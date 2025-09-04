Miranda Kerr, declarații inedite despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry: „Suntem o familie mare și fericită”

Miranda Kerr a vorbit deschis despre despărțirea lui Orlando Bloom de Katy Perry.

Miranda Kerr, declarații inedite despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry: "Suntem o familie mare și fericită"

Miranda Kerr a vorbit recent despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de cântăreața Katy Perry și despre echilibrul pe care familia lor extinsă a reușit să îl mențină.

Miranda Kerr a fost invitată pe 3 septembrie la emisiunea Kyle & Jackie O Show de pe KIIS FM, unde a fost întrebată dacă ruptura dintre Bloom și Perry a fost una amiabilă. Miranda Kerr a confirmat acest lucru, menționând că a continuat să îi vadă pe cei doi chiar și după separarea din iunie.

„De fapt, i-am văzut pe amândoi weekendul trecut. Sărbătoream ziua de naștere a lui Daisy [fiica lui Bloom și Perry]”, a spus ea.

Miranda Kerr are un fiu de 14 ani, Flynn Christopher Blanchard Copeland, din căsnicia cu Bloom, în timp ce actorul și Katy Perry au împreună o fetiță de 5 ani, Daisy Dove.

„Suntem o familie mare și fericită”, a continuat Kerr. „Katy este minunată, o iubesc. Și, evident, și pe Orlando.”

Totodată, modelul a subliniat importanța menținerii echilibrului atunci când într-o despărțire sunt implicați copii: „Dacă porți ranchiună, te rănești doar pe tine.”

Pe 26 iunie, o sursă apropiată artistei declara pentru People:

„Katy are toată intenția de a menține o relație pozitivă și respectuoasă cu Orlando. El este tatăl fiicei lor și asta va fi mereu pe primul loc pentru ea.”

Aceeași sursă adăuga:

„Au trecut prin multe împreună și, chiar dacă au decis să meargă pe drumuri separate, există încă un respect reciproc între ei. Sunt încă foarte apropiați și se ocupă împreună de creșterea lui Daisy. Pentru binele fiicei lor, sunt hotărâți să păstreze lucrurile amiabile.”

Katy Perry și Orlando Bloom au confirmat despărțirea după o relație de aproape 10 ani

Katy Perry și Orlando Bloom s-au cunoscut în 2016, la o petrecere organizată după gala Globurilor de Aur. Actorul din Carnival Row a cerut-o în căsătorie pe artistă de Valentines Day, în 2019. Însă, pe 3 iulie, reprezentanții celor doi au confirmat despărțirea.

„Având în vedere interesul crescut și discuțiile recente din jurul relației dintre Orlando Bloom și Katy Perry, reprezentanții celor doi confirmă că, în ultimele luni, aceștia și-au redefinit relația pentru a se concentra pe creșterea copilului împreună”, au declarat reprezentanții fostului cuplu într-un comunicat comun pentru Page Six.

„Vor continua să fie văzuți împreună ca o familie, deoarece prioritatea lor comună este, și va rămâne mereu, creșterea fiicei lor cu dragoste, stabilitate și respect reciproc”, se mai arăta în declarație.

În ultimii zece ani, Perry și Bloom au construit o „familie extinsă” alături de Kerr și actualul ei soț, antreprenorul Evan Spiegel. Kerr și Spiegel au împreună trei copii: Hart, 7 ani, Myles, 5 ani, și Pierre, 18 luni.

În ianuarie 2023, Katy Perry spunea pentru People că este „recunoscătoare” pentru „familia lor modernă extinsă”, adăugând: „E ca și cum aș fi câștigat o altă soră, una cu care, de obicei, vorbesc separat de chat-ul principal al familiei și cu care sunt de acord.”

La rândul său, în septembrie 2023, Miranda Kerr declara pentru Access Hollywood că relația de co-parenting cu Bloom funcționează impecabil: „Evan [Spiegel] este partenerul meu de nouă ani și acum avem familia noastră, iar Katy [Perry] și Orlando o au pe Daisy. Este ca o familie extinsă. Mergem împreună în vacanțe de familie, ne bucurăm de compania celorlalți, e minunat.'

Demi Moore, dezvăluiri dureroase despre schimbarea „dificilă' a personalității fostului soț, Bruce Willis, cauzată de demență

