Noi detalii despre relația dintre Prințul Harry și Prințul William. Ducele de Sussex ar fi încercat să ia legătura cu fratele său

Relația dintre Prințul Harry și fratele său, Prințul William, ar fi trecut printr-un nou episod tensionat după ce Ducele de Sussex ar fi încercat, fără succes, să deschidă un canal de comunicare prin intermediul unui intermediar. Tentativa ar fi fost respinsă, iar o conversație între cei doi nu a mai avut loc.

Ce s-a aflat despre relația actuală dintre Prințul Harry și Prințul William

Conform declarațiilor făcute de autorul și expertul regal Omid Scobie pentru Us Weekly, încercarea lui Harry ar fi avut loc în perioada în care acesta lucra la volumul său din 2023, Endgame.

„Aveam conversații cu persoane foarte apropiate de Harry, iar unul dintre lucrurile care mi-au fost împărtășite a fost faptul că Harry a apelat la un intermediar, un fel de prieten comun între el și fratele său, sperând că acest lucru le-ar permite să aibă o conversație, poate cu cineva prezent sau prin orice alt canal”, a declarat Scobie. Totuși, o discuție între cei doi frați „nu a avut loc”.

Autorul a explicat că inițiativa „nu a fost primită în niciun fel”, iar din perspectiva sa „pare că acel zid de tăcere este încă ridicat”. În același context, el a adăugat: „Dacă atitudinile nu se schimbă de ambele părți, nu vom găsi niciodată o cale către rezolvare”.

Ruptura dintre cei doi datează din 2020, moment în care Harry a renunțat la îndatoririle regale și s-a mutat în Statele Unite alături de soția sa, Meghan Markle. De atunci, relația cu familia regală britanică a fost marcată de tensiuni publice și declarații controversate.

O perspectivă suplimentară asupra modului în care a fost resimțită această despărțire apare în noua carte a jurnalistului Russell Myers, William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story, citată de The Mirror. Potrivit volumului, William ar fi fost „profund îndurerat” de decizia fratelui său de a părăsi Regatul Unit.

„El și Harry se îndepărtaseră de ani de zile, dar acum știa în adâncul sufletului că nu mai există cale de întoarcere”, scrie Myers. Autorul mai notează că „amintirile dragi” din copilăria celor doi, inclusiv sprijinul reciproc după moartea mamei lor, Prințesa Diana, și anii petrecuți sub presiunea atenției publice „erau acum umbrite de ruptura din inima familiei”.

În ceea ce o privește pe Kate Middleton, Myers susține că aceasta „avea mai puțin interes decât soțul ei în a încerca să-l convingă pe Harry să rămână în rolul său actual” și că ar fi considerat plecarea acestuia „inevitabilă”.

De asemenea, Christopher Andersen, autorul cărții The King, a discutat cu Fox News despre relația dintre Prințesa de Wales și Ducele și Ducesa de Sussex, precizând că aceștia nu mai sunt o prioritate pentru ea. Andersen a dezvăluit motivul pentru care Kate Middleton a încetat să mai medieze conflictul dintre Prințul William și Prințul Harry.

„Ideea că Kate mai are timp și energie pentru a continua să joace rolul de mediator este absurdă”, a spus Andersen pentru Fox News. „A încercat timp de mai mulți ani, dar în cele din urmă a renunțat. A făcut tot ce a putut, dar nu a fost suficient pentru a reconcilia relația dintre William și Charles, pe de o parte, și Harry, pe de altă parte”.

Cel mai recent, Harry a vorbit despre tensiunile cu familia sa într-un interviu acordat BBC în mai 2025.

„Au existat atât de multe neînțelegeri între mine și unii membri ai familiei mele”, a declarat el, adăugând că între timp „i-a iertat”.

Prințul Harry, aluzie la cearta cu fratele său, Prințul William

În septembrie 2025, în timpul unei recepții desfășurate în Marea Britanie, Prințul Harry a făcut o remarcă surprinzătoare despre conflictul cu fratele său. Potrivit revistei Hello!, Declan Bitmead, câștigătorul în vârstă de 17 ani al premiului WellChild, a vorbit cu Prințul Harry înainte de ceremonia premiilor din 2025.

Când adolescentul i-a spus că are un frate mai mic, autorul volumului Spare a răspuns: „Te scoate din sărite?”. Iar atunci când Bitmead a menționat că se înțeleg bine, Harry a glumit: „Știi cum e, frații”.

Mai târziu, aflând că cei doi frați învață la aceeași școală, Harry a adăugat: „Asta face uneori lucrurile mai dificile”.

Motivul pentru care Prințul William nu a încercat să se împace cu Prințul Harry

În ceea ce privește motivul pentru care Prințul William nu a încercat să se împace cu fratele său, Hilary Fordwich, analistă regală, a declarat anul trecut pentru Fox News Digital că membrii Casei Regale „nu au încredere” în Meghan Markle.

„Îngrijorările lor sunt justificate”, a spus aceasta. „Orice discuție privată din familie ar putea ajunge în spațiul public sau ar putea fi folosită în scopuri comerciale”. Ea a adăugat că ducesa de Sussex „nu are niciun simț al datoriei față de poporul britanic sau față de instituție”.

Potrivit acesteia, șansele de împăcare între cei doi frați sunt minime: „Harry crede că William a insultat-o pe Meghan, iar un astfel de resentiment este foarte greu de depășit”.

Ingrid Seward, redactor-șef la Majesty Magazine, a afirmat că Meghan este „veriga lipsă” care alimentează conflictul dintre copiii regretatei Prințese Diana. „Este profund displăcută de o mare parte a monarhiștilor din această țară. O văd ca pe o prezență nocivă pentru familia regală”, a declarat aceasta.

