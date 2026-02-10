Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor

Regele Charles al III-lea a adoptat o poziție fermă față de fratele său, Andrew Mountbatten-Windsor, în contextul noilor informații apărute în dosarele Epstein, reafirmând, printr-o declarație a Palatului Buckingham, sprijinul pentru victime și disponibilitatea de a coopera cu autoritățile.

Potrivit PEOPLE, reacția vine după ce Thames Valley Police analizează o plângere potrivit căreia fostul prinț Andrew ar fi împărtășit informații confidențiale din perioada în care avea rol de trimis comercial, în interacțiunile sale cu Jeffrey Epstein. În acest context, Palatul Buckingham a transmis o declarație oficială în care face referire directă la conduita fratelui monarhului.

„Regele și-a exprimat clar, atât prin cuvinte, cât și prin acțiuni fără precedent, profunda sa îngrijorare față de acuzațiile care continuă să iasă la iveală în legătură cu comportamentul domnului Mountbatten-Windsor”, a transmis palatul în declarația din 9 februarie.

Instituția a subliniat totodată că responsabilitatea de a răspunde acuzațiilor îi revine lui Andrew, dar că va sprijini autoritățile dacă va fi solicitată:

„În timp ce acuzațiile specifice în cauză trebuie clarificate de domnul Mountbatten-Windsor, dacă vom fi contactați de Poliția Thames Valley, suntem pregătiți să le oferim sprijinul, așa cum este de așteptat”.

Mesajul reafirmă și poziția constantă a Casei Regale față de victimele abuzurilor:

„Așa cum s-a declarat anterior, gândurile și compasiunea Majestăților Lor au fost și rămân alături de victimele oricăror forme de abuz”.

PEOPLE amintește că nu este prima intervenție publică fermă a Regelui Charles al III-lea în această privință. În octombrie 2024, când Andrew Mountbatten-Windsor a fost deposedat de toate titlurile și onorurile regale și i s-a cerut să renunțe la contractul de închiriere pentru reședința sa, Royal Lodge, de către fratele său, Regele Charles al III-lea, apropiații Prințului și Prințesei de Wales au transmis clar că susțin această decizie. La acel moment, Prințul William și Kate Middleton au distribuit declarația oficială a Palatului Buckingham.

Declarația respectivă se încheia astfel:

„Majestățile Lor doresc să clarifice că gândurile și cele mai profunde simpatii ale lor au fost și vor rămâne alături de victimele și supraviețuitorii oricăror forme de abuz”.

Decizia de a-l îndepărta pe Andrew din viața publică regală a venit pe fondul criticilor legate de relația sa cu Jeffrey Epstein, care a murit în închisoare în 2019, înainte de a fi judecat pentru acuzații de conspirație și trafic sexual. Andrew a negat constant orice faptă ilegală.

În ultimele zile, subiectul a fost adus în discuție și de alți membri ai familiei regale. Prințul Edward a devenit primul care a comentat public situația, în cadrul World Governments Summit din Dubai. Aflat pe scenă alături de jurnalista CNN Eleni Giokos, acesta a declarat: „Este cu adevărat important să ne amintim de victime. Și cine sunt victimele în toată această poveste? Sunt multe victime”.

Andrew s-a retras din rolurile publice în 2019, după interviul său controversat acordat BBC despre relația cu Epstein. În 2022, regina Elizabeth i-a retras titlurile militare și patronajele, după ce un judecător a respins solicitarea sa de a închide procesul intentat de Virginia Giuffre. Andrew a negat acuzațiile acesteia și a ajuns ulterior la o înțelegere amiabilă.

Subiectul a fost abordat și de Prințul și Prințesa de Wales. Potrivit PEOPLE, un purtător de cuvânt al cuplului a transmis pe 9 februarie:

„Pot confirma că Prințul și Prințesa sunt profund îngrijorați de dezvăluirile continue. Gândurile lor rămân îndreptate către victime”.

Declarația a fost făcută din Arabia Saudită, unde Prințul William se află într-o vizită oficială de trei zile.

Este pentru prima dată când Prințul William și Kate Middleton se referă direct la scandal. În prezent, Palatul Kensington încearcă să mențină atenția publică asupra agendei diplomatice a Prințului de Wales, considerată prioritară de consilierii săi, în contextul vizitei din Arabia Saudită.

