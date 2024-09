Motivul pentru care Jorge a ales școli private pentru copiii lui. Ce a mărturisit artistul: „Învățatul în exces la toate materiile nu cred că e benefic și…”

George Papagheorghe, cunoscut de către publicul larg sub numele de scenă Jorge, și soția lui, Ramona Prodea, s-au căsătorit în 2013. Artistul are o fiică, pe nume Karina, din căsătoria cu fosta lui soție, Alina Laufer, și un băiat, pe David, alături de Ramona Prodea. Actuala lui parteneră mai are o fată, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră precum copilul lui.

Într-un interviu acordat recent, artistul a povestit despre decizia de a alege școli private pentru copiii săi.

„David are 7 ani jumate, e la o școală privată, e în anul trei, învață în engleză, e pe stilul Cambridge. Parțial au fost fetele, până la un punct au fost ambele la școală de stat, după care am vrut și altceva. Nu știu dacă e mai sigur sistemul privat, dar știu că ne concentrăm pe abilitățile lor și pe ce sunt ei foarte buni. Consider că învățatul în exces la toate materiile nu cred că e benefic și atunci vrem să ne focusăm pe talentele lor, pe ceea ce ei sunt capabili și îi încurajăm să își descopere pasiunea cât mai repede în viață și să meargă pe drumul acela. Să fie cei mai buni în domeniul acela, pentru că eu nu vreau să fie cei mai buni la toate materiile. Vreau să fie ei foarte buni în ce fac și să le placă ceea ce fac, pentru că atunci când iubești ce faci, nu simți că muncești și lucrurile vin natural și ușor. Îți faci și tu misiunea, că de aceea vii aici să creezi ceva, să lași ceva în urmă”, a declarat Jorge, pentru CIAO.RO.

Jorge, dezvăluiri despre relația cu soția lui

Jorge a dezvăluit într-un interviu recent motivul pentru care a renunțat la tradiția de a-i cumpăra soției sale un inel cu ocazia aniversării căsătoriei lor.

„Anul acesta nu a mai primit inel, pentru că am investit destul de mult. Avem alte investiții acum de făcut. Diamantele sunt în derulare și am devenit parteneri într-o colecție, acum suntem în business-ul cu diamantele. Pentru mine, acea obișnuință să îi cumpăr inel în fiecare an, acum s-a transformat în apartamente. Am ridicat ștacheta. Am zis că am făcut treabă bună. Muncim. Asta e tot ce contează că suntem sănătoși, copiii sunt bine,” a povestit artistul pentru Ciao.ro.

Jorge s-a concentrat foarte mult pe afacerile sale imobiliare, el deținând mai multe apartamente pe litoralul românesc, pe care le-a închiriat pe toată durata verii.

„Viața de antreprenor curge bine, crește, suntem foarte recunoscători pentru investițiile pe care le-am făcut. Deocamdată am avut iulie și august pline, am început undeva la jumătatea lui iunie și acum până la sfârșitul lui septembrie avem deja rezervări. Să vedem ce facem și de la 1 octombrie încolo, asta e întrebarea noastră, dar oricum a fost un sezon foarte plin. Ne-a ajutat și vremea foarte mult, oameni buni au venit la noi în apartamente, ceea ce mă bucură și le mulțumesc tuturor turiștilor că au și lăsat frumos în urma lor”, a mai povestit el.

Cum a cerut-o în căsătorie Jorge pe partenera lui

Jorge a vorbit despre relația cu soția lui, Ramona Prodea. Artistul a surprins pe toată lumea cu dezvăluirea făcută despre momentul în care și-a cerut partenera în căsătorie.

„Atunci când am cerut-o în căsătorie pe soția mea, am făcut-o într-un moment de frică, de a nu rămâne singur. Îmi era teamă că o să mă părăsească și din frica de a nu rămâne singur am cerut-o în căsătorie. Ne certasem de câteva ori deja, ne despărțisem de câteva ori, ne împăcaserăm de câteva ori. Eram într-o perioadă în care eu nu eram cuminte deloc și nu îmi stătea gândul că iar o să intru într-o relație lungă. Nu mai aveam chef, de abia ieșisem dintr-o relație, divorțasem, eram bine. Ceva în sufletul meu îmi zicea că nu trebuie să o las pe fata asta. Am ajuns amândoi pe podeaua din baie și ea nu mai putea. A zis: Nu mai pot, gata, mi-a ajuns, hai să oprim aici”, a declarat Jorge în podcastul moderat de Horia Brenciu.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro