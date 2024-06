Anunțul făcut de Jorge despre relația cu soția lui, Ramona Prodea. Ce a dezvăluit artistul: „Normal că împreună”

George Papagheorghe, cunoscut de către publicul larg sub numele de scenă Jorge, și soția lui, Ramona Prodea, s-au căsătorit în 2013. Artistul are o fiică, pe nume Karina, din căsătoria cu fosta lui soție, Alina Laufer, și un băiat, pe David, alături de Ramona Prodea. Actuala lui parteneră mai are o fată, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră precum copilul lui.

Jorge nu a ascuns faptul că a întâmpinat în căsnicia cu Ramona Prodea și momente grele, însă el și partenera lui de viață le-au gestionat, iar aceste experiențe le-au consolidat relația. Întrebat într-un interviu cum se vede peste 10 ani, artistul a răspuns fără ezitare că își dorește să fie tot alături de Ramona Prodea.

„Normal că împreună. În rest, Dumnezeu știe ce se întâmplă cu noi în următorii 10 ani! Ne-am lăsat pe mâinile Lui că știe El mai bine, nu a dat greș niciodată în viața noastră”, a declarat Jorge pentru ciao.ro.

Artistul a mai spus faptul că de-a lungul carierei sale a abordat cu deschidere diverse subiecte, inclusiv personale, iar acum regretă acest lucru.

„Nu mai am nici un secret. Poate că aici am greșit în cariera mea. Am fost prea deschis și transparent. Acum, la 20 de ani de când sunt în industria asta, aș fi ales să nu expun deloc familia. Colțul meu de rai chiar nu trebuia să fie în văzul lumii. Oamenii știu mereu ce e mai bine pentru noi, așa că în ultima vreme am fost mai retras”, a mai spus Jorge pentru sursa menționată.

Jorge a vorbit în cadrul unui interviu pentru VIVA! despre cum și-a cunoscut soția și cum au devenit un cuplu.

„Relația cu soția mea a început timid, pentru că noi lucram împreună la teatru, unde eu jucam în „Romeo și Julieta”, iar ea venea la teatru cu Ilinca, fata noastră, care juca rolul Juliei în piesa pentru copii. Ilinca venea la toate repetițiile mele, iar Ramona o însoțea. Apoi, eu aveam un business cu flori, iar Ramona voia să facă daruri unor parteneri, și așa au început discuțiile, iar apoi am deschis o afacere împreună. Ulterior, eu am divorțat, iar relația mea cu Ramona a luat-o într-o altă direcție, cea în care suntem astăzi. Am avut multe suișuri și coborâșuri în relația asta, a fost foarte complicată la început, însă așa a fost să fie, așa trebuiau să se întâmple lucrurile”, a declarat Jorge.

Jorge se declară un om împlinit, atât pe plan profesional, cât și personal, și vorbește mereu deschis despre problemele din viața de cuplu, dar și cum el și soția lui au reușit să le depășească.

„Relația este din ce în ce mai bună, ne-am sincronizat incredibil, ne înțelegem reciproc din priviri. (…) Ca în orice cuplu, au mai fost hopuri. Fiecare relație are nevoie de experiențe ca să evolueze, iar noi am avut diferite momente mai dificile pe care am învățat să le depășim împreună, pentru că doar așa putem crește, iar noi suntem recunoscători pentru tot ce s-a întâmplat. Noroc că am avut curajul să le depășim”, a mai povestit artistul pentru sursa citată.

Jorge a surprins pe toată lumea cu dezvăluirea făcută despre momentul în care și-a cerut partenera în căsătorie.

„Atunci când am cerut-o în căsătorie pe soția mea, am făcut-o într-un moment de frică, de a nu rămâne singur. Îmi era teamă că o să mă părăsească și din frica de a nu rămâne singur am cerut-o în căsătorie. Ne certaserăm de câteva ori deja, ne despărțiserăm de câteva ori, ne împăcaserăm de câteva ori. Eram într-o perioadă în care eu nu eram cuminte deloc și nu îmi stătea gândul că iar o să intru într-o relație lungă. Nu mai aveam chef, de abia ieșisem dintr-o relație, divorțasem, eram bine. Ceva în sufletul meu îmi zicea că nu trebuie să o las pe fata asta. Am ajuns amândoi pe podeaua din baie și ea nu mai putea. A zis: Nu mai pot, gata, mi-a ajuns, hai să oprim aici”, a declarat Jorge în podcastul moderat de Horia Brenciu.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro