Esther, precum și Jamyan și Anouk, pe care le-au adoptat. S-au despărțit în mai 2017, după 22 de ani de căsnicie, iar divorțul a fost finalizat în 2020. Ewan McGregor i-a plătit fostei sale soții o pensie alimentară lunară de aproape 36.000 de dolari, precum și o pensie alimentară lunară suplimentară de 14.934 de dolari pentru fiica lor, Anouk, care la momentul încheierii divorțului era minoră.

5. Ariana Grande și Dalton Gomez

Ariana Grande și Dalton Gomez și-au început relația la începutul anului 2020. S-au căsătorit în 2021, în cadrul unei ceremonii restrânse la reședința ei din Montecino, California. Însă, în 2023, artista și agentul imobiliar de lux s-au despărțit. Cei doi au cerut divorțul pentru „diferențe ireconciliabile” și au depus actele în același timp. Divorțul lor a fost finalizat în 2024 și, potrivit acordului lor, artista i-a plătit fostului ei soț 1,25 milioane de dolari și a acoperit până la 25.000 de dolari din onorariile sale juridice. Cei doi au fost de acord să își achite ipoteca de 6 milioane de dolari, să vândă casa și apoi să împartă profiturile în mod egal.

6. Eddie Murphy și Nicole Mitchell Murphy

Eddie Murphy și Nicole Mitchell Murphy s-au cunoscut în 1988. Ea era model și defila pe podiumurile din Italia, iar el era actor de stand-up. S-au căsătorit în 1993, la Hotelul Plaza din New York și au avut alături 500 de invitați. Au împreună cinci copii: Bria, Shayne, Zola și Bella și Myles. În 2005, Nicole Mitchell Murphy a fost cea care a depus actele de divorț. În urma înțelegerii lor, actorul i-a plătit fostei sale soții 15 milioane de dolari.

7. Kevin Costner și Cindy Silva

Din 1978 și până în 1994, Kevin Costner a fost căsătorit cu Cindy Silva. La acea vreme, el lucra ca regizor de scenă, iar ea în departamentul de marketing de la Delta Airlines. Actorul și actrița au împreună trei copii, Annie, Lily și Joe. La momentul despărțirii lor, au ajuns la o înțelegere potrivit căreia Cindy Silva a primit 80 de milioane de dolari.

8. Ted Turner și Jane Fonda

Jane Fonda și Ted Turner s-au căsătorit 1991. În timpul mariajului lor, legendara actriță și activistă și fondatorul CNN au fondat o organizație caritabilă din Georgia, care se ocupă cu îmbunătățirea sănătății și bunăstării generale a tinerilor. În 2001, ca urmare a problemelor de comunicare din căsnicie, au divorțat. La acel moment, Jane Fonda a primit 40 de milioane de dolari de la al treilea ei soț, potrivit acordului lor de divorț.

9. Mackenzie Scott și Jeff Bezos

MacKenzie Scott și Jeff Bezos s-au căsătorit în 1993 și s-au despărțit în 2019, după 25 de ani de căsnicie. Scriitoarea și filantroapa și fondatorul Amazon au împreună patru copii, trei băieți și o fiică, pe care i-au adoptat în China. MacKenzie Scott a primit din partea fostului ei soț peste 38 de miliarde de dolari în acțiuni Amazon. La vremea respectivă, era considerat cel mai mare acord de divorț din istorie.

10. Melinda French Gates și Bill Gates

Bill Gates și Melinda French Gates s-au cunoscut în anii 1980 la un picnic organizat de Microsoft. S-au logodit după șase ani de relație și s-au căsătorit în Hawaii în 1994. Au împreună trei copii, pe Jennifer, Rory și Phoebe. Co-fondatorul Microsoft și filantroapa miliardară au divorțat în 2021, după 27 de ani de căsnicie. Amândoi au angajat avocați de renume pentru a-i reprezenta în procesul de divorț, doi dintre aceștia fiind cei care au ajutat la negocierea separării unui alt cuplu de miliardari, fiind vorba despre Jeff Bezos și MacKenzie Scott. În ianuarie 2026, s-a aflat că, potrivit acordului de divorț în valoare de 76 de miliarde de dolari, Bill Gates i-a plătit fostei sale soții o despăgubire de 7,88 miliarde de dolari. Această sumă, oferită în semn de donație, a mers către Fundația Pivotal Philanthropies, organizație fondată de Melinda French Gates, care se ocupă cu sprijinirea femeilor.

Citește și:

Vedete care își protejează intimitatea și sunt recunoscute pentru discreția lor

Foto: Hepta, PR, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro