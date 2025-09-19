Kate Middleton și Melania Trump, prima apariție publică împreună. Ce ținute au ales pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore

Kate Middleton și Melania Trump au fost surprinse împreună în premieră, după banchetul dedicat vizitei de stat a președintelui Donald Trump.

  Actualizat 19.09.2025, 11:09
Într-o premieră istorică, Kate Middleton a apărut singură, fără alți membri seniori ai familiei regale, pentru a o primi pe Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, la un eveniment comun.

Kate Middleton și Melania Trump, surprinse împreună

După ce Melania Trump a vizitat Casa de Păpuși a Reginei Mary și Biblioteca Regală de la Castelul Windsor împreună cu Regina Camilla, Prima Doamnă s-a alăturat Prințesei de Wales, în vârstă de 43 de ani, în grădinile Frogmore. Acolo, cele două s-au întâlnit cu Chief Scout Dwayne Fields și cu mai mulți membri ai programului Scouts’ Squirrels, unde copii cu vârste între 4 și 6 ani învățau despre natură pentru a obține insigna „Go Wild”. Kate Middleton și Melania Trump au purtat jachete asortate din piele întoarsă. Prima Doamnă a Americii a completat jacheta Ralph Lauren cu pantaloni crop Loro Piana și balerini Roger Vivier, în timp ce Prințesa de Wales a adăugat jachetei de la brandul britanic ME+EM o curea din piele cu efect de crocodil de la Ralph Lauren, o fustă lungă până la gleznă din tweed Evilyn Birdseye și cizme înalte din piele întoarsă maro de la Gianvito Rossi.

Kate Middleton și Melania Trump au luat parte la activitățile micuților, care își exersau creativitatea prin diverse lucrări artistice. La una dintre mesele de lucru, copiii imprimau frunze colorate pe hârtie, completând apoi desenele.

„Este minunat!”, a exclamat Prima Doamnă, în vârstă de 55 de ani, în timp ce colora un urs cu un marker maro și adăuga un soare și iarbă cu markere galbene și verzi, ghidată de copii. Prințesa Kate stătea pe iarbă alături de cei mici, discutând despre desenele lor. La un moment dat, o fetiță i-a luat mâna Melaniei și a condus-o către o altă masă, unde micuții construiau „hoteluri pentru insecte” din carton și tuburi.

„Arată-mi cum, ce ar trebui să fac”, a spus Melania, iar întrebată care este insecta ei preferată, a răspuns: „Buburuza”.

Cele două s-au alăturat apoi copiilor într-un joc energic cu o parașută plină de mingi, râzând alături de cei mici care încercau să le împingă dedesubt. Pentru prânz, Prințesa Kate a pregătit un pachet special pentru copii, cu sandvișuri făcute cu miere din producția proprie de la reședința Anmer Hall din Norfolk. Melania a adus, la rândul ei, un dar dulce: câte un borcan de miere de la Casa Albă pentru fiecare copil.

La final, micuții s-au adunat pe baloți de paie pentru a asculta explicațiile liderului de cercetași despre activitățile zilei, înainte de a primi insignele „Go Wild”. Kate Middleton și Melania Trump au înmânat personal insignele, felicitându-i pe fiecare copil cu strângeri de mână și aplauze. În semn de recunoștință, doi copii le-au oferit și lor câte o insignă.

Kate Middleton a fost, la rândul ei, cercetașă în copilărie și, din 2020, este copreședinta Asociației Cercetașilor din Marea Britanie. În luna martie, Prințesa de Wales a mers alături de Dwayne Fields și alți cercetași într-o vizită în Lake District. Fields a povestit pentru revista People că Prințesa Kate i-a împărtășit cât de mult i-au adus liniște activitățile în aer liber în timpul luptei sale cu cancerul:

„Spunea: ‘În perioada recuperării, am petrecut mult timp în natură pentru că acolo mă simțeam împăcată’ sau ‘eu și familia mea venim în Lake District ori de câte ori putem'”, a dezvăluit acesta.

„Când oamenii vorbesc despre ei înșiși, simți că îți oferă ceva, că îți deschid o parte din suflet, nu doar că primesc. Aceasta este superputerea ei. Este o persoană minunat de caldă, care te invită cu adevărat într-o conversație”, a adăugat Chief Scout.

După acest eveniment, Melania urma să se deplaseze la reședința oficială Chequers, unde se întâlnea cu președintele Donald Trump pentru restul programului zilei. Vizita de stat a debutat cu o zi înainte, cu o ceremonie de bun venit la Castelul Windsor, o oprire la locul de înmormântare al Reginei Elisabeta a II-lea și o cină de gală, unde atât Regele Charles al III-lea, cât și președintele Trump au susținut discursuri.

