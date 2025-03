Theo Rose, declarații despre tatăl ei. Ce s-a întâmplat cu acesta la un concert susținut de artistă: „A fost tare emoționat”

Theo Rose se numără printre cele mai apreciate artiste din industria muzicală din România. Piesele sale ajung foarte extrem de repede la inimile ascultătorilor, iar pe lângă succesul din plan artistic, artista este apreciată și pentru performanțele de la Vocea României, unde are rolul de antrenoare alături de Horia Brenciu.

Când are ocazia, Theo Rose vorbește cu multă emoție despre părinții ei și despre educația pe care i-au oferit-o. Artista este recunoscătoare pentru toate lecțiile primite de la aceștia. Recent, în cadrul unei postări publicate pe Instagram, cântăreața a făcut o serie de confesiuni despre tatăl ei și a dezvăluit prin ce întâmplare a trecut acesta la un concert pe care l-a susținut ea acum câțiva ani.

„Tata nu obișnuiește să vină la concertele mele. Asta pentru că prin 2022, cred, a fost în public pentru prima dată de când începusem să am succes, la un concert în Vălenii de Munte. Nici n-a apucat să mă felicite după pentru că mulțimea de oameni s-a strâns în jurul meu și m-a tras într-un vârtej cu poze, autografe și jandarmeria care încerca să mă scoată cumva de acolo, pentru că începuse un haos pe care nu-l puteam controla singură. Atunci s-a simțit tata neputincios în ceea ce mă privește, pentru prima dată. Nici n-a putut ajunge la mine prin mulțime”, a scris Theo Rose.

Theo Rose a fost surprinsă într-un mod plăcut de prezenția tatălui ei la un concert pe care l-a avut în Ploiești. Artista s-a bucurat enorm să îl aibă alături. Cântăreața a dezvăluit și ce anume i-a spus acesta la scurt timp după încheierea show-ului.

„A mai fost o tentativă la Berăria H când s-a panicat că trupa a început să cânte intro de concert și eu nu eram încă în scenă. A crezut că mi-o fi rău prin spate dar noi așa făcusem coregrafia.

Credeam că n-o să vină nici la Pe Vechi. Știam că ar fi copleșitor pentru el. Dar a venit la Ploiești și a fost tare emoționat. Mi-a zis după spectacol că e cel mai frumos pe care l-a văzut vreodată. Și pentru că nu ne-a obișnuit cu laude, când mai scoate câte una, zici că îmi bubuie inima.

Fiecare om are luptele lui și succesul e copleșitor nu doar pentru cel care îl dobândește dar și pentru cei din jurul lui.

Îi semăn foarte mult și de când îl am pe Sasha înțeleg cum se simte dragostea și grija unui părinte.

Mulțumesc, tata!”, a mai transmis Theo Rose pe Instagram.