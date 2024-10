Ce crede, de fapt, Răzvan Fodor, despre faptul că soția lui, Irina, este prezentatoarea „Asia Express” și „Chefi la cuțite”: „Când a plecat ea…”

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi sunt căsătoriți din 2010 și au împreună o fiică, pe nume Diana.

Într-un interviu acordat recent, Răzvan Fodor a vorbit despre cum se descurcă în perioadele în care soția lui este plecată la filmări.

Actorul a vorbit și despre agitația din perioada verii, în care a fost plecat cu familia în mai multe vacanțe pentru a recupera timpul petrecut fără soția lui.

„Vara a fost aglomerată pentru că a trebuit să recuperez foarte mult timp pierdut cu familia mea, dar și familia mea cu mine. Și atunci a fost vacanță, venit acasă, schimbat bagaje și chiloți și plecat în cealaltă vacanță. Apoi venit acasă, schimbat bagajele și plecat în următoarea vacanță. Îmi place genul ăsta de vacanță, dar a fost un pic cam obositor, a fost haos. A fost o vacanță pe frustrare pentru că am fost foarte, foarte obosit, am avut foarte multe proiecte. Momentan sunt cumințel. N-am niciun proiect nou, dar sunt binevenite perioadele astea de pauză. Are Irina suficient și pentru mine”, a mai declarat el, pentru sursa citată.