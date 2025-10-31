Prințul William și Kate Middleton, victorie în instanță împotriva revistei Paris Match, după publicarea unor fotografii intime de familie

Prințul William și Kate Middleton au obținut o nouă victorie legală în Franța, după ce au dat în judecată revista Paris Match pentru publicarea unor fotografii realizate în timpul unei vacanțe private de familie. Potrivit HELLO! și Entertainment Tonight, imaginile îi arătau pe cei trei copii ai cuplului – Prințul George, 12 ani, Prințesa Charlotte, 10 ani, și Prințul Louis, 7 ani – în timpul unei vacanțe în Alpi, de Paște.

Un tribunal francez a decis că publicarea acestor imagini reprezintă o încălcare a vieții private a familiei regale și a dispus ca revista Paris Match să publice o notă judiciară prin care să recunoască încălcarea, sub sancțiunea unei amenzi de 10.000 de euro pentru fiecare număr până la conformare. De asemenea, publicația va trebui să suporte costurile legale ale Prințului și Prințesei de Wales în Franța. Cei doi au fost reprezentați în instanță de avocatul Alain Toucas-Massillon, desemnat prin intermediul firmei britanice Mishcon de Reya, potrivit HELLO!.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a confirmat victoria cuplului regal și a transmis un mesaj ferm.

„Altețele Lor Regale, Prințul și Prințesa de Wales, au avut câștig de cauză în procesul intentat în Franța împotriva deținătorului revistei Paris Match, care a publicat un articol extrem de intruziv și fotografii realizate cu teleobiectivul, surprinzând vacanța lor privată în Alpi, în aprilie. Hotărârea confirmă că, în pofida îndatoririlor publice ca membri ai Familiei Regale, Altețele Lor Regale și copiii lor au dreptul la respectarea vieții private și a timpului petrecut în familie, fără ingerințe sau intruziuni ilegale. Prințul și Prințesa de Wales sunt hotărâți să-și protejeze timpul petrecut în familie și să se asigure că copiii lor pot crește fără o supraveghere excesivă. Nu vor ezita să ia toate măsurile necesare pentru a-și apăra aceste limite”.

Despre semnificația acestei decizii, redactorul regal al publicației HELLO!, Emily Nash, a explicat:

„Această hotărâre subliniază cât de serios tratează William și Kate problema vieții private a familiei lor și determinarea absolută de a o proteja, atât în Regatul Unit, cât și în străinătate. William a crescut sub lumina reflectoarelor și a văzut cum părinții săi s-au confruntat cu intruziunea presei, iar el este ferm hotărât ca același lucru să nu se întâmple propriei sale familii”.

Victoria din instanță vine la puțin timp după ce Prințul William a vorbit despre impactul intruziunii presei în viața sa, în cadrul unui dialog cu actorul Eugene Levy pentru emisiunea The Reluctant Traveler, produsă de Apple TV+.

„Vreau să creez o lume în care fiul meu să fie mândru de ceea ce facem, o lume și o muncă ce influențează viețile oamenilor în bine. Spun asta sperând că nu ne vom întoarce la practicile din trecut, cu care Harry și cu mine am fost nevoiți să creștem, și voi face tot ce pot ca să mă asigur că nu vom regresa”, a declarat Prințul de Wales.

El a adăugat:

„Am văzut cum a fost pentru părinții mei, crescând în acea perioadă. Dacă permiți ca acele lucruri să se strecoare din nou, daunele pe care le pot aduce vieții de familie sunt enorme. Mi-am promis că nu voi permite niciodată să se întâmple același lucru în familia mea. De aceea, trasez o linie foarte clară și, dacă cineva o depășește, voi lupta împotriva asta”.

Nu este prima dată când Prințul William și Kate Middleton apelează la justiție pentru a-și proteja viața privată. Potrivit HELLO!, în 2012, pe atunci Ducele și Ducesa de Cambridge au intentat un proces împotriva revistei franceze Closer pentru publicarea unor fotografii topless cu Kate, realizate în timpul unei vacanțe private la o vilă din Provence. În 2017, un tribunal din Paris le-a acordat despăgubiri de peste 100.000 de euro.

La acel moment, un purtător de cuvânt al Clarence House declara că incidentul „amintește de cele mai grave excese ale presei din perioada vieții Prințesei Diana și este cu atât mai dureros pentru Duce și Ducesă. Altețele Lor Regale aveau toate motivele să se aștepte la intimitate în acea locuință izolată”.

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro