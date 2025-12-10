Theo Rose, imagine adorabilă cu Anghel Damian și fiul lor, Sasha. Cum i-a surprins artista

Theo Rose a dezvăluit o imagine adorabilă cu Anghel Damian și fiul lor, Sasha.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Anghel Damian
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

Theo Rose a făcut publice imagini pline de emoție cu familia sa, surprinzându-l pe fiul ei, Sasha, în timp ce se joacă alături de tatăl său, Anghel Damian.

Anghel Damian și Sasha, imagine emoționantă

Fotografiile, publicate pe Instagram, au atras imediat atenția fanilor, evidențiind legătura puternică dintre cei doi „băieți ai ei”. Chiar dacă artista continuă să protejeze identitatea copilului, momentele surprinse transmit caldura și bucuria unei familii unite.

Sasha, plin de energie, aleargă vesel printr-o parcare, sub privirea atentă și grijulie a tatălui său. Theo Rose și Anghel Damian au fost întotdeauna hotărâți să păstreze intimitatea micuțului.

Fanii au apreciat constant această alegere, în contrast cu tendința multor vedete de a-și expune copiii în mediul online. Deși Theo Rose și soțul ei sunt rezervați în ceea ce privește detaliile personale, mai împărtășesc ocazional frânturi autentice din viața lor de familie, momente simple, pline de emoție, care arată armonia și iubirea dintre părinți și copil.

Theo Rose, dezvăluiri despre al doilea copil

Theo Rose și Anghel Damian au sărbătorit în septembrie primul an de la căsătoria lor, un an plin de bucurii și momente speciale alături de fiul lor, Sasha Ioan, care a împlinit doi ani. Povestea lor de iubire a început pe platoul de filmare de la serialul „Clanul”, iar de atunci cei doi au construit o familie fericită, marcată de discreție, dar și de momente de neuitat.

Theo Rose a vorbit recent despre provocările și bucuriile vieții de mămică, dezvăluind cât de mult se bucură acum de timpul petrecut alături de băiețelul ei.

„Nu-mi doresc în 2026 un copilaș. Abia am înțeles ce e asta! Acum, mai stau un pic să mă bucur de el, acum am început să-mi placă. Nu mai sunt obosită, doarme copilul noaptea. Mi-am adaptat programul la el, îl duc dimineața la grădiniță ca să nu existe probleme de nici un fel”, a mărturisit vedeta pentru Click.

Într-un ton optimist, Theo Rose a făcut și o retrospectivă a anului care a trecut:

„A fost un an bun! La mine de când a început cu Anghel a fost numai bine. Așa a vrut Dumnezeu să fie! Am fost și la biserică, mă rog și la Dumnezeu în fiecare seară, îi mulțumesc că mi-a ales un destin frumos. Sper să fie tot așa!”

Theo Rose, despre cea mai dificilă perioadă trăită cu Anghel Damian

Actorul și regizorul Anghel Damian a fost implicat în filmările pentru serialul Tătuțu, difuzat pe VOYO, și pentru pelicula CursaTheo Rose a povestit cu sinceritate cum a resimțit acea perioadă:

„Am urât filmul Cursa. Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă l-am mai văzut pe Anghel. Întâi lunile de pregătire, când, chiar și acasă, vorbea întruna la telefon. Apoi filmările… ziua la Tătuțu, noaptea la Cursa. Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut. Deși îmi venea să merg pe platou și să scot ochi. Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil…”, a scris artista.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by THEO ROSE (@theorose.official)

Theo a povestit și un moment care ar fi trebuit să fie o seară frumoasă în doi, dar s-a transformat într-o nouă situație tensionată.

„Într-o seară mi-a făcut o surpriză. Avea o filmare mai ușoară, a lăsat pe altcineva în loc și am ieșit să mâncăm împreună. Nici n-am apucat să ne așezăm bine, că a sunat telefonul. Un accident grav pe platou. Cineva era să o pățească, iar o mașină importantă din film fusese distrusă. Am mâncat singură în seara aia… El nu s-a mai întors. N-am zis nimic, deși nu e deloc felul meu. Dar am știut că ce avea nevoie atunci era liniște. Știa cât de greu e să faci genul ăsta de film în România. Și s-a dat peste cap să iasă totul bine. Să demonstreze că există potențial, că nu e doar despre bani, ci și despre oameni pasionați și dedicați. Visul lui a fost să facă din filmul ăsta un produs calitativ și să aveți încredere în munca lui. Visul meu e ca el să fie văzut de toată lumea așa cum îl văd eu. Trebuie să vedeți Cursa. S-a reușit o treabă al naibii de complicată, care mi-a mâncat o vară. De pe 24 octombrie 2025 puteți vedea filmul în toate cinematografele”, a transmis Theo Rose.

Citește și:
Alina Chivulescu, dezvăluiri emoționante despre relația cu fiul ei. Michael se mândrește cu realizări importante: „Mi se pare ireal'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Gigi Hadid și Bradley Cooper acordă primul interviu împreună. Cum au fost surprinși pe stradă
People
Gigi Hadid și Bradley Cooper acordă primul interviu împreună. Cum au fost surprinși pe stradă
Dana Rogoz a împodobit bradul alături de copii. Imagini emoționante de familie
People
Dana Rogoz a împodobit bradul alături de copii. Imagini emoționante de familie
Fiul lui Gwyneth Paltrow, Moses, apariție rară pe covorul roșu pentru a-și susține mama la premiera filmului "Marty Supreme"
People
Fiul lui Gwyneth Paltrow, Moses, apariție rară pe covorul roșu pentru a-și susține mama la premiera filmului "Marty Supreme"
Dana Săvuică, declarații rare despre fiica ei, Julie, și cariera pe care a ales-o: "S-a pus serios pe obiectivul de a deveni..."
People
Dana Săvuică, declarații rare despre fiica ei, Julie, și cariera pe care a ales-o: "S-a pus serios pe obiectivul de a deveni..."
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme
People
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme
Ecaterina Ladin, dezvăluiri despre serialul "Las Fierbinți" și personajul pe care îl interpretează: "Am stabilit și niște limite clare"
People
Ecaterina Ladin, dezvăluiri despre serialul "Las Fierbinți" și personajul pe care îl interpretează: "Am stabilit și niște limite clare"
Libertatea
Fosta soție a lui CRBL are iubit la un an și jumătate de la divorț. Primele declarații despre noul partener: „Sunt liniștită și împăcată”
Fosta soție a lui CRBL are iubit la un an și jumătate de la divorț. Primele declarații despre noul partener: „Sunt liniștită și împăcată”
Cum s-a îndrăgostit Cătălin Măruță de Andra și când a început relația lor, de fapt: „Eu eram atunci cu altcineva”
Cum s-a îndrăgostit Cătălin Măruță de Andra și când a început relația lor, de fapt: „Eu eram atunci cu altcineva”
Imagini inedite cu Gina Pistol și Smiley. Mesajul transmis de artist cu ocazia zilei de naștere a soției sale
Imagini inedite cu Gina Pistol și Smiley. Mesajul transmis de artist cu ocazia zilei de naștere a soției sale
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”. Detalii despre nunta anului: „Îl introduc complet în cultura noastră”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Antena 1
Care e ultima dorință pe care o are tatăl lui Meghan Markle înainte de moarte. Ce își dorește cel mai mult
Care e ultima dorință pe care o are tatăl lui Meghan Markle înainte de moarte. Ce își dorește cel mai mult
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Anca Dinicu a împlinit 36 de ani! Ce urare cu totul specială i-a făcut Mihai Bendeac și ce detaliu mai puțin știut s-a aflat acum
Anca Dinicu a împlinit 36 de ani! Ce urare cu totul specială i-a făcut Mihai Bendeac și ce detaliu mai puțin știut s-a aflat acum
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații. Milionarul a apelat la un tratament în Mexic: „Doctorii din America nu sunt de acord”
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații. Milionarul a apelat la un tratament în Mexic: „Doctorii din America nu sunt de acord”
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Laura Vicol atacă Recorder după ancheta despre sistemul judiciar românesc! „Vreau să explic cui are urechi să audă”. Ce spune fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților
Tudor Chirilă, mesaj tăios după documentarul Recorder! Ce spune artistul despre președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și despre procurorul Voineag. A avut un mesaj clar și pentru președintele Nicușor Dan, dar și pentru premierul Bolojan
Tudor Chirilă, mesaj tăios după documentarul Recorder! Ce spune artistul despre președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și despre procurorul Voineag. A avut un mesaj clar și pentru președintele Nicușor Dan, dar și pentru premierul Bolojan
catine.ro
Globurile de Aur 2026: lista completă a nominalizărilor pentru film și televiziune
Globurile de Aur 2026: lista completă a nominalizărilor pentru film și televiziune
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Proteina vegetală făcută în casă. O rețetă simplă recomandată de nutriționiști
Proteina vegetală făcută în casă. O rețetă simplă recomandată de nutriționiști
Rețetă de tobă cu carne de porc, gelatină si condimente preparată artizanal
Rețetă de tobă cu carne de porc, gelatină si condimente preparată artizanal
Mai multe din people
Pamela Anderson rupe tăcerea despre relația "intimă" cu Liam Neeson și situația actuală dintre ei: "Este foarte mândru de mine"
Pamela Anderson rupe tăcerea despre relația "intimă" cu Liam Neeson și situația actuală dintre ei: "Este foarte mândru de mine"
People

Pamela Anderson a vorbit sincer despre relația amoroasă cu Liam Neeson și ce s-a întâmplat între ei.

+ Mai multe
Olga Barcari, despre schimbările din viața ei după participarea la Asia Express alături de Karmen: "Oamenii au o altă gândire acum despre mine"
Olga Barcari, despre schimbările din viața ei după participarea la Asia Express alături de Karmen: "Oamenii au o altă gândire acum despre mine"
People

Olga Barcari a vorbit despre cum a fost percepută de cei din jur după ce a participat la Asia Express alături de buna ei prietenă, Karmen.

+ Mai multe
Soția lui Justin Theroux, Nicole Brydon Bloom, este însărcinată cu primul copil al cuplului
Soția lui Justin Theroux, Nicole Brydon Bloom, este însărcinată cu primul copil al cuplului
People

Actorul Justin Theroux și soția lui, Nicole Brydon Bloom, așteaptă primul lor copil împreună.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC