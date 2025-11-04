Adevăratul motiv pentru care Prințul William și fostul Prinț Andrew s-ar afla într-un conflict major

Motivul pentru care Prințul William și fostul prinț Andrew s-ar afla într-un conflict major a fost dezvăluit, conform experților regali, după ce cel din urmă a fost forțat să renunțe la titlurile sale.

Homepage  / People / Royals
  de  ELLE.ro
Adevăratul motiv pentru care Prințul William și fostul Prinț Andrew s-ar afla într-un conflict major

Află care sunt motivele scandalului între Prințul William și Andrew Mountbatten Windsor, si ce planuri ar avea William pentru unchiul său în momentul în care va deveni în cele din urmă rege.

Tensiunea dintre Prințul William și Andrew Mountbatten-Windsor, unchiul său, nu este un subiect despre care să se afle în premieră. Cei doi au afișat de nenumărate ori gesturi care au iscat controverse unul la adresa celuilalt. Aparent, motivul tensiunii dintre William și Andrew vine din prisma unui comentariu nepoliticos făcut de Andrew la adresa soției nepotului său, Kate Middleton.

Multe detalii despre controversata relație dintre cei doi sunt prezentate acum în biografia regală scrisă de Andrew Lownie.

„William o detestă și pe Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew, și abia așteaptă ziua în care tatăl său îi va da afară pe amândoi. Dacă Charles nu o face, vă garantez că primul lucru pe care William îl va face când va deveni rege este să-i evacueze”, a spus acesta, citat de Page Six.

O intenție care sugerează în mod evident ce sentimente au prințul William și unchiul său, unul față de celălalt.

De asemenea, până și asocierea de orice fel a familiei cu Andrew l-ar deranja pe William, acesta arătându-se mai mult decât iritat de prezența unchiului lui la înmormântarea Ducesei de Kent, Katherine. Lownie a discutat și această întâmplare, spunând că „între timp, William era furios de prezența unchiului său, potrivit prietenilor lui. El a depus toate eforturile pentru a se distanța de unchiul său și a nu fi fotografiat alături de el”, mai citează Page Six din declarația expertului. Mai apoi, autorul adaugă că tatăl lui William, regele Charles, nu a luat suficiente măsuri împotriva celor fratelui său în urma scandalului legat de agresiuni sexuale împotriva minorilor în care este implicat Andrew, și că acțiunile acestuia eclipsează munca altor membri ai familiei regale, care ar merita mai multă atenție.

Prințul William a susținut decizia tatălui său de a-i lua titlurile de Prinț, Duce de York, Conte de Inverness, Baron Killyleagh și Alteță Regală lui Andrew. Pe lângă titlurile regale, acesta pierde și onorurile și decorațiile (Ordinul Jartierei și Marea Cruce de Cavaler al Ordinului Regal Victorian), în urma asocierii sale cu agresorul sexual Jeffrey Epstein. Scandalul a fost declanșat în 2021, când Virginia Giuffre l-a acuzat pe Prințul Andrew de viol, care ar fi survenit când aceasta era o adolescentă, victimă a lanțului de trafic sexual condus de Epstein. În următorul an, Prințul Andrew și Virginia Giuffre s-au întâlnit în instanță, unde el a negat orice fel de acuzație de viol. După acest incident care a cauzat nenumărate dezbateri, a urmat de decizia Reginei Elisabeta a II-a de a-i lua lui Andrew titlurile militare și patronajele, înainte de decesul ei.

Cu săptămâni înainte de anunțul oficial făcut de Regele Charles al III-lea privind titlurile fratelui său, Andrew a declarat: „Am decis, așa cum am făcut-o întotdeauna, să pun datoria față de familia și țara mea pe primul loc. Îmi mențin decizia de acum cinci ani de a mă retrage din viața publică.” Mai apoi a adăugat: „Cu acordul Majestății Sale, considerăm că trebuie să fac acum un pas în spate. Prin urmare, nu voi mai folosi titlul meu sau onorurile care mi-au fost conferite.”

Iar când Regele Charles al III-lea a luat decizia în mod oficial, Andrew Mountbatten-Windsor a fost evacuat din reședința regală pe care o ocupa și a fost relocat în domeniul Sandringham, iar Sarah Ferguson, fosta sa soție, pe lângă faptul că și-a pierdut titlul de Ducesă de York, nici nu a fost relocată într-o altă rezidență și a fost lăsată să se descurce pe cont propriu. Deși părinții lor au suportat consecințele acțiunilor prințului Andrew, cele două fiice ale lor, Prințesa Beatrice, de 37 de ani, și Prințesa Eugenie, în vârstă de 35 de ani, și-au păstrat titlurile regale.

Text de Serena-Estera Bebi

Citește și:
Heidi Klum, transformare spectaculoasă pentru petrecerea sa legendară de Halloween. Cât a durat întregul proces

Foto:

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Adelina Chivu, mesaj emoționant pentru fiica ei, Anastasia. Tânăra a împlinit 15 ani
People
Adelina Chivu, mesaj emoționant pentru fiica ei, Anastasia. Tânăra a împlinit 15 ani
Alina Eremia, escapadă romantică alături de soțul ei, Edi Barbu. Ce destinație au ales cei doi
People
Alina Eremia, escapadă romantică alături de soțul ei, Edi Barbu. Ce destinație au ales cei doi
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat
People
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat
Gestul emoționant făcut de Sore de ziua ei de naștere. De ce nu și-a mai dorit cadouri: "Anul acesta nu vreau..."
People
Gestul emoționant făcut de Sore de ziua ei de naștere. De ce nu și-a mai dorit cadouri: "Anul acesta nu vreau..."
Jonathan Bailey a fost desemnat de revista People „Cel mai sexy bărbat în viață” în 2025. Cum a reacționat actorul
People
Jonathan Bailey a fost desemnat de revista People „Cel mai sexy bărbat în viață” în 2025. Cum a reacționat actorul
În ce show TV ar vrea să participe Radu Ștefan Bănică alături de iubita lui, Ioana Văllimărescu: "Ar fi o experiență interesantă"
People
În ce show TV ar vrea să participe Radu Ștefan Bănică alături de iubita lui, Ioana Văllimărescu: "Ar fi o experiență interesantă"
Libertatea
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Unde au plecat Andreea și Rareș Cojoc, după ce soțul vedetei a devenit campion mondial la dans sportiv. Destinație de vacanță specială. „Gata, a început momentul”
Unde au plecat Andreea și Rareș Cojoc, după ce soțul vedetei a devenit campion mondial la dans sportiv. Destinație de vacanță specială. „Gata, a început momentul”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată Ruby fără machiaj la 36 ani. Vedeta a postat mai multe imagini în care apare naturală și fără filtre
Cum arată Ruby fără machiaj la 36 ani. Vedeta a postat mai multe imagini în care apare naturală și fără filtre
Interviu Darisian Luncanu. Actorul are un AS în mânecă și își dezvăluie trucurile în fața camerei și în spatele acesteia
Interviu Darisian Luncanu. Actorul are un AS în mânecă și își dezvăluie trucurile în fața camerei și în spatele acesteia
De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum
De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. La 3 luni de la anunțul separării, vedeta a dat cărțile pe față și a spus motivul
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. La 3 luni de la anunțul separării, vedeta a dat cărțile pe față și a spus motivul
catine.ro
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025. Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025. Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
O actriță de 21 de ani a dat în judecată un coleg de platou pentru hărțuire și bullying. Ce s-a întâmplat în spatele luminii reflectoarelor
O actriță de 21 de ani a dat în judecată un coleg de platou pentru hărțuire și bullying. Ce s-a întâmplat în spatele luminii reflectoarelor
Jonathan Bailey a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2025. Actorul britanic are o carieră impresionantă
Jonathan Bailey a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2025. Actorul britanic are o carieră impresionantă
Mai multe din people
Amalia Năstase, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: "Am făcut recent o analiză de sânge și..."
Amalia Năstase, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: "Am făcut recent o analiză de sânge și..."
People

Ce a descoperit Amalia Năstase după ce și-a făcut un set obișnuit de analize.

+ Mai multe
Mădălina Ghenea, recunoscătoare fostului partener, Leonardo Maria Del Vecchio. Ce a mărturisit actrița: "Bărbați ca tine sunt rari în această lume..."
Mădălina Ghenea, recunoscătoare fostului partener, Leonardo Maria Del Vecchio. Ce a mărturisit actrița: "Bărbați ca tine sunt rari în această lume..."
People

Recent, Mădălina Ghenea a fost prezentă în instanță, unde a participat la un proces de mare importanță pentru ea.

+ Mai multe
Violeta Bănică s-a întors în România, la câteva luni după ce s-a mutat în SUA. Andreea Marin, copleșită de emoție: "Adevărata fericire"
Violeta Bănică s-a întors în România, la câteva luni după ce s-a mutat în SUA. Andreea Marin, copleșită de emoție: "Adevărata fericire"
People

Violeta Bănică s-a întors în România pentru câteva zile, fiind întâmpinată cu emoție de mama sa, Andreea Marin.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC