Irina Fodor, confesiuni neașteptate despre relația cu soțul ei, Răzvan, după 14 ani de căsătorie: „Trebuie să depui niște eforturi nemaipomenite…”

Irina și Răzvan Fodor formează un cuplu emblematic și durabil în peisajul showbiz-ului din România, având o familie superbă alături de fiica lor, Diana. Cei doi sunt căsătoriți de 14 ani, iar acum prezentatoarea a oferit câteva detalii inedite despre relația cu Răzvan.

Într-un interviu acordat recent, Irina Fodor a făcut dezvăluiri despre căsnicia sa cu Răzvan.

„De relație avem 16 ani, de căsătorie 14. Ce bine ar fi să fie, ce bine ar fi să existe așa o teorie sau un secret… pentru că n-ar mai fi secret. Dacă ar fi la mine, l-aș împărți cu toată lumea cu dragă inimă. Pentru că nimic nu e mai frumos decât să îți găsești un partener cu adevărat partener în toate. Și să îl iubești și să te distrezi cu el și să vrei să îmbătrânești lângă el. Nu mi se pare nimic mai frumos pe lumea asta. Noi am fost norocoși că ne-am găsit unul pe altul. Ce să zic, le doresc și altora același mare noroc din suflet. Le doresc fericire. Cred că pur și simplu, ne iubim și atât, adică nu mi se pare că trebuie să depui niște eforturi nemaipomenite… avem chimie, râdem foarte mult unul cu altul”, a declarat Irina Fodor, pentru FANATIK .

Cei doi și-au împărțit cât de cît treburile casnice, Irina mărturisind că Răzvan Fodor este cel care gătește de obicei.

„El gătește, o fac și eu când nu e el pe poziție sau are filmări, normal, nu las copilul nemâncat și frigiderul gol, dar el o face mult mai bine decât mine și prefer să nu. Dar mă pricep la alte lucruri prin curte, adică asta nu înseamnă că stau ca o prințesă picior peste picior în mijlocul patului. Știu să fac șmotru, eu fac șmotru cel mai bine în casă. De exemplu, eu mă ocup cu curățenia, îmi place să mă ocup de curte, de grădină. Nu avem așa niște roluri predefinite, numai eu fac aia și numai el face aia. Când nu se poate, unul ține locul pentru toată lumea, cum e cazul lui când sunt plecată eu, de exemplu, săracul”, a adăugat Irina Fodor pentru sursa citată.

Într-un interviu acordat recent, Răzvan Fodor a vorbit despre cum se descurcă în perioadele în care soția lui este plecată la filmări.

Actorul a vorbit și despre agitația din perioada verii, în care a fost plecat cu familia în mai multe vacanțe pentru a recupera timpul petrecut fără soția lui.

„Vara a fost aglomerată pentru că a trebuit să recuperez foarte mult timp pierdut cu familia mea, dar și familia mea cu mine. Și atunci a fost vacanță, venit acasă, schimbat bagaje și chiloți și plecat în cealaltă vacanță. Apoi venit acasă, schimbat bagajele și plecat în următoarea vacanță. Îmi place genul ăsta de vacanță, dar a fost un pic cam obositor, a fost haos. A fost o vacanță pe frustrare pentru că am fost foarte, foarte obosit, am avut foarte multe proiecte. Momentan sunt cumințel. N-am niciun proiect nou, dar sunt binevenite perioadele astea de pauză. Are Irina suficient și pentru mine”, a mai declarat el, pentru sursa citată.