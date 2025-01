Răzvan Fodor, detalii picante despre relația cu soția lui, Irina. De la ce pornesc certurile în familia lor: „Îi place să mă ia peste picior…”

Irina și Răzvan Fodor formează un cuplu durabil în peisajul showbiz-ului din România, având o familie superbă alături de fiica lor, Diana. Cei doi sunt căsătoriți de 14 ani, iar acum actorul a oferit câteva detalii inedite despre relația cu Irina.

Într-un interviu acordat recent, Răzvan Fodor a vorbit despre motivele care duc la certurile cu soția lui.

El a mărturisit că umorul este unul dintre cele mai importante aspecte care caracterizează relația cu soția lui, Irina Fodor.

„Îmi place umorul, îmi place să râd zi de zi; într-o zi în care nu râd, înseamnă că s-a întâmplat ceva nasol. Știu să fac glume de tot felul, unele sunt chiar tendențioase și răutăcioase la adresa oamenilor apropiați, dar ăsta sunt, nu intenționez să schimb ceva la felul meu de a fi. Irina e cu mai mult bun-simț, dar îi place să mă ia peste picior, într-un fel în care știe clar că nu mă deranjează. Între noi, când vine vorba despre umor, nu există orgolii, iar asta îmi doresc și de la oamenii din jurul meu. Am și glume mai spurcate, am și glume bune, am și glume fine și am și umor englezesc. În concluzie, da, îmi place să arunc niște glume, uneori plasate acolo unde trebuie”, a mai spus el.