Theo Rose, declarații surprinzătoare despre Irina Rimes, colega ei de la Vocea României: „E o artistă extraordinară”

În cel de-al 12-lea sezon al emisiunii „Vocea României”, Theo Rose formează o echipă alături de Horia Brenciu. Pe lângă cei doi, și restul antrenorilor, Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirilă, sunt pregătiți și determinați să-și alcătuiască echipe cu voci senzaționale care vor face adevărate spectacole pe scenă și în fața publicului de acasă.

În urmă cu aproximativ un an, a existat o controversă între Theo Rose și Irina Rimes, după un schimb de replici avut chiar în cadrul show-ului de la PRO TV. Dar, cele două artiste au clarificat ulterior că nu au decât cuvinte bune de spus una despre cealaltă și nu a fost vorba de nicio neînțelegere. Într-un interviu acordat recent, Theo Rose a vorbit despre Irina Rimes, colega ei de la „Vocea României”, și a avut o mulțime de laude la adresa cântăreței.

„Irina e un suflet toată, Irina e emoție. E una din cele mai bune compozitoare pe care o avem în România. E o artistă extraordinară, e și foarte versatilă, mai ales când compune. E o tipă șireată în cel mai bun sens al cuvântului. Ea înțelege foarte bine stilul muzical al fiecăruia și poate adapta orice la orice stil muzical. Asta mi se pare minunat la ea plus faptul că are o voce foarte frumoasă. O recomandă toate astea pentru a avea așa mulți concurenți care s-o iubească. Eu am văzut ce creează în jurul ei. Concurenții din echipa ei chiar o iubesc, foarte sincer. Și eu o iubesc”, a declarat Theo Rose pentru fanatik.ro.