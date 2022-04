Orlando Bloom, dezvăluiri emoționante despre ajutorul oferit refugiaților ucraineni: „Am văzut mame sosind la graniță în stare de șoc”

Orlando Bloom a fost una dintre vedetele care s-au implicat activ în campaniile de ajutorare a refugiaților ucraineni, care au fugit din calea războiului. Actorul de la Hollywood, care este și ambasador UNICEF, a călătorit pentru a-i susține pe oamenii greu încercați și a povestit detalii emoționante despre experiențele pe care le-a trăit alături de ei.

Partenerul lui Katy Perry a călătorit recent în Moldova, acolo unde au fost primiți mai mulți refugiați ucraineni încă de la izbucnirea războiului . Actorul a postat și o serie de imagini alături de copii, în centrele pentru refugiați din țară. De asemenea, Bloom a dezvăluit câteva dintre poveștile de viață pe care le-a descoperit, dar și cum l-a marcat experiența din țara vecină.

View this post on Instagram

„Am călătorit mult în calitate de ambasador al bunăvoinței UNICEF, dar recenta mea călătorie în Moldova, o țară situată la granița sudică a Ucrainei, cu resurse limitate pentru a face față sutelor de mii de refugiați care au sosit acolo în ultima lună, este ceva ce nu voi uita niciodată. Am văzut mame sosind la graniță în stare de șoc și epuizate după călătorii lungi și chinuitoare pentru a scăpa de bombe și bombardamente. Am văzut familii care au plecat atât de repede încât bunurile lor s-au redus doar la hainele pe care le poartă. Am văzut copii care aveau ursuleții de pluș preferați, nesiguri de ceea ce avea să urmeze.”, a spus Orlando Bloom pentru People.