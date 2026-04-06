Filme și seriale de neratat în luna aprilie 2026 pe SkyShowtime

Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna aprilie 2026.

Gomorrah – The Origins, Sezonul 1

Aceasta este povestea ascensiunii lui Don Pietro Savastano, unul dintre cele mai emblematice personaje din universul Gomorrah. În 1976, Pietro Savastano este doar un adolescent de șaisprezece ani, un tânăr anonim, lipsit de putere, care trăiește într-o suburbie foarte diferită de cea pe care o cunoaștem din serial. Gomorrah – The Origins urmărește parcursul formării lui ca infractor, dezvăluind cum a luat naștere temutul lider, cum și-a descoperit propria cruzime și care a fost prețul pe care l-a plătit pentru a-și croi drumul spre putere.

Toate episoadele sunt disponibile din 1 aprilie.

Under Salt Marsh – Sezonul 1

Un thriller polițist captivant plasat în orașul galez Morfa Halen, o comunitate strâns unită, așezată precar între munți impunători și o mare care înaintează rapid, amenințând însăși existența orașului. În timp ce o furtună începe să se adune în largul mării, fosta detectivă devenită profesoară, Jackie Ellis (Kelly Reilly), descoperă trupul elevului ei de opt ani, Cefin, aparent înecat. Acum, Jackie trebuie să se împace cu fostul ei partener din poliție, de care s-a îndepărtat, pe măsură ce cazul readuce la suprafață fantoma anchetei nerezolvate care i-a despărțit – dispariția nepoatei lui Jackie, în urmă cu trei ani.

Primele trei episoade sunt disponibile din 2 aprilie, iar restul apar săptămânal.

Dora – Sezonul 4

Serialul o urmărește pe Dora, îndrăgita exploratoare bilingvă, și pe cel mai bun prieten al ei, maimuțica Boots, în timp ce pornesc în aventuri epice într-o pădure tropicală fantastică. Călăuziți de harta lor de încredere, Dora și prietenii ei trebuie să-și unească forțele pentru a depăși numeroase obstacole, în timp ce sunt puși la încercare de vicleanul vulpoi Swiper.

Toate episoadele sunt disponibile din 3 aprilie.

Patrula cățelusilor – Sezonul 12A

Patrula cățelușilor urmărește o echipă de șase cățeluși curajoși, conduși de Ryder, un băiețel de zece ani pasionat de tehnologie. Îmbinând istețimea, vehiculele cool și umorul cât cuprinde, Patrula cățelușilor lucrează împreună pentru a proteja comunitatea din Adventure Bay. De la Marshall, cățelul pompier, la Chase, cățelul polițist, și până la Skye, care zboară la înălțime cu elicopterul ei, fiecare cățeluș are o personalitate unică și un talent special, demonstrând importanța muncii în echipă și a spiritului civic. Toți poartă în spate rucsacurile speciale PupPacks, care îi ajută să facă față oricărei situații – de la salvarea unor pui de pisică, până la oprirea unui tren din calea unei alunecări de teren!

Toate episoadele sunt disponibile din 4 aprilie.

Freaky Tales

Plasat în orașul Oakland al anilor ’80, acest thriller de acțiune captivant aduce pe ecran o distribuție impresionantă, din care fac parte Pedro Pascal, Ben Mendelsohn, Jay Ellis, Normani, Dominique Thorne, Jack Champion și Tom Hanks. Cu o combinație de personaje memorabile, umor tăios, crime sângeroase și răsturnări de situație ingenioase, Freaky Tales se dezlănțuie ca o cursă nebună, care își menține energia de la primul până la ultimul cadru.

Disponibil din 4 aprilie.

Băieții Răi 2

Infractorii preferați ai tuturor s-au întors, iar de data aceasta nu sunt singuri. În noul capitol plin de acțiune al comediei de succes semnate de DreamWorks Animation, care urmărește aventurile unei găști redutabile de animale proscrise, foștii noștri „Băieți Răi”, acum reabilitați, încearcă (din răsputeri) să rămână pe drumul cel bun. Însă planurile lor sunt date peste cap când se trezesc, fără voie, implicați într-un jaf internațional cu miză uriașă, pus la cale de o nouă echipă de infractoare pe care nu le-au văzut venind: Fetele Rele.

Disponibil din 5 aprilie.

Dintotdeauna tu

Bazat pe romanul bestseller, filmul le prezintă pe Morgan Grant (Allison Williams) și pe fiica ei, Clara (Mckenna Grace), două destine marcate de un accident devastator care scoate la iveală o trădare cutremurătoare. În încercarea de a-și reconstrui viața, mama și fiica sunt forțate să înfrunte secrete de familie, pe măsură ce își redefinesc relația și redescoperă, pas cu pas, sensul profund al iubirii care le unește. O poveste despre maturizare, reziliență și regăsire de sine în urma unei tragedii, filmul îi are în distribuție și pe Dave Franco și Mason Thames, alături de Scott Eastwood și Willa Fitzgerald.

Disponibil din 13 aprilie.

Continuări seriale

Veronika

Vizionează: în fiecare joi
Finalul serialului: 9 aprilie
Distribuție: Alexandra Rapaport, Eddie Eriksson Dominguez, Sarah Rhodin

Ted

Vizionează: în fiecare vineri
Finalul serialului: 24 aprilie
Distribuție: Giorgia Whigham, Max Burkholder

The Madison

Vizionează: în fiecare vineri
Finalul serialului: 24 aprilie
Distribuție: Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Patrick J. Adams

Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: O poveste din Yellowstone)

Vizionează: în fiecare luni
Finalul sezonului: 25 mai
Distribuție: Luke Grimes, Gil Birmingham, Arielle Kebbel

Recomandari
Te grăbești să ierți? Cum îți afectează asta negativ relația de cuplu
Lifestyle
Te grăbești să ierți? Cum îți afectează asta negativ relația de cuplu
Cu timpul dragostea dispare? Cum alegi conștient să îți iubești partenerul de cuplu
Lifestyle
Cu timpul dragostea dispare? Cum alegi conștient să îți iubești partenerul de cuplu
Tipuri de bărbați care cel mai probabil ajung să te înșele
Lifestyle
Tipuri de bărbați care cel mai probabil ajung să te înșele
Filme și seriale noi de văzut în luna aprilie 2026 pe Netflix
Lifestyle
Filme și seriale noi de văzut în luna aprilie 2026 pe Netflix
V-ați certat? Modalități prin care te răzbuni pe partener și de ce să nu mai faci asta
Lifestyle
V-ați certat? Modalități prin care te răzbuni pe partener și de ce să nu mai faci asta
10 actori care nu au dat audiție pentru un rol, însă au avut interpretări cu adevărat memorabile
Lifestyle
10 actori care nu au dat audiție pentru un rol, însă au avut interpretări cu adevărat memorabile
Libertatea
Răzvan Lucescu a aterizat la București. Ce mesaj a transmis de pe Aeroportul Băneasa înainte să plece spre spitalul în care e internat Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu a aterizat la București. Ce mesaj a transmis de pe Aeroportul Băneasa înainte să plece spre spitalul în care e internat Mircea Lucescu
O femeie a renunțat la genele false, iar la scurt timp a descoperit că suferă de o boală gravă
O femeie a renunțat la genele false, iar la scurt timp a descoperit că suferă de o boală gravă
„Românii au talent”, 3 aprilie 2026. O scriitoare transformă durerea în curaj pe scena de la Pro TV. „Vreau să nu mai fiu constrânsă de rapoarte, de structură”
„Românii au talent”, 3 aprilie 2026. O scriitoare transformă durerea în curaj pe scena de la Pro TV. „Vreau să nu mai fiu constrânsă de rapoarte, de structură”
Un angajat care s-a dus beat la muncă și a fost concediat va primi 6 salarii restante și se poate întoarce la serviciu: „Nu a făcut rău nimănui”
Un angajat care s-a dus beat la muncă și a fost concediat va primi 6 salarii restante și se poate întoarce la serviciu: „Nu a făcut rău nimănui”
Ego.ro
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit civil. Primele imagini de la marele eveniment. Ce rochie superbă a purtat
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit civil. Primele imagini de la marele eveniment. Ce rochie superbă a purtat
O mai ții minte pe Aninha, superba actriță din telenovela „Ciocolată cu piper”? Cum arată azi
O mai ții minte pe Aninha, superba actriță din telenovela „Ciocolată cu piper”? Cum arată azi
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Cum arată astăzi actrița din „The girl with the dragon tattoo”. S-a lăsat fotografiată doar în sacou, fără sutien și bluză
Cum arată astăzi actrița din „The girl with the dragon tattoo”. S-a lăsat fotografiată doar în sacou, fără sutien și bluză
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Tragedia din spatele unei „familii perfecte” din Constanța. Pozau împreună în vacanțe de lux, dar își abuzau copiii în spatele ușilor închise. Cei doi băieți n-au mai rezistat și au cerut ajutorul Poliției. Ce au descoperit autoritățile e tulburător
Tragedia din spatele unei „familii perfecte” din Constanța. Pozau împreună în vacanțe de lux, dar își abuzau copiii în spatele ușilor închise. Cei doi băieți n-au mai rezistat și au cerut ajutorul Poliției. Ce au descoperit autoritățile e tulburător
„Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”. Codruța Filip rupe tăcerea despre divorț și face declarații cu lacrimi în ochi despre căsnicia cu Valentin Sanfira. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta
„Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”. Codruța Filip rupe tăcerea despre divorț și face declarații cu lacrimi în ochi despre căsnicia cu Valentin Sanfira. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
