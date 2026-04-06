Filme și seriale de neratat în luna aprilie 2026 pe SkyShowtime

Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna aprilie 2026.

Gomorrah – The Origins, Sezonul 1

Aceasta este povestea ascensiunii lui Don Pietro Savastano, unul dintre cele mai emblematice personaje din universul Gomorrah. În 1976, Pietro Savastano este doar un adolescent de șaisprezece ani, un tânăr anonim, lipsit de putere, care trăiește într-o suburbie foarte diferită de cea pe care o cunoaștem din serial. Gomorrah – The Origins urmărește parcursul formării lui ca infractor, dezvăluind cum a luat naștere temutul lider, cum și-a descoperit propria cruzime și care a fost prețul pe care l-a plătit pentru a-și croi drumul spre putere.

Toate episoadele sunt disponibile din 1 aprilie.

Under Salt Marsh – Sezonul 1

Un thriller polițist captivant plasat în orașul galez Morfa Halen, o comunitate strâns unită, așezată precar între munți impunători și o mare care înaintează rapid, amenințând însăși existența orașului. În timp ce o furtună începe să se adune în largul mării, fosta detectivă devenită profesoară, Jackie Ellis (Kelly Reilly), descoperă trupul elevului ei de opt ani, Cefin, aparent înecat. Acum, Jackie trebuie să se împace cu fostul ei partener din poliție, de care s-a îndepărtat, pe măsură ce cazul readuce la suprafață fantoma anchetei nerezolvate care i-a despărțit – dispariția nepoatei lui Jackie, în urmă cu trei ani.

Primele trei episoade sunt disponibile din 2 aprilie, iar restul apar săptămânal.

Dora – Sezonul 4

Serialul o urmărește pe Dora, îndrăgita exploratoare bilingvă, și pe cel mai bun prieten al ei, maimuțica Boots, în timp ce pornesc în aventuri epice într-o pădure tropicală fantastică. Călăuziți de harta lor de încredere, Dora și prietenii ei trebuie să-și unească forțele pentru a depăși numeroase obstacole, în timp ce sunt puși la încercare de vicleanul vulpoi Swiper.

Toate episoadele sunt disponibile din 3 aprilie.

Patrula cățelusilor – Sezonul 12A

Patrula cățelușilor urmărește o echipă de șase cățeluși curajoși, conduși de Ryder, un băiețel de zece ani pasionat de tehnologie. Îmbinând istețimea, vehiculele cool și umorul cât cuprinde, Patrula cățelușilor lucrează împreună pentru a proteja comunitatea din Adventure Bay. De la Marshall, cățelul pompier, la Chase, cățelul polițist, și până la Skye, care zboară la înălțime cu elicopterul ei, fiecare cățeluș are o personalitate unică și un talent special, demonstrând importanța muncii în echipă și a spiritului civic. Toți poartă în spate rucsacurile speciale PupPacks, care îi ajută să facă față oricărei situații – de la salvarea unor pui de pisică, până la oprirea unui tren din calea unei alunecări de teren!

Toate episoadele sunt disponibile din 4 aprilie.

Freaky Tales

Plasat în orașul Oakland al anilor ’80, acest thriller de acțiune captivant aduce pe ecran o distribuție impresionantă, din care fac parte Pedro Pascal, Ben Mendelsohn, Jay Ellis, Normani, Dominique Thorne, Jack Champion și Tom Hanks. Cu o combinație de personaje memorabile, umor tăios, crime sângeroase și răsturnări de situație ingenioase, Freaky Tales se dezlănțuie ca o cursă nebună, care își menține energia de la primul până la ultimul cadru.

Disponibil din 4 aprilie.

Băieții Răi 2

Infractorii preferați ai tuturor s-au întors, iar de data aceasta nu sunt singuri. În noul capitol plin de acțiune al comediei de succes semnate de DreamWorks Animation, care urmărește aventurile unei găști redutabile de animale proscrise, foștii noștri „Băieți Răi”, acum reabilitați, încearcă (din răsputeri) să rămână pe drumul cel bun. Însă planurile lor sunt date peste cap când se trezesc, fără voie, implicați într-un jaf internațional cu miză uriașă, pus la cale de o nouă echipă de infractoare pe care nu le-au văzut venind: Fetele Rele.

Disponibil din 5 aprilie.

Dintotdeauna tu

Bazat pe romanul bestseller, filmul le prezintă pe Morgan Grant (Allison Williams) și pe fiica ei, Clara (Mckenna Grace), două destine marcate de un accident devastator care scoate la iveală o trădare cutremurătoare. În încercarea de a-și reconstrui viața, mama și fiica sunt forțate să înfrunte secrete de familie, pe măsură ce își redefinesc relația și redescoperă, pas cu pas, sensul profund al iubirii care le unește. O poveste despre maturizare, reziliență și regăsire de sine în urma unei tragedii, filmul îi are în distribuție și pe Dave Franco și Mason Thames, alături de Scott Eastwood și Willa Fitzgerald.

Disponibil din 13 aprilie.

Continuări seriale

Veronika

Vizionează: în fiecare joi

Finalul serialului: 9 aprilie

Distribuție: Alexandra Rapaport, Eddie Eriksson Dominguez, Sarah Rhodin

Ted

Vizionează: în fiecare vineri

Finalul serialului: 24 aprilie

Distribuție: Giorgia Whigham, Max Burkholder

The Madison

Vizionează: în fiecare vineri

Finalul serialului: 24 aprilie

Distribuție: Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Patrick J. Adams

Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: O poveste din Yellowstone)

Vizionează: în fiecare luni

Finalul sezonului: 25 mai

Distribuție: Luke Grimes, Gil Birmingham, Arielle Kebbel

