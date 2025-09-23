Noi detalii surprinzătoare despre relația dintre Kate Middleton și Melania Trump, după vizita oficială a cuplului prezidențial

Relaxate, zâmbitoare și pline de voie bună, Prințesa de Wales și Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, păreau încântate să petreacă timp împreună, demonstrând nu doar apropierea dintre ele, ci și legătura specială dintre Statele Unite și Regatul Unit.

Kate Middleton și Melania Trump, adevărul din spatele interacțiunii lor

Cele două au participat, în grădinile Frogmore House, la activități în aer liber alături de copii de patru și cinci ani din grupul „Squirrels”, cea mai tânără ramură a organizației de cercetași, într-o atmosferă total diferită de fastul și formalitatea banchetului de stat la care luaseră parte cu o seară înainte. Cu toate acestea, prima lor apariție oficială împreună a avut o semnificație la fel de mare pentru viitorul relațiilor diplomatice dintre cele două țări.

„Se vedea foarte clar cât de calde și prietenoase erau după timpul petrecut împreună”, a declarat o sursă de la Palatul Kensington. „Au stat de vorbă într-un mod foarte degajat și amândouă s-au bucurat de această întâlnire. Prima Doamnă a fost extrem de relaxată și a apreciat compania Prințesei.”

În timp ce președintele Donald Trump purta discuții cu premierul Sir Keir Starmer la reședința oficială Chequers, Melania a rămas la Castelul Windsor, unde a fost primită mai întâi de Regină, vizitând Casa de Păpuși a Reginei Maria și Biblioteca Regală, iar apoi de Kate, într-o demonstrație subtilă de diplomație a „puterii soft”. Potrivit unor surse de la Casa Albă, invitația mult așteptată de a se alătura Prințesei a fost „fără îndoială” punctul culminant al vizitei pentru Prima Doamnă.

„Este, cu siguranță, începutul unei relații foarte calde și de durată între Kate și Melania”, a adăugat o altă sursă.

Iar jurnalistul Max Foster, prezentator CNN la Londra, a subliniat că programul atent conceput a fost cu siguranță pe placul soțului Melaniei:

„Pentru el este extrem de important ca soția sa să fie tratată cu respect și să fie la fel de implicată în eveniment ca el, dacă nu chiar mai mult. Modul în care Palatul a integrat-o pe Prima Doamnă nu a trecut neobservat”, a spus acesta. „Nu a fost văzută doar ca o însoțitoare a președintelui, ci ca o invitată cu același statut. Și cred că el a apreciat acest lucru enorm.”

Semnificația ținutelor alese

Au avut loc mai multe discuții între Palatul Kensington și biroul Primei Doamne înaintea vizitei, iar coordonarea atentă a fost vizibilă în fiecare detaliu – de la alegerile vestimentare ale lui Kate și Melania până la surprizele pregătite pentru copii la picnic, după ce aceștia și-au câștigat insignele „Go Wild”. Fiecare copil a primit câte un borcan cu miere de la Casa Albă, ambalat într-o cutie albă legată cu panglică roșie, după un prânz la pachet. Melania a adus, de asemenea, eșarfe în culorile roșu, alb și albastru pentru fiecare dintre micii cercetași Squirrels.

Într-un detaliu cu semnificație diplomatică, cele două au purtat piese semnate de designerul american Ralph Lauren, în nuanțe complementare de toamnă. Prințesa a ales o fustă, iar Prima Doamnă o jachetă din piele întoarsă, stil safari, într-o nuanță de castaniu, asortată cu pantaloni Loro Piana și pantofi Roger Vivier. Kate, care este copreședintă a organizației de cercetași, a adus și un omagiu modei britanice, purtând fusta sa din tweed maro, un pulover din cașmir în aceeași nuanță și o jachetă din piele întoarsă marca Me + Em, accesorizate cu o eșarfă de la Sudbury Mill, producător din Suffolk pe care îl vizitase cu o săptămână înainte.

Atât Kate, cât și Melania păreau în largul lor în timp ce se alăturau copiilor pentru a desena și a construi „hoteluri pentru insecte”. Melania a așezat-o pe micuța Mabel, de cinci ani, pe genunchi, în timp ce Kate împărtășea amuzată detalii despre pasiunea Prințului Louis pentru strânsul de castane:

„Tot găsim castane prin dulapuri, în patul lui; castane peste tot”, a spus ea râzând.

Aventurierul și prezentatorul TV Dwayne Fields, care deține funcția de Chief Scout, le-a însoțit pe parcursul vizitei. Ulterior, acesta a descris activitatea drept „încălzitoare de suflet” și a sugerat că cele două ar putea colabora din nou pe viitor:

„Din ce am văzut, nu m-ar mira să se gândească la un proiect comun în Statele Unite”, a spus el. „Faptul că Prințesa Catherine este legătura noastră comună înseamnă că există multe posibilități, iar eu nu aș exclude nicio inițiativă comună cu cercetașii americani.”

