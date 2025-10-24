Meghan Markle ar avea un „plan de divorț” pregătit în cazul în care Prințul Harry decide să se întoarcă în Regatul Unit

Meghan Markle ar fi luat măsuri pentru un posibil divorț în cazul în care Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie.

Homepage  / People / Royals
  de  ELLE.ro
Meghan Markle ar avea un "plan de divorț" pregătit în cazul în care Prințul Harry decide să se întoarcă în Regatul Unit

Meghan Markle ar fi pregătită pentru un scenariu de divorț dacă Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie. Pe măsură ce zvonurile despre dorința Prințului Harry de a reveni în Marea Britanie se intensifică, surse regale susțin că Meghan Markle ar fi pregătit în secret un plan de „contingență pentru divorț”, pe care l-ar putea activa în cazul în care soțul ei decide să se mute înapoi.

Meghan Markle ar plănui divorțul de Prințul Harry?

Potrivit noilor informații apărute, Ducesa de Sussex și echipa ei ar fi pus la punct protecții legale și financiare pentru a-și asigura independența, în cazul în care ar alege să nu-și rupă viața din California.

Sursele mai precizează că tensiunea provine dintr-un posibil conflict de interese: Harry ar putea fi atras de îndatoririle și rădăcinile sale regale, în timp ce Meghan nu ar avea niciun interes să se întoarcă în Marea Britanie. O sursă din interior a declarat: „Palatul elaborează în tăcere planuri de contingență” și avertizează că ar putea apărea o ruptură dacă Harry decide să se întoarcă, iar Meghan refuză relocarea.

Dacă despărțirea s-ar produce, sursele sugerează că măsurile de protecție ale lui Meghan Markle ar fi bine gândite și premeditate. Conform informațiilor, acordul ar include un ordin strict de confidențialitate, care să împiedice dezvăluirile publice despre familia regală, în timp ce Meghan și-ar păstra titlul de Ducesă de Sussex, ca gest simbolic de salvare a imaginii.

Se spune că acest aranjament ar fi „mai generos decât s-ar crede, dar foarte bine structurat”, pentru a proteja imaginea monarhiei.

Planul lui Meghan Markle pare să aibă ca scop păstrarea controlului asupra propriei povești. Așadar, ajutoarele regale se tem că o despărțire tensionată legată de întoarcerea în Marea Britanie ar putea diminua atât simpatia publicului, cât și imaginea monarhiei.

Pentru a preveni acest lucru, echipa lui Markle Markle ar fi început să organizeze detalii legate de custodia, educația și călătoriile copiilor lor până la maturitate, totul în scris.

Reacția Prințului Harry după ce Meghan Markle a fost dur criticată

Potrivit Page Six, Prințul Harry este profund afectat de reacțiile negative apărute în mediul online după ce Meghan Markle a fost criticată pentru un videoclip filmat la Paris, în care apare relaxându-se pe bancheta din spate a unei limuzine, în apropierea tunelului Pont d’Alma, locul în care mama sa, Prințesa Diana, și-a pierdut viața în 1997.

Reacțiile nu au întârziat să apară, atât din partea internauților, cât și a experților regali.

Unul dintre aceștia, Richard Fitzwilliams, a criticat gafa lui Meghan Markle, calificând gestul drept „cu totul uluitor” și „dincolo de stupid”, considerând postarea „insensibilă, de necrezut”. Acesta a declarat pentru The Daily Mail: „Nu înțeleg la ce naiba se gândea. Ei bine, probabil că nu s-a gândit la nimic. Niciun consilier nu ar fi sfătuit-o vreodată să facă ceva atât de ciudat”.

Nici pe rețelele de socializare postarea lui Meghan Markle nu a trecut neobservată: drumul ei cu mașina pe lângă Pont Alexandre III și Pont des Invalides, în drum spre Pont d’Alma, locul unde s-a petrecut accidentul care a dus la moartea Prințesei Diana, a fost calificat drept demn de „American Psycho” iar un utilizator chiar a dat un aer de conspirație întregii întâmplări: „Dacă trecerea prin locul unde s-a întâmplat scena morții Prințesei Diana este un mesaj către Prințul William, atunci Meghan Markle este diavolul”.

Citește și:
Kim Kardashian, mărturisiri oneste despre relația cu fostul ei soț, Kanye West: „Trebuia să mă salvez pe mine’

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Cât costă facultatea la care studiază Emma, fiica Amaliei Năstase: "Să aibă cea mai bună educație"
People
Cât costă facultatea la care studiază Emma, fiica Amaliei Năstase: "Să aibă cea mai bună educație"
Dana Nălbaru a împlinit 49 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua ei de naștere: "Sunt fericită"
People
Dana Nălbaru a împlinit 49 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua ei de naștere: "Sunt fericită"
Orlando Bloom, surprins la o întâlnire romantică la câteva luni de la despărțirea de Katy Perry
People
Orlando Bloom, surprins la o întâlnire romantică la câteva luni de la despărțirea de Katy Perry
Cristina Ciobănașu, confesiuni despre relația cu iubitul ei. De ce apar mai rar împreună: "Nu am evitat să..."
People
Cristina Ciobănașu, confesiuni despre relația cu iubitul ei. De ce apar mai rar împreună: "Nu am evitat să..."
Nadia Comăneci, imagini de la lansarea cărții Anastasiei Soare: "Sunt foarte fericită că provenim din aceeași țară"
People
Nadia Comăneci, imagini de la lansarea cărții Anastasiei Soare: "Sunt foarte fericită că provenim din aceeași țară"
Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată
People
Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată
Libertatea
Bianca Drăgușanu a spus suma minimă pentru care se dă jos din pat. Cum își câștigă vedeta banii
Bianca Drăgușanu a spus suma minimă pentru care se dă jos din pat. Cum își câștigă vedeta banii
Imagini din noua casă a lui Nicole Cherry: „Într-o lună suntem mutați”. A ales obiecte sanitare roz
Imagini din noua casă a lui Nicole Cherry: „Într-o lună suntem mutați”. A ales obiecte sanitare roz
Dan Alexa, detalii la Asia Express 2025 despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „Știi ce ar fi mai ridicol?”
Dan Alexa, detalii la Asia Express 2025 despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „Știi ce ar fi mai ridicol?”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 octombrie 2025. Mercur va intra în zodia Săgetătorului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 octombrie 2025. Mercur va intra în zodia Săgetătorului
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica oferă răspunsuri vitale despre sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica oferă răspunsuri vitale despre sănătatea viitorului copil. Află mai multe
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Unica.ro
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
catine.ro
A cunoscut succesul în anii ‘90, dar a dispărut timp de două decenii din văzul tuturor. Cum arată actrița în prezent, la 61 de ani
A cunoscut succesul în anii ‘90, dar a dispărut timp de două decenii din văzul tuturor. Cum arată actrița în prezent, la 61 de ani
Horoscopul zilei de 25 octombrie 2025. Capricornii muncesc din greu. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 octombrie 2025. Capricornii muncesc din greu. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Semne că nu îți speli părul suficient de des, potrivit dermatologilor
Semne că nu îți speli părul suficient de des, potrivit dermatologilor
Johnny Depp revine pe marile ecrane. Ce rol va juca la trei ani de la procesul cu Amber Heard
Johnny Depp revine pe marile ecrane. Ce rol va juca la trei ani de la procesul cu Amber Heard
Mai multe din people
Jon Bon Jovi, dezvăluiri rare despre fiul său, Jake, și soția lui, Millie Bobby Brown. Cum se implică în creșterea fiicei lor
Jon Bon Jovi, dezvăluiri rare despre fiul său, Jake, și soția lui, Millie Bobby Brown. Cum se implică în creșterea fiicei lor
People

Jon Bon Jovi a vorbit sincer și deschis despre cât de atașat este de nepoata sa.

+ Mai multe
Cum a reușit actrița Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni. Dieta fostei concurente Asia Express: "Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte"
Cum a reușit actrița Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni. Dieta fostei concurente Asia Express: "Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte"
People

Actrița este foarte mândră de rezultate, mai ales că procesul de pierdere a kilogramelor în plus a fost unul treptat și sănătos.

+ Mai multe
Andi Moisescu, lăudat de fani după ce ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce i-au transmis aceștia: "Ce înseamnă un divorț la vremea lui, parcă a..."
Andi Moisescu, lăudat de fani după ce ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce i-au transmis aceștia: "Ce înseamnă un divorț la vremea lui, parcă a..."
People

De la apariția știrii potrivit căreia ar fi divorțat, Andi Moisescu și-a trăit viața socială din plin.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC