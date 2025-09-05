Kate Middleton ar putea da naștere unui nou trend în materie de hairstyle, după ce a apărut cu părul blond

Kate Middleton știe cum să lanseze un nou trend. Prințesa de Wales a apărut cu o nouă nuanță de blond la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, iar un hairstylist regal este convins că acest look va deveni extrem de popular în următoarele luni.

Kate Middleton, schimbare impresionantă de look

Alături de soțul ei, Prințul William, Kate Middleton și-a purtat părul ușor cărare pe lateral, cu bucle voluminoase și șuvițe evidențiate. Neville Tucker, proprietarul salonului de coafură Neville’s din Mayville – unul dintre locurile preferate ale Reginei Elisabeta a II-a pentru a-și aranja părul – a declarat pentru Vanity Fair că noua culoare a Prințesei va stârni cu siguranță o modă.

„Kate a ales un look puternic, vizibil diferit de imaginea cu care ne-a obișnuit”, a spus acesta. „A experimentat de ceva vreme cu tonuri de blond, dar anul trecut a avut cea mai închisă culoare din ultimii ani. Tocmai de aceea schimbarea pare atât de dramatică. Aș spune că acesta este cel mai deschis blond pe care l-am văzut la ea până acum. Pare că și-a făcut un set complet de șuvițe luminoase.”

Înainte de această transformare, specialistul în coafuri susține că brunetul era nuanța în vogă, o culoare promovată chiar de Kate.

„Brunetul era perceput ca fiind mai modern, dar acum, odată cu decizia lui Kate de a trece la blond, e foarte probabil să vedem un nou trend, în care tot mai multe femei să ceară nuanțe de blond sau reflexe aurii”, a explicat Tucker.

Pentru această apariție publică, Prințesa de Wales a purtat un sacou gri închis Ralph Lauren, o cămașă albă WNU (190 $), pantaloni negri și mocasini din piele întoarsă maro de la Pretty Ballerinas. Ultima dată fusese văzută în iulie 2025, la Wimbledon, cu părul ei șaten-castaniu, semnătura sa de până atunci.

Prințul William și Kate Middleton nu vor locui niciodată la Palatul Buckingham

Potrivit unui biograf regal, Prințul William nu intenționează să se mute la Palatul Buckingham nici atunci când va deveni rege. Moștenitorul tronului britanic preferă să rămână în propria locuință, urmând exemplul tatălui său, Regele Charles al III-lea, care a ales să păstreze Clarence House drept reședință londoneză după încoronarea sa din 2022.

Biografa regală Ingrid Seward, redactor-șef al revistei Majesty Magazine, a explicat pentru HELLO!:

„William nu avea de gând niciodată să se mute la Palatul Buckingham. Nu a fost niciodată atașat de acest loc și, probabil, nici nu a petrecut mult timp acolo. Regina și Prințul Philip au fost devastați când au fost nevoiți să părăsească Clarence House; Winston Churchill le-a spus atunci că Regina trebuie să locuiască într-un palat. Dar asta era atunci, iar acum lucrurile stau altfel. Poate că Palatul Buckingham va fi deschis publicului pe tot parcursul anului, nu doar vara, iar pentru banchete va fi folosit Castelul Windsor.”

Potrivit HELLO!, Palatul Buckingham trece printr-un proces de renovare de amploare, în valoare de 369 de milioane de lire sterline, ce ar trebui să se finalizeze în 2027. Atunci, Regele Charles al III-lea și Regina Camilla sunt așteptați să se mute înapoi în palat.

Între timp, Prințul William și Kate Middleton, ambii în vârstă de 43 de ani, au decis să părăsească Adelaide Cottage, actuala lor locuință din Berkshire, și să se stabilească la Forest Lodge, o proprietate de 21 de milioane de dolari, cu opt dormitoare, aflată în Windsor Great Park.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a confirmat pentru Page Six mutarea: „Familia Wales se va muta mai târziu în acest an.”

Cei doi s-au instalat la Adelaide Cottage în 2022, pentru a fi aproape de școala la care învață Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Totuși, potrivit unor apropiați citați de The Sun, cuplul își dorește acum un „nou început” într-un alt loc.

„Windsor a devenit casa lor. Totuși, în ultimii câțiva ani, de când au locuit la Adelaide Cottage, au existat momente cu adevărat dificile.” „Mutarea le oferă ocazia unui nou început și a unui nou capitol; o oportunitate de a lăsa în urmă unele dintre amintirile mai puțin fericite”, a adăugat aceeași sursă.

Citește și:

Miranda Kerr, declarații inedite despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry: „Suntem o familie mare și fericită'

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro