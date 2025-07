Staruri care au dispărut din lumea actoriei după un rol de succes

Sunt câteva staruri care au experimentat un val neașteptat de faimă după un rol, iar după s-au retras din lumea Hollywood-ului.

1. Tami Stronach

Tami Stronach a obținut la 10 ani rolul din filmul The Neverending Story. Ea a activat o perioadă în muzică în Germania, apoi a fost dansatoare. A pus bazele unei companii de producție, iar în 2024 a revenit pe ecrane tot într-un film fantasy, Man and Witch: The Dance of a Thousand Steps.

2. Joyce DeWitt

Joyce DeWitt este recunoscută prin prisma sitcom-ului Three’s Company, unde a jucat-o pe Janes Wood. Deși a mai avut diverse încercări în actorie și a mai apărut în tot felul de producții, în mare parte în teatru, Three’s Company rămâne proiectul cel mai important pentru ea. Ea a surprins în 2023, când a apărut într-un videoclip de-al trupei Davisson Brothers Band.

3. Camren Bicondova

Timp de cinci sezoane, Camren Bicondova a jucat-o pe Selina Kyle în serialul Gotham. Actrița a decis să dispară din lumea divertismentului, cu toate că a fost lăudată pentru interpretarea ei și a demonstrat că este talentată. După serial, a mai jucat în Festival of the Living Dead, un film horror cu adolescenți.

4. Dorothy McGowan

Dorothy McGowan a fost protagonista filmului Qui êtes-vous, Polly Maggoo? scris și regizat de William Klein despre viața agitată a unui supermodel din Paris, pe nume Polly Magoo. Ce este interesant în acest caz e că Dorothy McGowan a activat în industrie înainte de acel proiect, ca model pentru agenția Ford din New York și a pozat pentru Vogue și Harper’s Bazaar. După terminarea filmărilor, Dorothy McGowan a renunțat la modelling pentru a avea o familie și s-a mutat în Mamaroneck, New York.

5. Nadine Nortier

Nadine Nortier a jucat rolul principal în filmul tulburător Mouchette din 1967, despre o tânără care scapă dintr-o familie disfuncțională și toxică. După ce a terminat să lucreze la această peliculă, Nadine Nortier nu a mai revenit în atenția publicului cu vreun alt proiect.

6. Katie Jarvis

Katie Jarvis a fost răsplătită cu un premiu British Independent Film pentru prestația avută în filmul Fish Tank, scris și regizat de Andrea Arnold. După pelicula din 2009, actrița a mai jucat în telenovela EastEnders. După aceea, a abandonat cu totul actoria, lucrând ca agentă de securitate pentru un lanț de magazine.

7. Rochelle Davis

Rochelle Davis a interpretat-o pe tânăra Sara în filmul The Crow regizat de Alex Proyas. Pelicula a rămas, din păcate, în mintea publicului și din cauza tragediei petrecute pe platourile de filmare. Brandon Lee, fiul celebrului Bruce Lee, a murit în 1993 în timp ce filma pentru lungmetraj. Actorul avea 28 de ani și a fost împușcat în abdomen cu un glonţ de calibrul 44. Pistolul era din recuzită și ar fi trebuit să aibă gloanțe oarbe. În urma anchetei de atunci, s-a ajuns la concluzia că accidentul s-a produs din cauza neglijenței. Rochelle Davis a fost extrem de afectată și a ales să se îndepărteze de actorie și să se orienteze spre fotografie și artă.

8. Taylor Dooley

Rolul Lavagirl din filmul The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D i-a adus notorietate actriței Taylor Dooley. După încheierea proiectului, a încercat să mai obțină roluri și în alte producții, dar fără prea mare succes. A mai avut scurte apariții într-un singur episod din serialul House M.D., în drama Hell Mountain, precum și în We Can Be Heroes, continuarea filmului The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D.

9. Angus T. Jones

Angus T. Jones este cunoscut pentru rolul său din sitcom-ul CBS Two and a Half Men, unde l-a jucat pe Jake Harper, fiul lui Alan Harper, interpretat de Jon Cryer. Serialul a rulat între 2003 și 2015, ajungând la 12 sezoane. În 2013, Angus T. Jones a părăsit serialul după al zecelea sezon, datorită apropierii și dedicării sale față de religie. El a ocupat primele pagini ale ziarelor încă din 2012, când a apărut într-un videoclip de pe YouTube al bisericii Forerunner Chronicles din Alabama, unde își implora fanii să nu mai urmărească serialul în care juca, numindu-l „o mizerie.”

10. Peter Ostrum

Filmul clasic Willy Wonka & the Chocolate Factory din 1971, bazat pe romanul pentru copii scris de către Roald Dahl, l-a avut în distribuție pe Peter Ostrum în rolul lui Charlie Bucket. Atunci când a lucrat la peliculă avea 12 ani, așa că a fost o realizare imensă pentru un copil. Pe parcursul lucrului la Willy Wonka & the Chocolate Factory, Peter Ostrum a început să fie preocupat de medicina veterinară, pe care a aprofundat-o ulterior, fiind și motivul pentru care a renunțat să își mai construiască o carieră în actorie.

Citește și:

10 filme fantasy care au povești fermecătoare de dragoste

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro