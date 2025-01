Theo Rose, fotografii adorabile cu fiul ei. Cum l-a surprins pe Sasha în vacanță: „E bine oriunde dacă suntem cu el”

Theo Rose a devenit mamă pentru prima dată în vara anului 2023. Artista și soțul ei, Anghel Damian, au împreună un băiețel, pe Sasha Ioan. Cântăreața și regizorul s-au căsătorit în toamna anului 2024, în cadrul unui eveniment discret.

Theo Rose s-a bucurat de o vacanță departe de România alături de familia ei. Artista a plecat alături de soțul ei, Anghel Damian, fiul lor, Sasha, dar și de părinții ei. Cântăreața a împărtășit cu fanii de pe Instagram câteva cadre din această escapadă de familie. Imaginile care i-au surprins plăcut pe fani sunt cele în care apare și Sasha, fiul vedetei. Urmăritorii de pe rețelele de socializare au observat cât de mult a crescut băiețelul lui Theo Rose.

„Ce bine a fost!

Am reușit cât de cât cu odihnă, am și mâncat mai bine, ne-am bucurat de copil și de ai noștri și ne-am bronzat, ceea ce nici vara nu e realizabil la mine.

Ne întoarcem la ale noastre. Ne e dor de Sushi. Tata nu mai poate după o ciorbă de cartofi. A zis că numai asta mănâncă o săptămână de mâine încolo. Mama are rochii noi. Sasha e bine oriunde dacă suntem cu el. Anghel, te iubesc! gata! V-am zis!”, a transmis Theo Rose pe Instagram.