Angelina Jolie plănuiește o schimbare majoră. Actrița ar putea părăsi Statele Unite ale Americii

Angelina Jolie ia în calcul o mutare în afara Statelor Unite, posibil după 12 iulie, când gemenii săi, Vivienne și Knox, vor împlini 18 ani. Decizia ar marca o etapă pe care actrița o are în vedere de mai mult timp și care a fost amânată din motive familiale.

O schimbare majoră pentru Angelina Jolie

O sursă citată anterior de People a declarat că vedeta din Eternals „nu și-a dorit niciodată să locuiască în Los Angeles cu normă întreagă”.

„Nu a avut de ales din cauza aranjamentului privind custodia cu [fostul său soț] Brad [Pitt]”. Conform aceleiași surse, „se gândește la mai multe locuri din străinătate” și „va fi foarte fericită când va putea părăsi Los Angeles.”

Vestea că Angelina Jolie plănuiește să se mute din SUA nu este neapărat nouă. Într-un interviu acordat revistei Harpers Bazaar în 2019, Jolie spunea: „Mi-ar plăcea să trăiesc în afara țării și o voi face de îndată ce copiii mei vor împlini 18 ani. Momentan, trebuie să locuiesc acolo unde tatăl lor a ales să trăiască”.

Angelina Jolie l-a adoptat pe fiul ei cel mare, Maddox, în Cambodgia. Fiicele Zahara și Shiloh s-au născut în Etiopia, respectiv Namibia, iar gemenii Knox și Vivienne s-au născut la Nisa, în Franța. Actrița mai are un fiu, Pax, născut în Vietnam. Toți cei șase copii sunt din relația cu fostul ei soț, Brad Pitt. Jolie și Pitt s-au despărțit în 2016, însă divorțul a fost finalizat abia în 2024, după un proces intens care a durat opt ani. Cei doi duc o bătălie juridică pentru Château Miraval, celebra lor podgorie din Franța, evaluată la 500 de milioane de dolari.

Într-un interviu acordat în 2024 publicației The Hollywood Reporter, Jolie a explicat că prioritatea sa rămâne familia.

„Când ai o familie numeroasă, îți dorești să aibă intimitate, liniște, siguranță”. Actrița a completat: „Am acum o casă în care să-mi cresc copiii, dar uneori acest loc poate fi… acea umanitate pe care am găsit-o în întreaga lume nu este cea cu care am crescut aici”. Tot atunci a precizat: „Voi petrece mult timp în Cambodgia. Voi petrece timp vizitând membrii familiei oriunde s-ar afla în lume”.

Angelina Jolie, mărturisiri sincere despre adopție

Legătura sa cu Cambodgia datează din 2002, când actrița din Girl, Interrupted l-a adoptat pe Maddox. Într-un interviu pentru Vogue India, Jolie a declarat: „Cambodgia a fost țara care m-a făcut conștientă de problema refugiaților. M-a făcut să mă implic în afacerile externe într-un mod în care nu o făcusem niciodată și să mă alătur UNHCR. Mai presus de toate, m-a făcut mamă”.

Ea a rememorat și momentul decisiv:

„În 2001, eram într-un program școlar în Samlout, mă jucam pe podea cu un copil și am gândit limpede: «Fiul meu este aici». Câteva luni mai târziu, l-am întâlnit pe bebelușul Mad la un orfelinat. Nu pot explica și nu sunt genul care crede în semne sau superstiții. Dar a fost pur și simplu real și clar”.

În 2008, într-un interviu pentru Vanity Fair, actrița a subliniat că alegerea de a adopta a fost una personală.

„Când eram mică, voiam să adopt pentru că știam că există copii care nu au părinți. Nu este un gest umanitar, pentru că nu îl văd ca pe un sacrificiu. Este un dar. Suntem cu toții norocoși că ne avem unii pe alții”. Ea a adăugat: „Mă uit la Shiloh… și mă gândesc: „Dacă aceștia ar fi fost frații și surorile noastre, cât de multe am fi știut la 6 ani, lucruri pe care le-am înțeles abia la 30 sau 40?” Cred că le ofer copilăria pe care mi-am dorit-o întotdeauna.”

Angelina Jolie, declarații despre situația actuală din SUA

Actrița plănuiește o nouă etapă în afara Statelor Unite și pe fondul climatului social din SUA. La Festivalul de Film de la San Sebastián, potrivit Variety, Jolie a afirmat:

„Îmi iubesc țara, dar în acest moment nu-mi mai recunosc țara. Am trăit mereu la nivel internațional, familia mea este internațională, prietenii mei, viața mea… Viziunea mea asupra lumii este una egală, unită și internațională. Orice lucru, oriunde, care divizează sau limitează exprimarea personală și libertățile, cred că este foarte periculos. Sunt vremuri atât de serioase încât trebuie să fim atenți să nu spunem lucruri la întâmplare. Sunt vremuri foarte, foarte grele pe care le trăim împreună.”

Pozițiile sale publice nu sunt noi. În 2017, într-un articol de opinie publicat în The New York Times, Jolie s-a opus interdicției de imigrație impuse de președintele Trump, scriind: „Ne putem asigura securitatea fără să tratăm cetățeni ai unor țări întregi, inclusiv bebeluși, drept o amenințare doar din cauza locului în care s-au născut sau a religiei lor”.

Citește și:

Shia LaBeouf și soția sa, Mia Goth, s-ar fi despărțit în secret în urmă cu aproape un an, după o relație tumultoasă

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro