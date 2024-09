Theo Rose, decizie importantă privind cariera sa artistică: „Mi-a explicat direct ce se întâmplă”

Theo Rose este una dintre cele mai iubite artiste din România, apreciată atât pentru talentul vocal deosebit, cât și pentru personalitatea sa caldă și optimistă. Însă, problemele de sănătate la nivelul corzilor vocale au pus-o la încercare, ajungând chiar să își piardă vocea după un concert.

Epuizarea vocală și oboseala acumulată după fiecare spectacol au determinat-o să înceapă ședințe de terapie vocală cu o profesoară de canto. Într-un interviu pentru CIAO.RO, Theo Rose a discutat despre beneficiile acestor ședințe, dar și despre impactul pe care l-a avut rolul său, Vera, din serialul „Clanul”, asupra publicului.

În prezent, Theo Rose lucrează intens la „Tătuțu”, un nou serial de la Pro TV, unde acțiunea se desfășoară cu 20 de ani în urmă, avându-l ca protagonist pe George Mihăiță. În timp ce jonglează între creșterea fiului său, Sasha, filmările pentru „Vocea României” și concertele sale, Theo Rose își exprimă dorința de a se implica în viitor și în alte proiecte de actorie, fie că este vorba de un serial sau un film.

„Eu ce să mai zic? Eu chiar le duc dorul! Pentru mine a contat enorm susținerea lor în proiectul ‘Clanul’ și cred că a contat mult serialul și pentru cariera mea și felul cum mă văd oamenii. Eu merg la concerte și oamenii îmi spun Vera. Asta este extraordinar! Înseamnă că ai reușit să te faci văzut în proiectul ăla. Pentru mine este extraordinar că am fost acolo și dacă s-o mai ivi vreo ocazie, cu mare drag o să accept.”, a spus Theo Rose pentru Ciao.ro.

Artista a abordat si subiectul legat de problemele de sănătate. Theo Rose s-a confruntat cu probleme la nivelul corzilor vocale, motiv pentru care a decis să apeleze la ajutorul unei profesoare de canto.

„Au fost niște probleme, nu foarte grave, dar am găsit un terapeut vocal, o profesoară de canto minunată. Merg deja de câteva luni și s-a schimbat cu totul: tehnica vocală, felul cum poziționez sunetele. Nu mă mai simt obosită după cântări, reușesc să cânt zile întregi același show și să nu am niciun fel de problemă. (…) Poziționarea sunetului. Este o chestie de emisie. Fiecare sunet, în funcție de registrul în care se află, necesită o emisie diferită și atunci am făcut tot felul de vocalize, tot felul de exerciții. Mi-a explicat direct ce se întâmplă cu corzile mele vocale la fiecare emitere a unui sunet. Am înțeles după mult exercițiu că nu-ți intră la cap așa ușor așa ceva și gata, am început să rezolv problema, ceea ce pentru mine contează erxtraordinar de mult.”, a mai spus artista.