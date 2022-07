Miranda Kerr, dezvăluiri oneste despre relația cu fostul său partener, Orlando Bloom, dar și despre modul în care au decis să-și crească copilul

Chiar dacă au trecut mai bine de nouă ani de când Miranda Kerr și Orlando Bloom nu mai formează un cuplu, fondatoarea KORA Organics a vorbit pentru Vogue Australia despre decizia pe care ea și fostul său partener au luat-o în momentul în care au pus capăt relației. Cei doi au convenit la momentul respectiv ca nevoile fiului lor, Flynn, acum în vârstă de 11 ani, să fie întotdeauna puse pe primul loc.

„Încă din prima zi, când eu și Orlando am decis să ne despărțim, am spus: „Ascultă, orice am face, trebuie să punem nevoile lui Flynn pe primul loc, nu pe ale noastre.” Acesta este modul în care luăm deciziile. Familia este prioritatea mea numărul unu, apoi munca, apoi compania mea, care este ca un alt copil, și apoi, din păcate, prietenii mei, dar nu va fi așa pentru totdeauna”, a declarat Miranda Kerr.