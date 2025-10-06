Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris

Gafa lui Meghan Markle, în timp ce aceasta se afla la Paris, cu ocazia Săptămânii Modei, i-a atras un val de critici. Despre ce este vorba? Ei bine, Ducesa de Sussex a călătorit la Paris pentru a participa la debutul lui Pierpaolo Piccioli la cârma istoricei case Balenciaga. În vreme ce aceasta se afla acolo, a fost în public la lansarea colecției și a participat și la petrecerea de după, organizată pentru a celebra noul designer al casei. Și deși soția Prințului Harry a avut apariții de o eleganță desăvârșită, purtând ținute ale casei, un gest al său a atras atenția într-un mod negativ.

Mai exact, gafa lui Meghan Markle a constat în faptul că aceasta a postat pe contul său de Instagram, unde este urmărită de milioane de oameni, un story care o arăta într-o limuzină, cu picioarele urcate relaxat pe banchetă, chiar în vreme ce se putea observa cum mașina trecea pe lângă locul unde și-a găsit sfârșitul tragic Prințesa Diana, decedată în urma unui accident dramatic în 1997.

Reacțiile negative nu au întârziat, atât din partea internauților, cât și din partea experților regali. Unul dintre aceștia, Richard Fitzwilliams, a criticat gafa lui Meghan Markle, calificând purtarea ei ca fiind „cu totul uluitoare” și „dincolo de stupidă”, considerând postarea acesteia „insensibilă, de necrezut”. Acesta a declarat pentru The Daily Mail: „Nu înțeleg la ce naiba se gândea ea – ei bine, probabil că nu s-a gândit la nimic. Nici un consilier nu ar fi sfătuit-o vreodată să facă ceva atât de ciudat.”

Nici pe rețelele de socializare gafa lui Meghan Markle nu a trecut neobservată: drumul ei cu mașina pe lângă Pont Alexandre III și Pont des Invalides, în drum spre Pont d’Alma, locul unde s-a petrecut accidentul care a dus la moartea Prințesei Diana, a fost calificat drept demn de „American Psycho” iar un utilizator chiar a dat un aer de conspirație întregii întâmplări: „Dacă trecerea prin locul unde s-a întâmplat scena morții Prințesei Diana este un mesaj către Prințul William, atunci Meghan Markle este diavolul”. Desigur, gestul lui Markle a avut și apărători – mulți susținând că nu e cel mai nefiresc lucru să îți pui picioarele în sus în timpul unui drum cu mașina, și că e cu atât mai de înțeles când vine vorba despre o femeie care poartă tocuri și a fost nevoită să stea mult timp în picioare.

Momentan reprezentanții lui Meghan Markle și ai soțului ei nu au făcut nici o declarație legată de gestul ducesei și presa nu se așteaptă să primească explicații cu privire la comportamentul care i-a adus atâtea critici. Familia Sussex a fost în atenția publicului recent și datorită întâlnirii Prințului Harry cu tatăl său, Regele Charles, cei doi trecând printr-o perioadă destul de rece, care ar fi urmat unui conflict pe car Harry îl are cu Prințul William. Și Kate Middleton, actuala Prințesă de Wales, a revenit în atenție recent, ea având câteva apariții notabile, după ce s-a recuperat în urma tratamentului pentru cancer.

Foto: Profimedia, Instagram

