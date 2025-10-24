Meghan Markle ar avea un „plan de divorț” pregătit în cazul în care Prințul Harry decide să se întoarcă în Regatul Unit

Meghan Markle ar fi pregătită pentru un scenariu de divorț dacă Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie. Pe măsură ce zvonurile despre dorința Prințului Harry de a reveni în Marea Britanie se intensifică, surse regale susțin că Meghan Markle ar fi pregătit în secret un plan de „contingență pentru divorț”, pe care l-ar putea activa în cazul în care soțul ei decide să se mute înapoi.

Meghan Markle ar plănui divorțul de Prințul Harry?

Potrivit noilor informații apărute, Ducesa de Sussex și echipa ei ar fi pus la punct protecții legale și financiare pentru a-și asigura independența, în cazul în care ar alege să nu-și rupă viața din California.

Sursele mai precizează că tensiunea provine dintr-un posibil conflict de interese: Harry ar putea fi atras de îndatoririle și rădăcinile sale regale, în timp ce Meghan nu ar avea niciun interes să se întoarcă în Marea Britanie. O sursă din interior a declarat: „Palatul elaborează în tăcere planuri de contingență” și avertizează că ar putea apărea o ruptură dacă Harry decide să se întoarcă, iar Meghan refuză relocarea.

Dacă despărțirea s-ar produce, sursele sugerează că măsurile de protecție ale lui Meghan Markle ar fi bine gândite și premeditate. Conform informațiilor, acordul ar include un ordin strict de confidențialitate, care să împiedice dezvăluirile publice despre familia regală, în timp ce Meghan și-ar păstra titlul de Ducesă de Sussex, ca gest simbolic de salvare a imaginii.

Se spune că acest aranjament ar fi „mai generos decât s-ar crede, dar foarte bine structurat”, pentru a proteja imaginea monarhiei.

Planul lui Meghan Markle pare să aibă ca scop păstrarea controlului asupra propriei povești. Așadar, ajutoarele regale se tem că o despărțire tensionată legată de întoarcerea în Marea Britanie ar putea diminua atât simpatia publicului, cât și imaginea monarhiei.

Pentru a preveni acest lucru, echipa lui Markle Markle ar fi început să organizeze detalii legate de custodia, educația și călătoriile copiilor lor până la maturitate, totul în scris.

Reacția Prințului Harry după ce Meghan Markle a fost dur criticată

Potrivit Page Six, Prințul Harry este profund afectat de reacțiile negative apărute în mediul online după ce Meghan Markle a fost criticată pentru un videoclip filmat la Paris, în care apare relaxându-se pe bancheta din spate a unei limuzine, în apropierea tunelului Pont d’Alma, locul în care mama sa, Prințesa Diana, și-a pierdut viața în 1997.

Reacțiile nu au întârziat să apară, atât din partea internauților, cât și a experților regali.

Unul dintre aceștia, Richard Fitzwilliams, a criticat gafa lui Meghan Markle, calificând gestul drept „cu totul uluitor” și „dincolo de stupid”, considerând postarea „insensibilă, de necrezut”. Acesta a declarat pentru The Daily Mail: „Nu înțeleg la ce naiba se gândea. Ei bine, probabil că nu s-a gândit la nimic. Niciun consilier nu ar fi sfătuit-o vreodată să facă ceva atât de ciudat”.

Nici pe rețelele de socializare postarea lui Meghan Markle nu a trecut neobservată: drumul ei cu mașina pe lângă Pont Alexandre III și Pont des Invalides, în drum spre Pont d’Alma, locul unde s-a petrecut accidentul care a dus la moartea Prințesei Diana, a fost calificat drept demn de „American Psycho” iar un utilizator chiar a dat un aer de conspirație întregii întâmplări: „Dacă trecerea prin locul unde s-a întâmplat scena morții Prințesei Diana este un mesaj către Prințul William, atunci Meghan Markle este diavolul”.

Kim Kardashian, mărturisiri oneste despre relația cu fostul ei soț, Kanye West: „Trebuia să mă salvez pe mine’

