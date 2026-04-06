Anghel Damian, ipostază neașteptată la concertul Rosaliei. Theo Rose a surprins momentul: „Nici nu am apucat să mă dezmeticesc, că…"

Anghel Damian a apărut pe ecrane la concertul Rosaliei, iar Theo Rose a imortalizat momentul, uimită.

Theo Rose și Anghel Damian au trăit un weekend de neuitat în Madrid, care a început cu un concert spectaculos și s-a transformat într-un moment neașteptat, care i-a pus în centrul atenției în fața a mii de spectatori.

Cei doi au fost prezenți pe 3 aprilie 2026 la Movistar Arena, unde Rosalia și-a susținut show-ul din cadrul turneului „ROSALÍA: LUX TOUR 2026”. Atmosfera a fost electrizantă, iar publicul format din mii de fani s-a lăsat purtat de muzică și coregrafii impresionante.

Însă seara a luat o întorsătură amuzantă atunci când organizatorii au pregătit o interacțiune cu publicul. O cameră a început să filmeze spectatori, iar aceștia trebuiau să reproducă pe scenă picturi celebre afișate pe ecran. Momentul l-a prins pe soțul artistei complet nepregătit, iar Theo Rose a povestit ulterior incidentul pe Instagram.

„Vă mulțumesc că nu m-ați întrebat, totuși, este de datoria mea să vă povestesc cum a apărut bărbatul meu aseară mare pe ecran la concertul Rosaliei. Fiți atenți. După ce a făcut ea momentul acela în care cântă ‘I love you, baby’, în ipostaza Giocondei, se face o pauză în concert ca să treacă la următorul act și o cameră surprinde oameni din public, care trebuie și ei să reproducă o pictură pe care o arată ei pe celălalt ecran. Picturi celebre. Nici nu am apucat să mă dezmeticesc eu care e regula acolo, că îl văd mare pe bărbatul meu pe ecran. A început toată sala, 20.000 de oameni, să râdă. Eu m-am blocat”, a povestit Theo Rose, amuzată, în secțiunea InstaStory de pe pagina sa personală.

Se pare că momentul a devenit una dintre cele mai haioase amintiri din escapada lor la Madrid, transformând concertul într-o experiență și mai memorabilă.

Anghel Damian, despre compromisuri și familie

La aproape trei ani de când Theo Rose și Anghel Damian au devenit părinți pentru prima dată, cei doi își trăiesc rolul de mamă și tată cu multă implicare. Artista a născut un băiețel sănătos, Sasha Ioan, iar venirea lui pe lume a schimbat radical ritmul vieții familiei.

Într-un interviu acordat recent, Anghel Damian, cunoscut publicului ca regizor, scenarist și actor, implicat în producții precum „Vlad”, „Clanul”, „Tătuțu'”, „Cei trimiși” sau „Groapa”, a vorbit deschis despre responsabilitățile de părinte și despre modul în care el și Theo Rose își organizează timpul pentru a fi prezenți în viața fiului lor.

Regizorul a explicat că încearcă să fie cât mai prezent în rutina zilnică a copilului și că își adaptează programul profesional pentru a nu rata momentele importante. De asemenea, familia are un sistem clar de organizare a timpului, astfel încât unul dintre părinți să fie mereu alături de copil.

„Sunt foarte implicat. Avem un băiat extraordinar de cuminte și de deștept, care de la început a fost plimbat cu noi. Ne ajută, avem o bonă care ne ajută până la ora 17.00, după care bineînțeles că unul dintre noi este acasă. Încercăm să fim amândoi, dacă nu, măcar unul dintre noi. Și ne împărțim. Avem așa un calendar al familiei și ne împărțim zilele în funcție de filmare, de cum filmezi și așa mai departe. Pe lângă asta, ne facem clar zile punctate de activități comune. Și niște responsabilități fixe. Eu, de exemplu, nu există seară, indiferent de ce fac și cum fac, în care să nu îi fac baia, de exemplu. Nu există… Adică încerc, în 80% dintre dimineți, eu să fiu cel care îl duce la grădiniță. Chiar dacă am filmare! Fac cumva în așa fel încât… fie mut filmarea, fie… fiind mai mulți regizori, încerc să… Rog unul dintre regizori să fie dimineața, iar eu să fiu după-masa. Adică avem responsabilități clare amândoi, eu și Theo Rose. Dar nu e ca o matematică treaba asta. Pur și simplu ne-am format aceste obiceiuri care sunt naturale. Și lui îi e mai confortabil așa. Și îți dai seama că e cea mai mare bucurie să fii activ. Ideea să ai copii nu e doar ca să fie acolo undeva, să crească, să zici: ‘Lasă că muncesc și îi asigur viitorul’. Nu! E vorba de cum le duci, de redescoperirea unor bucurii mici ale vieții prin ochii lui. Acum e perioada în care e cel mai… e ca un burete. Învață foarte multe și practic tu reînveți anumite lucruri prin interacțiunea cu el”, a spus Anghel Damian pentru Libertatea.

