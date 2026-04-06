Dakota Johnson, în ipostaze tandre alături de noul ei iubit, Role Model. Cum au fost surprinși cei doi

Dakota Johnson și Role Model au fost surprinși în ipostaze tandre, în timpul unei ieșiri recente în Los Angeles.

  de  ELLE
Dakota Johnson a fost surprinsă recent într-o ipostază intimă alături de iubitul ei, artistul cunoscut sub numele de Role Model, în timpul unei ieșiri în Los Angeles. Potrivit Page Six, cei doi au fost fotografiați vineri seara, într-o parcare din cartierul Los Feliz.

Actrița purta o ținută relaxată, formată dintr-o jachetă neagră și o bluză verde, în timp ce partenerul său, pe numele real Tucker Pillsbury, a ales un tricou, pantaloni negri și o șapcă. În imaginile surprinse de paparazzi, acesta apare apropiindu-se de Johnson, mângâindu-i obrazul și părul.

La un moment dat, Dakota Johnson este văzută îmbrățișându-și partenerul din spate. De asemenea, în cursul serii, artistul pare să-și fi schimbat ținuta, renunțând la pantalonii negri în favoarea unor jeanși.
Seara a continuat la restaurantul italian Little Dom’s, unde, potrivit aceleiași surse, actrița a fost surprinsă conversând cu o prietenă care li s-a alăturat la cină și râzând alături de grupul lor în fața localului.

Relația dintre Dakota Johnson, în vârstă de 36 de ani, și Role Model, în vârstă de 28 de ani, a intrat în atenția publicului în decembrie 2025, când au fost fotografiați într-o ipostază apropiată în timpul unei ieșiri cu prietenii. Potrivit TMZ, aceștia „s-au apropiat foarte mult” în timpul unei cine la lumina lumânărilor, iar surse citate de publicație au declarat că actrița din „Materialists” „stătea lipită de [Role Model]”.

Speculațiile privind relația au continuat și în ianuarie, când cei doi au fost văzuți intrând împreună în restaurantul Marvin din Beverly Hills, conform unui videoclip obținut de Deuxmoi. Ulterior, în aceeași lună, au confirmat indirect relația, fiind fotografiați ținându-se de mână în timpul unei alte cine în Los Angeles.

Detalii despre despărțirea dintre Dakota Johnson și Chris Martin

Înainte de această relație, Dakota Johnson, fiica actorilor Don Johnson și Melanie Griffith, a avut o relație de lungă durată cu solistul trupei Coldplay, Chris Martin. Cei doi s-au separat în iunie 2025, după opt ani împreună. O sursă apropiată celor doi a dezvăluit și motivul real care a dus la despărțire. Aceasta a declarat pentru Page Six că Dakota a fost cea care a luat decizia, sătulă ca solistul trupei Coldplay să amâne constant nunta.

„S-a săturat de faptul că el tot trăgea de timp când venea vorba de stabilirea nunții”, a declarat sursa pentru publicație.

Aceeași sursă a mai precizat că cei doi au decis să se despartă și din cauza neînțelegerilor legate de dorința de a avea copii.

„S-au despărțit pentru că Chris Martin nu mai vrea să aibă alți copii”, a spus sursa.

Acest lucru a fost confirmat și de o altă persoană apropiată, care a declarat anterior pentru The Sun: „Au încercat cu adevărat să-și rezolve problemele, dar diferența de vârstă a fost adesea un obstacol. Ea a spus [de asemenea] că și-ar putea dori copii în viitor, în timp ce Chris pare că a încheiat capitolul acesta din viața lui”.

Sursa a mai menționat că Johnson și Chris Martin s-au confruntat cu divergențe de ani de zile și au purtat discuții despre toate aspectele relației lor, inclusiv despre copii.

O altă sursă a declarat pentru DailyMail că relația lor ar fi ajuns la final de ceva vreme, în ciuda celor opt ani împreună și a logodnei:

„Relația lor este, în realitate, încheiată de ceva timp, dar nu reușiseră să oficializeze despărțirea. Dakota a sperat mereu să rămână împreună, pentru că îl iubea foarte mult și era extrem de atașată de copiii lui. Despărțirile nu se întâmplă dintr-o dată – s-au despărțit și s-au împăcat de mai multe ori. Uneori, lucrurile păreau să meargă mai bine când erau departe unul de celălalt, ocupați cu munca, pentru că distanța le făcea dorul mai intens. Dar, de fiecare dată când se revedeau, lucruri mici se adunau și devenea tot mai evident că nu mai sunt potriviți unul pentru celălalt”.

„Dakota este devastată la gândul că nu va mai putea petrece atât de mult timp alături de copiii lui Chris, dar vrea ca ei să știe că va fi mereu acolo pentru ei”.

Sursa a mai adăugat că, deși există o șansă ca cei doi să se împace în viitor, „pentru moment, separarea ar putea fi cel mai bun lucru pentru ei, dacă vor să aibă o șansă reală pe termen lung”.

