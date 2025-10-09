Anghel Damian, declarații rare despre copilărie. Ce a dezvăluit regizorul despre părinții săi: „A fost, cumva, un divorț fericit”

Anghel Damian a crescut într-un mediu artistic. Părinții săi sunt regizorul Laurențiu Damian și regizoarea Anca Damian, iar el a ales să parcurgă același drum, iar astăzi este cunoscut pentru regia și scenariile unora dintre cele mai cunoscute seriale TV, precum Tătuțu, Clanul, Vlad și Groapa.

Anghel Damian, detalii despre copilăria sa

Anghel Damian a făcut o postare pe contul său de Instagram, în care a povestit pe larg despre cum a fost să crească într-o familie de artiști, dar și despre divorțul părinților săi, care a avut loc când avea nouă ani.

„M-am născut într-o familie de artiști, așa că eram foarte mic când am început să stau printre filme. Părinții mei mă luau cu ei la cinematecă și acasă rulau pe un vhs vechi tot felul de filme de artă: Tarkovsky, Kurosawa, Inarritu, Fellini, etc. Evident, la vârsta aia, nu înțelegeam mare lucru. Dar, rămânea, totusi, ceva în mine. O vibratie. O senzație. O lume care mă atingea fără să știu de ce. Pe cand aveam nouă ani, părinții mei au divorțat. A fost, cumva, un divorț fericit. De luni până vineri stăteam cu mama, iar în weekenduri eram cu tata. Și, în fiecare sâmbătă dimineață, tata mă lua și… unde să mergem și noi? La mall. Tocmai se deschisese primul mall din București. Și acolo, evident, ne aruncam în cinema.”

Anghel Damian a dezvăluit și care este filmul care l-a marcat și de care își aduce aminte și astăzi cu plăcere.

„Atunci m-am întâlnit cu cinematografia americană. Cu filmele comerciale. Cu popcornul, cu zgomotul, cu tot spectacolul ăla. Pentru tata, care este profesor de regie, era poate un exercițiu greu — el, crescut în cultul filmului de autor, stând la blockbustere cu Vin Diesel. Dar, cred că bucuria mea din sală îl făcea și pe el fericit. De multe ori vedeam câte două filme pe zi, uneori aceleași. Nu conta. Eu trăiam fiecare cadru. Unul dintre filmele care m-au marcat atunci a fost Fast and Furious. Ăla a fost momentul în care am înțeles, fără să știu că înțeleg, că filmul poate fi și adrenalină și spectacol. Că poate sa-ti vorbească despre familie, prietenie, loialitate, dar într-un limbaj mai ușor de decodificat.”

În postarea sa, Anghel Damian a vorbit despre cel mai recent proiect al său, filmul Cursa. El împarte regia acestei pelicule cu regizorul Millo Simulov.

„Arc peste timp, anul 2025, am făcut filmul Cursa. Un film care, într-un fel, e dialogul meu cu copilul care vedea Fast and Furious cu ochii cât farurile. E un film prin care am vrut să-i mulțumesc lui, celui care a început să iubească cinema-ul fără să-l înțeleagă, doar simțindu-l. De șapte ani de când fac regie, am încercat mereu să învăț, să mă joc cu formele, cu genurile. Și pot să spun că filmul Cursa e un film unic peisajul românesc. Un film cu poveste, cu acțiune, cu mașini, dar și cu suflet.”

Anghel Damian, despre divorțul părinților săi

Deși preferă să nu ofere prea multe detalii despre subiecte personale, Anghel Damian a vorbit deschis într-un interviu despre copilăria lui și cum l-a afectat divorțul părinților săi.

Cu toate că părinții lui au decis să divorțeze când Anghel Damian era copil, actorul povestește acum că nu a simțit niciodată distanța emoțională în familie, având o relație foarte bună cu ambii părinți, care au fost preocupați de creșterea și educația lui.

„Ai mei au rămas atât de apropiați și sunt și acum așa de buni prieteni, încât niciodată n-am simțit real despărțirea asta. Am fost și suntem o familie, ne pasă unii de alții, ne respectăm. Eu pe ei, ei pe mine și ei între ei. Nu simt despărțirea părinților mei ca pe o traumă, ba, mai mult, îmi aduc aminte că au fost extrem de delicați și grijulii ca, imediat după divorț, să îi simt mai prezenți ca niciodată în viața mea. Deși eram destul de mic, au reușit să îmi explice sensul despărțirii lor și să se poziționeze emoțional în armonie, atât în raportul dintre ei, cât și în relație cu mine”, a spus Anghel Damian pentru revista VIVA!

Foto: Instagram

