Andreea Berecleanu a împlinit 50 de ani. Ce mesaj special a transmis prezentatoarea: „Sunt recunoscătoare…”

Andreea Berecleanu este una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România. În noiembrie 2020, Andreea Berecleanu își anunța cu entuziasm urmăritorii că revine în televiziune, ca prezentatoare a principalului jurnal de știri de la Prima TV, după ce în același an a plecat de la Antena 1. Prezentatoarea TV a decis să părăsească postul Intact după 17 ani de colaborare.

Andreea Berecleanu a împlinit 50 de ani și a transmis un mesaj special pe rețele de socializare unde este urmărită de un număr impresionant de fani.

„Azi, 50. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit de Sus. Mulțumesc în fiecare zi pentru ce trăiesc, pentru oamenii buni care-mi sunt alături și mă iubesc. Asta este emoția care mă face să-mi văd viața frumoasă și să o trăiesc cu bucurie în fiecare moment”, a scris vedeta pe Instagram.

În plan personal, viața Andreei a trecut prin schimbări semnificative. După divorțul din 2013 de Andrei Zaharescu, alături de care are doi copii, Eva și Petru, ea și-a găsit fericirea în brațele medicului estetician Constantin Stan. Cei doi s-au căsătorit în 2016, avându-i ca nași pe Ileana Badiu și soțul acesteia, medicul Cătălin Badiu.

Astăzi, Andreea Berecleanu privește cu recunoștință spre trecut, amintindu-și cât de mult au luptat părinții ei pentru ca ea să aibă un viitor mai bun, în ciuda dificultăților impuse de regimul comunist.

„Părinții noștri au trăit alte momente. Lor le era greu. Noi nu am simțit asta pentru că făceau într-un fel în care noi să ne simțim, dar îmi aduc aminte că, la un moment dat, mama punea un pui pe masă. Și am luat oasele încă o dată și încă o dată, încă o dată. Își aduce aminte și mama de chestia asta. Eu nu eram o gurmandă, mâncam foarte puțin, dar ei se sacrificau. Era după 85 când devenise extrem de dur”, a povestit Andreea Berecleanu în emisiunea lui Andrei Duban, Banc Show.

Andreea Berecleanu își amintește cu emoție de momentele din copilărie, când mama sa avea grijă de ea în cele mai simple, dar speciale moduri. Un alt detaliu care i-a rămas întipărit în memorie este ingeniozitatea cu care familia se adapta vremurilor dificile.

Andreea Berecleanu a făcut recent o serie de confesiuni legate de începutul ei în carieră. Nu era convinsă că va alege să facă jurnalism, însă mai multe conjuncturi au condus-o către practicarea acestei profesii.

„Nu am știut că voi face jurnalism, calea mea ar fi fost alta. Admiterea am dat-o la Universitatea București – Facultatea de Limbi Străine. Doar că destinul a făcut să încep să cochetez cu presa scrisă, apoi, printr-o colegă de facultate, am ajuns la SOTI și, de aici încolo, deja se știe. Au urmat 30 de ani de jurnalism, presă TV, fără întrerupere”, a spus Andreea Berecleanu într-un interviu pentru VIVA!