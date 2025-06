10 filme fantasy care au povești fermecătoare de dragoste

Poveștile de iubire și cele fantasy își dau întâlnire în aceste filme care îți vor pune la încercare imaginația.

1. Cinderella

Cinderella este una dintre poveștile clasice care va rămâne întotdeauna în inimile oamenilor. După moartea tatălui ei, tânăra Ella, interpretată de actrița Lily James, are tot mai des neînțelegeri cu mama ei vitregă, jucată de celebra Cate Blanchett. Cu toate acestea, viața ei se schimbă complet după ce are parte de o întâlnire cu un străin fermecător.

2. Enchanted

Amy Adams, Susan Sarandon, Patrick Dempsey, Timothy Spall și James Marsden au jucat în filmul Enchanted, în care prințesa Giselle din regatul Andalasia e exilată în New York de regina malefică Narissa, pentru a pune capăt poveștii de dragoste dintre fiul ei vitreg și Giselle. Dar, Giselle nu își pierde speranța că nu își va găsi dragostea, iar în calea ei apare un avocat.

3. Stardust

În filmul Stardust regizat de Matthew Vaughn asistăm la o poveste de dragoste care iese din tipare. Tristan Thorne se îndrăgostește de una dintre cele mai frumoase fete. El îi promite iubitei sale că va recupera o stea căzătoare pentru a-și dovedi dragostea față de ea, iar pentru a face asta pornește într-o aventură în tărâmul magic.

4. The Huntsman: Winter’s War

În The Huntsman: Winter’s War avem parte de o poveste despre vânătorul Eric care se îndrăgostește de războinica Sara. Deși Eric crede că Sara a murit atunci când voiau să scape cu viață ca să își trăiască povestea de dragoste, are parte de o surpriză, aflând că ea este, de fapt, în viață, ceea ce îl determină și mai mult să multe pentru ca relația lor să reziste.

5. Willow

Filmul Willow, regizat de Ron Howard, surprinde aventura pe care o acceptă un fermier, având misiunea de a proteja un copil de o regină care îi vrea răul. Val Kilmer, Joanne Whalley, Jean Marsh, Billy Barty și Warwick Davis se numără printre actorii care au jucat în Willow.

6. Legend

În filmul Legend din 1985 au jucat Mia Sara și Tom Cruise, în care tema centrală se concentrează pe salvarea Prințesei Lili și împiedicarea Întunericului de a distruge lumea. În ciuda poveștii pe care unii au considerat-o chiar neinspirată, pelicula a fost salvată de la eșec de integrarea efectelor speciale potrivite.

7. Mirror Mirror

Povestea celebrului basm Albă ca Zăpada este transpusă în filmul Mirror Mirror, cu actrițele Julia Roberts și Lily Collins în rolurile principale. Pe fundalul luptei dintre o regină malefică și o prințesă exilată, are loc și o poveste de dragoste.

8. The Little Mermaid

În filmul The Little Mermaid regizat de Rob Marshall, avem parte de o altă perspectivă asupra poveștii clasice știute de toată lumea. Drept protagonistă o avem pe Halle Bailey, în rolul Ariel. Cu toate că blestemul pus de vrăjitoarea mării Ursula îi ține departe pe ea și Prințul Eric, ea luptă pentru dragostea pe care o simte față de el.

9. The Secret of Moonacre

The Secret of Moonacre este un alt film fantasy romantic despre o poveste care se înfiripă între doi îndrăgostiți. Relația lor nu are parcursul așteptat, dar, din fericire, au ocazia de a mai primi o nouă șansă la iubire, dar, de această dată, cu mult mai multe sacrificii de făcut.

10. Ella Enchanted

Anne Hathaway a jucat-o pe Ella în filmul Ella Enchanted, care încă de la naștere este blestemată să fie ascultătoare, ceea ce o determină să se supună chiar și atunci când împrejurările o pun în pericol. În drumul ei către a se rupe de acest blestem, îl cunoaște pe prințul regatului, Char. Relația lor evoluează de la prietenie și până la dragoste.

