Theo Rose și Anghel Damian, în ipostaze romantice pe internet. Cum au fost surprinși cei doi înainte de un concert al artistei (VIDEO)

Theo Rose și Anghel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cuplul, care a devenit părinți în vara lui 2023, trăiește o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea.

Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit anul trecut, în cadrul unei ceremonii intime, artista dezvăluind imagini de la ceremonie doar după ce vestea a ajuns în presa mondenă. Cei doi sunt rezervați în ceea ce privește aparițiile împreună, ocazional dezvăluind imagini de familie pe internet.

Sfârșitul anului 2024 a marcat pentru Theo Rose începutul turneului „Pe Vechi”, un proiect special dedicat muzicii interbelice, care a avut un succes impresionant. Turneul a continuat și în 2025, fanii artistei având parte de două seri consecutive spectaculoase la Sala Palatului, dar și de concerte în toată țara. Mai mult decât atât, artista a lansat și primul său documentar: Theo Rose: Pe vechi. O călătorie în timp., o incursiune emoționantă în lumea muzicii interbelice și în culisele spectacolului său live.

Artista a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare un videoclip emoționant în care apare alături de soțul ei, înainte de un concert.

Fanii au reacționat în număr impresionant la vederea clipului cu Theo Rose și Anghel Damian în ipostaze romantice.

De-a lungul timpului, cei doi au evitat să ofere detalii prea multe despre relația lor. Cu toate acestea, regizorul a vorbit despre începuturile legăturii lor și despre provocările întâmpinate, cauzate în mare parte de interesul constant al presei față de viața lor personală.

„Am fost prinși în acest tăvălug, s-au spus minciuni despre noi și, din păcate, oricât ai încerca să repari daunele produse de cancanuri, este foarte greu ca adevărul să fie vizibil în mijlocul acestor furtuni. Recunosc că am fost puțin bulversat la început, dar apoi m-am întors la esență, și anume să trăiesc pur și simplu, fiind perfect împăcat cu adevărul nostru. Mă doare însă atunci când niște oameni sunt reduși la un subiect pus pe tarabă, când se instigă prin asta la jigniri și bullying social mediatic. Dar, indiferent ce a fost și ce va fi, am învățat să ignor orice nu are legătură reală cu adevărul vieții mele și al familiei mele”, a declarat Anghel Damian într-un interviu pentru VIVA!