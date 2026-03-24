10 dintre cele mai longevive și cunoscute sitcom-uri de televiziune

Iată o selecție a unora dintre cele mai longevive sitcom-uri de televiziune pe care merită să le urmărești.

Aceste sitcom-uri din lista de mai jos, care au câștigat popularitate și milioane de fani, au acumulat numeroase episoade în care au explorat alegerile mai mult sau mai puțin discutabile ale protagoniștilor.

1. The Adventures of Ozzie and Harriet

Cele 435 de episoade din The Adventures of Ozzie and Harriet ne-au condus mai aproape către familia formată din Ozzie și Harriet Nelson, care erau faimoși în 1950, și cei doi copii ai lor, Ricky și David. Serialul explorează deciziile din familia lor și obstacolele pe care le întâmpină pe măsură ce cresc copiii lor. 

2. Frasier

Serial Frasier a rulat între 1993 și 2004 și a beneficiat de o reluare de două sezoane, între 2023 și 2024. De-a lungul celor 284 de episoade, publicul l-a cunoscut mai bine pe psihiatrul Frasier Crane, care revine în orașul său natal, Seattle, și începe o emisiune la radio unde le oferă sfaturi celor care sună și se confesează în direct cu privire la problemele lor. Dar la rândul lui jonglează cu propriile provocări în familia sa. 

3. The Big Bang Theory

The Big Bang Theory a fost un serial extrem de urmărit și apreciat, drept dovadă stau cele 279 de episoade din cele 12 sezoane ale acestuia. Serialul a strâns în jurul lui un grup tot mai solid de fani care a urmărit cu interes întâmplările, stângăciile și situațiile stânjenitoare ale unor prieteni care locuiesc în același complex de apartamente. 

4. Two and a Half Men

Two and a Half Men a avut 262 de episoade și nu au lipsit controversele din jurul acestuia. Alan Harper, care e proaspăt despărțit de soția lui, își face apariția alături de fiul său, Jake, la casa fratelui său excentric, Charlie, interpretat de Charlie Sheen, care prin personajul său a prezentat o imagine nesănătoasă asupra intimității și vieții sexuale. Charlie Sheen a părăsit Two and a Half Men în 2011, după o lungă serie de jigniri pe care acesta i le-a adresat producătorului executiv, Chuck Lorre. După plecarea lui Charlie Sheen, care a fost acuzat în 2017 că a agresat sexual în trecut un actor în vârstă de 13 ani, în serial a intrat Ashton Kutcher, care l-a jucat pe Walden Schmidt.

5. Friends

Friends este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate sitcom-uri de televiziune. Cele 236 de episoade au trasat poveștile a șase prieteni, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler și Ross, din New York pe fundalul maturizării și experiențelor de viață care le schimbă complet traiectoria. Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc și Matthew Perry au menținut interesul publicului vreme de zece sezoane.

6. Will & Grace

Eric McCormack și Debra Messing au interpretat rolurile principale în Will & Grace, a doi prieteni apropiați care sunt unul de alături de celălalt în timp ce amândoi trec prin schimbări din punct de vedere personal și profesional, de la dorințe acerbe în carieră și până la dezamăgiri în dragoste. Will & Grace a avut opt sezoane, cu un total de 246 de episoade din 1998 până în 2006.

7. Married… with Children

Married… with Children, serialul creat de Ron Leavitt și Michael G. Moye, prezintă familia lui Al Bandy formată din soția lui, Peggy, și cei doi copii ai lor, Kelly și Bud. Dinamica din familia lor a fost aprofundată de-a lungul a 259 de episoade, iar din distribuție au făcut parte Ed O’Neill, Christina Applegate, Amanda Bearse, Katey Sagal și David Faustino.

8. Modern Family

Modern Family este un serial de comedie care a avut 250 de episoade, iar în rolurile principale regăsim nume precum Sofia Vergara, Ed O’Neill, Julie Bowen, Ty Burrell, Sarah Hyland și Rico Rodriguez. Serialul urmărește viețile a trei familii disfuncționale care locuiesc în Los Angeles și care încearcă să se adapteze societății moderne în care trăiesc. În Modern Family vei observa tot soiul de tipologii de oameni și modul în care aceștia acționează în tot felul de situații de viață.

9. Murphy Brown

Murphy Brown, serialul creat de Diane English și care a avut 260 de episoade, a avut-o în prim-plan pe Candice Bergen, în rolul unei jurnaliste de televiziune care lucrează la o emisiune de știri. Ea își reconstruiește singură cariera, de la zero, după ce trece prin clipe apăsătoare în viața ei personală. Murphy Brown a rulat între 1988 și 1998 și în 2018 a fost reluat timp de 13 episoade, dar a fost anulat un an mai târziu, după un singur sezon.

10. Cheers

Pe parcursul celor 275 de episoade și 11 seriale, publicul a descoperit în serialul Cheers aventurile și experiențele, mai mult sau mai puțin comice, ale clienților care pășesc într-un bar din Boston. Fiecare ieșire la un pahar sau chiar mai multe se transformă, în serial, într-o ocazie de a vedea o diversitate din punct de vedere al personalităților care își dau întâlnire la bar. 

