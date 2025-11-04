Adevăratul motiv pentru care Prințul William și fostul Prinț Andrew s-ar afla într-un conflict major

Află care sunt motivele scandalului între Prințul William și Andrew Mountbatten Windsor, si ce planuri ar avea William pentru unchiul său în momentul în care va deveni în cele din urmă rege.

Tensiunea dintre Prințul William și Andrew Mountbatten-Windsor, unchiul său, nu este un subiect despre care să se afle în premieră. Cei doi au afișat de nenumărate ori gesturi care au iscat controverse unul la adresa celuilalt. Aparent, motivul tensiunii dintre William și Andrew vine din prisma unui comentariu nepoliticos făcut de Andrew la adresa soției nepotului său, Kate Middleton.

Multe detalii despre controversata relație dintre cei doi sunt prezentate acum în biografia regală scrisă de Andrew Lownie.

„William o detestă și pe Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew, și abia așteaptă ziua în care tatăl său îi va da afară pe amândoi. Dacă Charles nu o face, vă garantez că primul lucru pe care William îl va face când va deveni rege este să-i evacueze”, a spus acesta, citat de Page Six.

O intenție care sugerează în mod evident ce sentimente au prințul William și unchiul său, unul față de celălalt.

De asemenea, până și asocierea de orice fel a familiei cu Andrew l-ar deranja pe William, acesta arătându-se mai mult decât iritat de prezența unchiului lui la înmormântarea Ducesei de Kent, Katherine. Lownie a discutat și această întâmplare, spunând că „între timp, William era furios de prezența unchiului său, potrivit prietenilor lui. El a depus toate eforturile pentru a se distanța de unchiul său și a nu fi fotografiat alături de el”, mai citează Page Six din declarația expertului. Mai apoi, autorul adaugă că tatăl lui William, regele Charles, nu a luat suficiente măsuri împotriva celor fratelui său în urma scandalului legat de agresiuni sexuale împotriva minorilor în care este implicat Andrew, și că acțiunile acestuia eclipsează munca altor membri ai familiei regale, care ar merita mai multă atenție.

Prințul William a susținut decizia tatălui său de a-i lua titlurile de Prinț, Duce de York, Conte de Inverness, Baron Killyleagh și Alteță Regală lui Andrew. Pe lângă titlurile regale, acesta pierde și onorurile și decorațiile (Ordinul Jartierei și Marea Cruce de Cavaler al Ordinului Regal Victorian), în urma asocierii sale cu agresorul sexual Jeffrey Epstein. Scandalul a fost declanșat în 2021, când Virginia Giuffre l-a acuzat pe Prințul Andrew de viol, care ar fi survenit când aceasta era o adolescentă, victimă a lanțului de trafic sexual condus de Epstein. În următorul an, Prințul Andrew și Virginia Giuffre s-au întâlnit în instanță, unde el a negat orice fel de acuzație de viol. După acest incident care a cauzat nenumărate dezbateri, a urmat de decizia Reginei Elisabeta a II-a de a-i lua lui Andrew titlurile militare și patronajele, înainte de decesul ei.

Cu săptămâni înainte de anunțul oficial făcut de Regele Charles al III-lea privind titlurile fratelui său, Andrew a declarat: „Am decis, așa cum am făcut-o întotdeauna, să pun datoria față de familia și țara mea pe primul loc. Îmi mențin decizia de acum cinci ani de a mă retrage din viața publică.” Mai apoi a adăugat: „Cu acordul Majestății Sale, considerăm că trebuie să fac acum un pas în spate. Prin urmare, nu voi mai folosi titlul meu sau onorurile care mi-au fost conferite.”

Iar când Regele Charles al III-lea a luat decizia în mod oficial, Andrew Mountbatten-Windsor a fost evacuat din reședința regală pe care o ocupa și a fost relocat în domeniul Sandringham, iar Sarah Ferguson, fosta sa soție, pe lângă faptul că și-a pierdut titlul de Ducesă de York, nici nu a fost relocată într-o altă rezidență și a fost lăsată să se descurce pe cont propriu. Deși părinții lor au suportat consecințele acțiunilor prințului Andrew, cele două fiice ale lor, Prințesa Beatrice, de 37 de ani, și Prințesa Eugenie, în vârstă de 35 de ani, și-au păstrat titlurile regale.

Text de Serena-Estera Bebi

