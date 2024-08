Jorge și soția sa, Ramona Prodea, au împlinit 11 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit cei doi: „Am găsit pacea”

George Papagheorghe, cunoscut de către publicul larg sub numele de scenă Jorge, și soția lui, Ramona Prodea, s-au căsătorit în 2013. Artistul are o fiică, pe nume Karina, din căsătoria cu fosta lui soție, Alina Laufer, și un băiat, pe David, alături de Ramona Prodea. Actuala lui parteneră mai are o fată, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră precum copilul lui.

Cei doi se iubesc foarte mult și au sărbătorit de curând 11 ani de mariaj. Deși există o diferență de 10 ani între ei, soția lui Jorge se menține într-o formă de invidiat și atrage toate privirile oriunde merge. Când au ocazia, Jorge și soția sa își fac timp să se antreneze împreună.

Jorge și Ramona Prodea au sărbătorit 11 ani de căsnicie

Recent, în timp ce artistul era ocupat cu evenimente prin țară, familia sa a petrecut câteva zile la mare pentru a marca aniversarea căsniciei, fiind cazați într-unul dintre apartamentele de lux pe care Jorge le deține într-un complex din Năvodari.

„În brațele tale am găsit pacea, în ochii tăi am găsit adevărul iar în inima ta am găsit mereu ‘acasă’. 11 ani buni și nebuni și 11 ani de când te cheamă Papagheorghe într-un cuvânt. Draga mea, Rapunzel!”, a fost mesajul transmis de Jorge către soția sa în ziua aniversării căsătoriei lor.

Deoarece nu a putut fi acasă la aniversarea căsniciei, Jorge a decis să petreacă câteva zile alături de familie pe litoralul românesc, pentru a se bucura de momente speciale împreună și a marca cei 11 ani de mariaj. Agenda sa aglomerată din ultima vreme nu îi mai lasă timp pentru vacanțe prelungite, deși își dorește mult o escapadă romantică alături de soția sa.

„Am împlinit 11 ani de căsnicie dar eu sunt la evenimente în țară. Prezint un festival azi și mâine. Nu petrecem împreună. Eu la muncă, soția acasă, cu copiii. Plecăm la mare marți să stăm și noi la noi practic, să mai vedem cum e. Stăm la noi la mare vreo 5 zile. Abia ne-am întors din vacanță. Nu mai avem timp de alta vara asta. Am prins câteva zile libere la noi la apartamentele de la mare și am zis să mergem noi ca să ne bucurăm și noi de investiție. I-am făcut surpriză soției. Am plecat de acasă”, povestea Jorge acum câteva zile pentru Click.ro când a lipsit motivat de de la aniversarea căsătoriei cu soția sa.

Artistul, dezvăluiri despre soția lui

Jorge nu a ascuns faptul că a întâmpinat în căsnicia cu Ramona Prodea și momente grele, însă el și partenera lui de viață le-au gestionat, iar aceste experiențe le-au consolidat relația. Întrebat într-un interviu cum se vede peste 10 ani, artistul a răspuns fără ezitare că își dorește să fie tot alături de Ramona Prodea.

„Normal că împreună. În rest, Dumnezeu știe ce se întâmplă cu noi în următorii 10 ani! Ne-am lăsat pe mâinile Lui că știe El mai bine, nu a dat greș niciodată în viața noastră”, a declarat Jorge pentru ciao.ro.

